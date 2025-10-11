takvim-logo

Cehennem Necati (Necati Arabacı) soruşturmasında yeni deliller ortaya çıktı: 3 eğlence mekanına çökmüş!

'Cehennem Necati' lakaplı, Hells Angels motosiklet çetesinin üst düzey yöneticilerinden Necati Coşkun Arabacı'nın (53), geçen pazar günü, Türkiye'ye giriş yaptığı sırada İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanmıştı.İzmir'e adımını atar atmaz yeni suç örgütünü kurmuştu! Polis 2 yıldır takip ediyordu. Soruşturmada yeni deliller ortaya çıktı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Cehennem Necati Necati Arabacı soruşturmasında yeni deliller ortaya çıktı: 3 eğlence mekanına çökmüş!

'Cehennem Necati' lakaplı, Hells Angels motosiklet çetesinin üst düzey yöneticilerinden Necati Coşkun Arabacı'nın (53), geçen pazar günü, Türkiye'ye giriş yaptığı sırada İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanmıştı.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

2 YIL TAKİBE ALINDI
Eğlence mekânı sahiplerinin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada polis, çete üyelerini 2 yıl boyunca takibe aldı. Takipte, Necati Arabacı ile bağlantılı çete üyelerinin, Çeşme'de iki, İzmir'de bir eğlence mekânını zorla ele geçirdikleri, Arabacı adına haraç aldıkları, silahla yaralama olaylarına karıştıkları belirlendi.

Arabacı'nın ifadesinde, çete üyelerini tanımadığını söylediği öğrenildi.

Soruşturmada, yeni dalga operasyonlar bekleniyor.


NE OLMUŞTU?

'Cehennem Necati' lakaplı, Hells Angels motosiklet çetesinin üst düzey yöneticilerinden Necati Coşkun Arabacı'nın (53), geçen pazar günü, Türkiye'ye giriş yaptığı sırada İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanmıştı.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

SUÇ MAKİNESİ

İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

ALMAN BASININDAN "NECO"!

Almanya'nın Köln şehrinde dünyaya gelen ve aslen Konya'nın Beyşehir ilçesi Yeşildağ köyünden olan Necati Arabacı 1990'lı yılların başında Almanya'da bar çalışanı olarak yaşıyordu. Alman basınında yer alan haberlere göre 1972 doğumlu Cehennem Arabacı, Vingst, Ostheim ve Meschenich'te büyüdü ve 1990'larda 120 kişilik bir gruba liderlik ediyordu.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

TÜM SCHENGEN ÜLKELERİNE GİRİŞİ YAKALANDI!

2004 yılında suç örgütü kurma, gasp, insan kaçakçılığı suçlarından 9 yıl hapis cezası aldı. Cezaevindeyken, kendisini tutuklayan başsavcıya suikast girişimi planladığı tespit edildi. Daha sonra Türkiye'ye sınır dışı edildi. Necati Arabacı, cezasının yarısını Köln'de çektikten sonra Türkiye'ye sınır dışı edildi ve tüm Schengen ülkelerine girişi yasaklandı.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)


İZMİR'DE HEGS ANGELS'I YENİDEN KURDU!

Türkiye'ye döndükten sonra Hells Angels MC Nomads Türkiye grubunun başkanı oldu. Bodrum, Marmaris ve Çeşme gibi sahil bölgelerindeki eğlence sektöründe etkin olduğu iddia edildi. İzmir'den Hells Angels'ı yeniden örgütledi ve "Hells Angels Turkey Nomads"ın başkanı oldu.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

Alman basınna göre böylece efsanevi motosiklet kulübünü iki kampa böldü: Nomads ve Neco'nun nefret ettiği Alman rockçılar. Alman basınına konuşan bir kişi, "Neco sadece Türk kökenli üyelere güveniyordu. Diğerleri onun için değersizdi" ifadesini kullandı.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

MUHALİFLERİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYORDU

"Yeraltı işlerini son derece acımasızca yürütüyordu. Muhalifleri hatta yargıçlar bile ölümle tehdit ediliyordu."

EXPRESS'in öğrendiğine göre, "Neco" sık sık sahte belgelerle Avrupa'yı dolaşıyor ve önde gelen gruplarla iş görüşmeleri yapıyordu. Neco ayrıca İspanyol polisi Guardia Civil'in de takibindeydi. Neco Arabacı'nın, Alman Hells Angels teknik direktörü Frank Hanebuth ile bağlantılı olarak telefonla yaptığı takip sırasında İspanyol polisinin dikkatini çekince, Hanebuth'un Mallorca'da tutuklandığı belirtildi.

Necati Arabacı kodeseNecati Arabacı kodese
Necati Arabacı kodese
Cehennem Necati davasında yeni gelişme: Gasp, cinayet, hırsızlık... Tam bir suç makinesi! TutuklandıCehennem Necati davasında yeni gelişme: Gasp, cinayet, hırsızlık... Tam bir suç makinesi! Tutuklandı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN