Cehennem Necati (Necati Arabacı) soruşturmasında yeni deliller ortaya çıktı: 3 eğlence mekanına çökmüş!
'Cehennem Necati' lakaplı, Hells Angels motosiklet çetesinin üst düzey yöneticilerinden Necati Coşkun Arabacı'nın (53), geçen pazar günü, Türkiye'ye giriş yaptığı sırada İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanmıştı.İzmir'e adımını atar atmaz yeni suç örgütünü kurmuştu! Polis 2 yıldır takip ediyordu. Soruşturmada yeni deliller ortaya çıktı. İşte detaylar...
2 YIL TAKİBE ALINDI
Eğlence mekânı sahiplerinin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada polis, çete üyelerini 2 yıl boyunca takibe aldı. Takipte, Necati Arabacı ile bağlantılı çete üyelerinin, Çeşme'de iki, İzmir'de bir eğlence mekânını zorla ele geçirdikleri, Arabacı adına haraç aldıkları, silahla yaralama olaylarına karıştıkları belirlendi.
Arabacı'nın ifadesinde, çete üyelerini tanımadığını söylediği öğrenildi.
Soruşturmada, yeni dalga operasyonlar bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
SUÇ MAKİNESİ
İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.