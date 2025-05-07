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İlave TV ile provokasyon yapan Arif Kocabıyık'a Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklama!

Sosyal medya ve YouTube üzerinden yaptığı provokatif yayınlarla bilinen Arif Kocabıyık "Cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 12:31 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 17:46
İlave TV ile provokasyon yapan Arif Kocabıyık’a Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklama!

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Sosyal medyada "İlave TV" olarak bilinen Arif Kocabıyık, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 kullanıcı adı/rumuzlu hesap yöneticisi A.K. bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" denildi.

TUTUKLANDI
Provokatif yayınlarla bilinen Arif Kocabıyık "Cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklandı.

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