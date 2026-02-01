Haritasını Berat Albayrak çıkardı faydasını Türkiye görecek! Milli enerjide "toryum" hedefi | NTE rezervlerinin önemi





"ÇİN İLE GÖRÜŞÜYORUZ"



SABAH Gazetesi yazar Mahmut Övür'e konuşan Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:



Bugün bütün dünya devletleri nadir toprak elementlerinin peşinde. Adeta geçmişteki petrole ve altına hücum gibi bir durum var. Biz, Eskişehir'de önemli bir rezerv keşfettik. Pilot tesisi kurduk. Yıllık bin iki yüz ton kapasiteli. Şimdi onu çok daha büyük ölçekli bir endüstriyel tesise dönüştürmenin temelini atmayı hedefliyoruz. Bu teknolojide en ileride olan ülke Çin. Onlarla da görüşüyoruz.



"BİZİM ÖNEMLİ BİR TORYUM HEDEFİMİZ VAR"



"Bizim önemli bir toryum rezervimiz var"diyen Bayraktar, "Biz bu teknolojiyi kullansak yakıtımızı kendimiz sağlamış olacağız. Ama hâlâ araştırılıyor. TENMAK çalışıyor, akademide, üniversitelerde çalışmalar sürüyor. Son olarak Danimarka'da bu konuya yatırım yapan bir firmayla çalışıyoruz. Dünyada da durum farklı değil ve 'Evet, bu reaktörde kullanılıyor' denilen bir reaktör yok. Herkes araştırıyor. Biraz zamana, olgunlaşmaya ihtiyaç var"değerlendirmesinde bulundu.



BERAT ALBAYRAK'IN HAMLELERİ TÜRKİYE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ



Gelinen bu noktada Berat Albayrak'ın milli enerji ve maden politikasının jeopolitik rekabette Türkiye'nin elini güçlendirdiği görülmüş oldu.



Türkiye NTE'de Çin'den sonra ikinci sırada konumlandı. Toryum rezervlerini işleme iradesi gösterdi.