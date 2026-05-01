Yeni bürolar, uluslararası cezai adli iş birliği süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturuldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, belirli illerde faaliyet gösteren Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Büroları'na, ilave olarak 16 yeni büronun daha kurulduğunu bildirdi.

Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası cezai adli iş birliği süreçlerini daha hızlı, etkin ve koordineli hale getirmek için mevcut kapasitemizi daha da güçlendiriyoruz.

Halihazırda belirli illerimizde başarıyla faaliyet gösteren 6 adet "Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Büroları"mızı, ilave 16 yeni büro ile ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz.

Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Büroları

Adana, Alanya, Ankara Batı, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin, Samsun ve Trabzon'da kurduğumuz bürolarla adliyelerimizde ihtisaslaşmayı artırıyoruz.

Bu adım, IV. Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedefler doğrultusunda uluslararası adli iş birliği kapasitemizi geliştirme ve yargı süreçlerinde koordinasyonu daha da güçlendirme irademizin somut bir yansımasıdır.

Sınır aşan suçlarla mücadelede daha etkin, daha hızlı ve daha güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

BİRİMLERE YAZI GÖNDERİLDİ



Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı bünyesinde yer alan birimlere gönderilen yazıyla, cezai konularda uluslararası adli iş birliği süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Yazıda, mevcut uygulamaların olumlu sonuçlar verdiği belirtilerek, iş birliği bürolarının kapsamının genişletilmesine karar verildiği ifade edildi.

Cezai konularda uluslararası adli iş birliği işlemlerinin 6706 sayılı Kanun ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yürütüldüğü hatırlatılan yazıda, bu süreçlerde adliyeler arasında güçlü bir koordinasyonun sağlanmasının önemine dikkat çekildi. Bu kapsamda daha önce belirli büyük adliyelerde kurulan "Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Büroları"nın, yeni illerde de hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.