EKONOMİLERDE SAVAŞ ETKİSİ… REZERVASYONLAR SON DAKİKADA

Enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü dalgalanmaların küresel ekonomide kalıcı hasarlar bırakacağına dikkat çeken Ersoy, "Önemli olan bunu önceden öngörebilmek. Mesela bunun yaza en büyük yansıması şu oldu: Sezon son dakika rezervasyon ağırlıklı geçecek. Biz de buna karşılık tanıtım bütçelerimizi artırdık. Eskiden belli periyotlarda tanıtım yapardık, şimdi sezon sonuna kadar aralıksız yapacağız. İnsanlar ekonomik yükler ve çatışma riski nedeniyle 'önümü görüp öyle rezervasyon yapayım' diye düşünüyor." aktarımında bulundu.

Formula 1'in 5 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönüşüne özel, Red Bull Racing Test ve Yedek Pilotu Yuki Tsunoda İstanbul'a geldi. (Fotoğraf: İHA)

YILLARIN EMEĞİNİN ÜRÜNÜ

Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye getirilmesi sürecine ilişkin detayları paylaşan Ersoy, altyapı çalışmalarının 3 yıldır sürdüğünü bildirdi. Organizasyonun zorluklarına işaret eden Ersoy, "F1 süreci 3 yıldır yürüttüğümüz, altyapısını hazırladığımız bir süreçtir. Öyle bir ayda iki ayda getirilecek bir organizasyon değil bu. Sizden bir sürü taahhütler istiyorlar, bir sürü destekler istiyorlar. Takvime girmek çok zordur; onların rotasına uymanız, şehir içinde önlemler almanız gerekir. Yani bu tür organizasyonlar istediğiniz takvime gelirse size çok bir faydası var. Ama onların da takvimlerine de uyması lazım. Bizim tam istediğimiz takvimde oldu." dedi.

Sürecin işleyişini anlatan Ersoy, "Bir rota çizerek geliyor. Bir gün Miami'ye gidip bir gün Singapur'a gidemiyor. Kendi rotası üzerinde sizi bir takvime yerleştirmesi lazım. Orada bir açıklık oluşması gerekiyor. Bu birinci konu. İkincisi sizin şehir içinde de birçok önlem almanız, onlara taleplerde bulunmanız gerekiyor. Çünkü yoğun bir trafik getirecek. Biz bu sefer Singapur'u örnek alıyoruz. Yarış öncesi, esnası ve sonrası olarak üç ayrı paket sunacağız. Bakın, üç yıldır hazırlandığımızı söylüyoruz; aslında henüz hiçbir şey görmediniz. Biz bu işin daha başındayız." vurgusu yaptı.

9 YILDA YÜZDE 45 ARTIŞ

Dünya Kupası gibi büyük organizasyonların yaz turizmini etkilemeyeceğinin altını çizen Ersoy, "Türkiye artık eski Türkiye değil. TGA, kaynak ve ürün çeşitliliği, Türk Hava Yollarının 330 noktaya uçması gibi unsurlarla bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirdik. Dünya Kupası da olsa, başka bir şey de olsa biz o yolcuyu getireceğiz. Sadece turist değil, 'nitelikli turist' peşindeyiz. Kişi başı gecelik harcamada 2017'den bu yana yüzde 45'ten fazla artış sağladık." bilgisini paylaştı.

İstanbul ile Dubai'nin turizm sezonlarının çakışmadığını belirten Ersoy, "Dubai'nin sezonu içinde bulunduğumuz dönem… Temmuz ve Ağustos onların sezonu değil. Onların sezonu Ekim'de başlar, Nisan sonunda biter. Bizim hareketli sezonumuz ise Nisan sonunda başlayıp Kasım'a kadar devam ediyor. Yani biz çakışmıyoruz, aslında birbirini tamamlayan sezonlarız." diyerek sözlerini tamamladı.