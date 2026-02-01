Haritasını Berat Albayrak çıkardı faydasını Türkiye görecek! Milli enerjide "toryum" hedefi | NTE rezervlerinin önemi
Berat Albayrak'ın milli enerji ve maden politikasının jeopolitik rekabette Türkiye'nin elini güçlendirmeye devam ediyor. Albayrak çıkardığı maden haritası ile Beylikova'daki 694 milyon tonluk nadir toprak elementinin (NTE) mimarlarından biri oldu. NTE işlenmeye devam ederken "Toryum" için de çalışmalar sürüyor. "Bizim önemli bir toryum rezervimiz var" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Biz bu teknolojiyi kullansak yakıtımızı kendimiz sağlamış olacağız" değerlendirmesini yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi iradesi ve Berat Albayrak'ın "milli ve bağımsız enerji" hamleleri doğrultusunda Türkiye, enerji ve madencilikte stratejik adımlar atmaya devam ediyor.
Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde "maden haritası" çıkardı. Öncüsü olduğu araştırmalarla Türkiye'nin yer altı zenginliklerine ilişkin farkındalık arttı.
BEYLİKOVA'DA 694 MİLYON TONLUK NTE
Nitekim milli enerji vizyonuyla Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 694 milyon tonluk nadir toprak elementleri (NTE) rezervi ortaya çıktı. Ağır sanayi, savunma ve yeni nesil araçlardan uçak motorlarına kadar kritik öneme sahip bu kaynaklar sayesinde Türkiye, Çin'in ardından dünyada ikinci büyük rezerve sahip ülke konumuna yükseldi. Keşfi yapılan NTE'nin ekonomiye kazandırılması için pilot tesis kuruldu. Çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.
TORYUM ÜRETİLMESİ PLANLANIYOR
Beylikova'da işlenen cevherle toryum üretilmesi de planlanıyor. Nükleer yakıt hammaddesi olan toryum, Türkiye'nin gelecekteki enerji stratejileri açısından hayati önem taşıyor.
Zira toryum, daha güvenli ve çevre dostu yeni nesil nükleer reaktör teknolojilerinde potansiyel bir yakıt olarak kabul ediliyor.
Toryum, uranyuma göre doğada dört kat daha fazla bulunması ve nükleer atık süresini önemli ölçüde kısaltması nedeniyle uzun vadeli enerji güvenliği için kritik bir element olarak değerlendiriliyor.
570 BİN TON CEVHER İŞLENECEK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NTE kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Beylikova'da sahada yürütülen arama çalışmalarında NTE, barit, florit ve toryumdan oluşan 694 milyon tonluk kaynak tespit edildiğini vurgulayan Bayraktar,"ETİ Maden bünyesinde 'Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Müdürlüğü' kurulmuş olup, pilot tesis 2023'te devreye alınmıştır. Pilot tesisin endüstriyel tesise dönüştürülmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Endüstriyel tesiste yıllık 570 bin ton cevher işlenecek. Bu yıl endüstriyel tesisin projelendirme çalışmaları tamamlanarak 2027'de yapımına başlanması planlanmaktadır" diye konuştu.
"ÇİN İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
SABAH Gazetesi yazar Mahmut Övür'e konuşan Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:
Bugün bütün dünya devletleri nadir toprak elementlerinin peşinde. Adeta geçmişteki petrole ve altına hücum gibi bir durum var. Biz, Eskişehir'de önemli bir rezerv keşfettik. Pilot tesisi kurduk. Yıllık bin iki yüz ton kapasiteli. Şimdi onu çok daha büyük ölçekli bir endüstriyel tesise dönüştürmenin temelini atmayı hedefliyoruz. Bu teknolojide en ileride olan ülke Çin. Onlarla da görüşüyoruz.
"BİZİM ÖNEMLİ BİR TORYUM HEDEFİMİZ VAR"
"Bizim önemli bir toryum rezervimiz var"diyen Bayraktar, "Biz bu teknolojiyi kullansak yakıtımızı kendimiz sağlamış olacağız. Ama hâlâ araştırılıyor. TENMAK çalışıyor, akademide, üniversitelerde çalışmalar sürüyor. Son olarak Danimarka'da bu konuya yatırım yapan bir firmayla çalışıyoruz. Dünyada da durum farklı değil ve 'Evet, bu reaktörde kullanılıyor' denilen bir reaktör yok. Herkes araştırıyor. Biraz zamana, olgunlaşmaya ihtiyaç var"değerlendirmesinde bulundu.
BERAT ALBAYRAK'IN HAMLELERİ TÜRKİYE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ
Gelinen bu noktada Berat Albayrak'ın milli enerji ve maden politikasının jeopolitik rekabette Türkiye'nin elini güçlendirdiği görülmüş oldu.
Türkiye NTE'de Çin'den sonra ikinci sırada konumlandı. Toryum rezervlerini işleme iradesi gösterdi.
NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ NERELERDE KULLANILIYOR?
Merak edilen bir diğer konu NTE'lerin nerede kullanıldığı... Günümüz teknolojisinin vazgeçilmez ham maddesi nadir toprak elementleri (NTE), akıllı telefonlardan elektrikli araçlara, savunma sanayi radarlarından rüzgar türbinlerine kadar kritik sektörlerde kullanılıyor.
Neodimyum gibi elementler yüksek güçlü mıknatıs üretiminde, seryum ise cam-seramik parlak pigmentleri ve petrol rafinerilerinde katalizör olarak devreye girerken, itriyum MR cihazları ile lazer sistemlerinde, evropiyum LED aydınlatmada ve gadolinyum tıbbi görüntülemede ön plana çıkıyor. Yenilenebilir enerji devriminin lokomotifi olan bu 17 element grubu, küresel güç dengelerini sarsan "yeni petrol"olarak anılıyor.