Uluslararası uyuşturucu trafiğini yönettiği öne sürülen "Cehennem Necati" lakaplı Coşkun Necati Arabacı'nın suç imparatorluğuna düzenlenen operasyonda, lüks araçlardan taşınmazlara kadar tam 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, liderliğini 'Cehennem Necati' adıyla tanınan Coşkun Necati Arabacı'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik önemli bilgilere ulaşıldı.
3 ÜLKEDE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCULARLA BAĞLANTI
Kriptolu haberleşme programı verilerinin incelenmesinde, Almanya'da ele geçirilen 100 kilogram esrar, Brezilya'da 890 kilogram kokain ve İspanya'da ele geçirilen 84 kilo 400 gram esrarın örgütle bağlantılı olduğu belirlendi.
İŞKENCEDEN CİNAYETE HER SUÇ VAR!
Yapılan incelemelerde, örgütün silahlı bir yapıya sahip olduğu, uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştığı, ayrıca örgüte menfaat sağlamak amacıyla düzenli para toplandığı ve bu gelirlerin suç faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON: 780 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah İstanbul merkez olarak üzere İzmir ve Tunceli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ile 8 şirket ve ortaklık payı olmak üzere toplam 780 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren "Cehennem Melekleri" (Hells Angels) isimli suç örgütünün yurt içinde ve dışında gerçekleştirdiği "kasten öldürme", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "uyuşturucu madde ticareti" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" eylemlerine yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.
1 TONUN ÜZERİNDE SEVKİYAT
Suç örgütünün Avrupa ve Türkiye yapılanmasının başındaki ismin Coşkun Necati Arabacı olduğunun ve örgüt üyelerinin birbirleriyle iletişim kurmak amacıyla kriptolu haberleşme programı "Sky-Ecc" kullandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, örgüt üyelerinin söz konusu program üzerinden gerçekleştirdiği yazışmalar incelendiğinde, örgüt üyeleri tarafından gerçekleştirilen çok sayıda silahlı eylemin ve uyuşturucu madde sevkiyatının varlığının delillendirildiği ve bu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplamda 1 tonun üzerinde olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.
Açıklamada, bilhassa "uyuşturucu madde ticareti" suçundan elde edilen gelirlerin de örgüt üyeleri tarafından çeşitli işlemlerle aklandığının tespit edildiği anlatılarak, şunlar kaydedildi:
"Yürütülen soruşturma kapsamında, başta örgüt yöneticisi Coşkun Necati Arabacı olmak üzere 'Cehennem Melekleri' isimli suç örgütü mensubu toplamda 19 şüphelinin kimlik bilgisi tespit edilmiş, şüphelilerden 5'inin başka suçlardan ceza evinde olduğu, 6'sının yurt dışında ve firari konumda olduğu, 8'inin ise halihazırda ülkemiz sınırları içerisinde olduğu değerlendirilmiş ve 8 şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir."
Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 6 örgüt mensubunun uluslararası düzeyde aranması için haklarında kırmızı bülten çalışması başlatıldığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğü bildirildi.
ALMANYA'DA 'HELLS ANGELS'A BİN 200 POLİSLE OPERASYON
Öte yandan 29 Nisan'da Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 'Hells Angels' isimli motosikletli suç örgütüne bin 200 polisin katıldığı operasyon düzenlendi.
İzmir'de tutuklu bulunan Necati Arabacı'nın örgütün ele başı olduğu ileri sürülüyor.
CEHENNEM NECATİ KİMDİR?
Coşkun Necati Arabacı, 14 Şubat 1972'de Almanya'nın Köln kentinde doğdu. "Köln'ün Babası" ve "Cehennem Necati" lakaplarıyla bilinen Necati Arabacı 1990'lı yıllarda bar fedailiğinden başlayarak Hells Angels (Cehennem Melekleri) motosiklet çetesine katılan Arabacı, Köln kırmızı ışık bölgesinde fuhuş, genelev işletmeciliği, haraç alma, uyuşturucu ve insan ticareti gibi suçlarla anıldı.
2002'de Almanya'da tutuklanarak 2004'te suç örgütü kurmak, gasp, fuhuş ve insan kaçakçılığı suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının bir kısmını çektikten sonra Türkiye'ye dönen Arabacı, son olarak 2025'te İzmir'de organize suç örgütü liderliği, nitelikli yağma ve diğer suçlamalarla gözaltına alınarak tutuklandı.
Hakkında tahliye kararı verilen Arabacı savcılığın itirazı sonrası 8 Kasım 2025'te tekrar tutuklandı. Necati Arabacı hakkında 35 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.