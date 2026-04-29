Resmi tatil kapsamında okullar kapalı olurken, acil servisler başta olmak üzere sağlık hizmetleri sınırlı şekilde devam ediyor. Özel sektör ve bazı zincir işletmeler ise kendi çalışma saatlerine göre hizmet sunmaya devam edebiliyor.
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs Türkiye'de resmi tatildir. Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu günde kamu kurumları, okullar ve bankalar kapalı olur özel sektör ise kendi çalışma düzenine göre faaliyet gösterebilir.
1 MAYIS EN YAKIN NÖBETÇİ ECZANE NEREDE?
1 Mayıs'ta eczaneler kapalı olacak ancak her bölgede belirlenen nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek, en yakın nöbetçi eczane bilgisine il sağlık müdürlüğü ve eczacı odalarının sitelerinden ulaşılabilecek.
Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından sunulan nöbetçi eczane sorgulama hizmetine e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor; vatandaşlar bulundukları konuma göre en yakın nöbetçi eczaneyi kolayca öğrenebiliyor.
1 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul'da işlemler durdurulacak; pay piyasası, vadeli işlemler ve diğer tüm seanslar kapalı olacak, yatırımcılar o gün alım-satım gerçekleştiremeyecek.
1 MAYIS NOTERLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle noterler genel olarak kapalı olacak ancak nöbetçi noter uygulamasının bulunduğu illerde, vatandaşların acil işlemlerini gerçekleştirebilmesi için sınırlı kapsamda hizmet sunulmaya devam edilecek.
1 MAYIS BANKALARIN ÇALIŞMA SAATİ
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak, şubeler hizmet vermeyecek ancak ATM ve dijital bankacılık işlemleri devam edecek.
1 MAYIS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle kargo firmalarının büyük bölümü hizmet vermeyecek; bazı şirketler ise nöbetçi sistem kapsamında sınırlı dağıtım yaparak belirli bölgelerde hizmet sunmayı sürdürebilecek.
1 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle hastanelerin acil servisleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek buna karşılık poliklinik hizmetlerinin büyük bölümü kapalı olacak ve randevulu muayeneler gerçekleştirilmeyecek.
1 MAYIS'TA OKULLAR AÇIK MI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil kapsamında olması nedeniyle ülke genelinde okullar kapalı olacak öğrenciler ve öğretmenler için eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilecek.
1 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde resmi tatil uygulanmasına rağmen marketlerin büyük bölümü açık olacak; zincir ve yerel marketler, genellikle normal çalışma saatlerine yakın zaman dilimlerinde müşterilerine hizmet vermeyi sürdürecek.
Sinir sisteminiz mi aşık yoksa siz mi? Takıntı ile bağ arasındaki ince çizgi