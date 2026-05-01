Tekirdağ'da eski otogar krizi | CHP'li belediyeler mahkemelik oldu: "Bizi bizim partimiz mahkemeye verdi"

Tekirdağ'da iki CHP'li belediye eski otogar alanının devri konusunda anlaşamadı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olayı yargıya taşdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e tepki gösteren CHP'li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, "Bizi bizim partimiz mahkemeye verdi" diyerek parti içindeki çatlağı açık şekilde dile getirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hızlı Özet Göster
  • CHP'li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, eski otogar alanının devri konusunda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından mahkemeye verildi.
  • Nallar, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e sitem ederek aynı partinin kendilerini mahkemeye verdiğini belirtti.
  • Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar, eski otogar alanının Süleymanpaşa halkının kullanımına açılması gerektiğini savunarak geri adım atmayacaklarını açıkladı.
  • CHP'nin yerel yönetimleri arasındaki anlaşmazlık hem hukuki hem de siyasi bir krize dönüştü.
  • İki CHP'li belediye arasındaki uyuşmazlık, parti içinde ortak aklın kaybolduğu yorumlarına yol açtı.

Tekirdağ'da Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki iki belediye arasında yaşanan kriz büyüyor. Aynı partinin yerel yönetimleri bu kez mahkemelik oldu. CHP'li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, eski otogar alanının devri konusunda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan anlaşmazlıkta sert ifadeler kullandı.

CHP'li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

PARTİMİZ BİZİ MAHKEMEYE VERDİ

Alanın Süleymanpaşa Belediyesi'ne kazandırılması için mücadele ettiklerini belirten Nallar, Büyükşehir'in konuyu yargıya taşımasına tepki gösterdi. Nallar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e yönelik siteminde, "Bizi bizim partimiz mahkemeye verdi" diyerek parti içindeki çatlağı açık şekilde dile getirdi. Nallar "Büyükşehir Belediyesinin bizi mahkemeye vermesinden çok mutsuzum" sözleriyle sürecin geldiği noktaya dikkat çekti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer

GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Sabah'ta yer alan habere göre, eski otogar alanının Süleymanpaşa halkının kullanımına açılması gerektiğini vurgulayan Nallar, geri adım atmayacaklarını ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti. Yaşanan gelişmeler, CHP içinde yerel yönetimler arasındaki uyum tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Aynı siyasi yapı içinde farklı adımlar atılması ve konunun kamuoyu önünde tartışılır hale gelmesi, "ortak akıl kayboldu" yorumlarına neden oldu. Tekirdağ'da gözler şimdi iki belediye arasındaki davaya çevrilirken, kriz sadece hukuki değil siyasi bir sınamaya da dönüşmüş durumda. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ve tarafların nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

