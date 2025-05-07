İlave TV ile provokasyon yapan Arif Kocabıyık’a Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklama!

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 kullanıcı adı/rumuzlu hesap yöneticisi A.K. bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" denildi.

TUTUKLANDI

Provokatif yayınlarla bilinen Arif Kocabıyık "Cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklandı.