Fotoğraf (takvim.com.tr)



ALMAN BASININDAN "NECO"! Almanya'nın Köln şehrinde dünyaya gelen ve aslen Konya'nın Beyşehir ilçesi Yeşildağ köyünden olan Necati Arabacı 1990'lı yılların başında Almanya'da bar çalışanı olarak yaşıyordu. Alman basınında yer alan haberlere göre 1972 doğumlu Cehennem Arabacı, Vingst, Ostheim ve Meschenich'te büyüdü ve 1990'larda 120 kişilik bir gruba liderlik ediyordu.



Fotoğraf (takvim.com.tr)



TÜM SCHENGEN ÜLKELERİNE GİRİŞİ YAKALANDI! 2004 yılında suç örgütü kurma, gasp, insan kaçakçılığı suçlarından 9 yıl hapis cezası aldı. Cezaevindeyken, kendisini tutuklayan başsavcıya suikast girişimi planladığı tespit edildi. Daha sonra Türkiye'ye sınır dışı edildi. Necati Arabacı, cezasının yarısını Köln'de çektikten sonra Türkiye'ye sınır dışı edildi ve tüm Schengen ülkelerine girişi yasaklandı.



Fotoğraf (takvim.com.tr)





İZMİR'DE HEGS ANGELS'I YENİDEN KURDU!



Türkiye'ye döndükten sonra Hells Angels MC Nomads Türkiye grubunun başkanı oldu. Bodrum, Marmaris ve Çeşme gibi sahil bölgelerindeki eğlence sektöründe etkin olduğu iddia edildi. İzmir'den Hells Angels'ı yeniden örgütledi ve "Hells Angels Turkey Nomads"ın başkanı oldu.

