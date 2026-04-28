İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 15 isme tahliye kararı: Adem Soytekin listede!

Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü lideri olarak yargılandığı İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti 15 isim için tahliye kararı verdi. Tahliye kararı verilenler arasından etkin pişmanlıktan yaralanarak "Ekosistem" hakkında itiraflarda bulunan Adem Soytekin de yer alıyor.

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 15 isme tahliye kararı: Adem Soytekin listede!
  • İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında 15 sanık tahliye edildi.
  • Cumhuriyet savcısı, duruşmada 9 isim için mevcut delil durumu ve tutukluluk süreleri dikkate alınarak tahliye talep etti.
  • Tahliye edilenler arasında İBB Yazılım Koordinatörü Emrah Yüksel ve İBB Veri Uzmanı İsmet Korkmaz gibi isimler bulunuyor.
  • Adem Soytekin, mahkemede rüşvet ve ihale usulsüzlükleri hakkında itiraflarda bulundu.
  • Ekrem İmamoğlu'nun 142 ayrı suçtan 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İBB'ye yönelik "Asrın Yolsuzluk Davası"nda 15 sanığa tahliye kararı çıktı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 30. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görüldü.

SAVCI 9 İSME TAHLİYE İSTEDİ
Duruşmada verilen aradan önce cumhuriyet savcısı tarafından 9 isim için mevcut delil durumu ve tutukluluk süreleri dikkate alınarak tahliyeleri talep edildi.

İsimGörev
İsmet KorkmazİBB Veri Uzmanı
Emrah YükselİBB Yazılım Koordinatörü
Mehmet Çağlar KuruİBB Bilgisayar Mühendisi
Nuri Cem CeylanİBB Şehir Planlamacısı
Ulaş YılmazİBB Sosyal Medya Danışmanı
Yusuf Utku ŞahinReklamcı
Çağlar TürkmenEkrem İmamoğlu'nun Koruması
Adem SoytekinEtkin Pişmanlık İfadesi Veren İş İnsanı
Seyhan ÖzcanBeyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü

15 İSİM TAHLİYE EDİLDİ... SOYTEKİN LİSTEDE
Tahliyeye ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, İBB Yazılım Koordinatörü Emrah Yüksel, İBB Veri Uzmanı İsmet Korkmaz, İBB bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz, reklamcı Yusuf Utku Şahin, reklamcı Esma Bayrak, Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, etkin pişmanlık ifadesi veren ve sistemin kilit isimlerinden Adem Soytekin, İSPER A.Ş. çalışanı Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, iş insanları Harun Cengiz Beğenmez, Mehmet Kaya'nın tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Ekrem İmamoğlu ve Adem Soytekin

ADEM SOYTEKİN MAHKEMEDE SÖYLEDİ: RÜŞVET BAŞKANIM RÜŞVET
Beylikdüzü'nden itibaren Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareketen eden Soytekin, Ekosisteme ilişkin itiraflarda bulunmuştu. KİPTAŞ üzerinden oluşturulan "rüşvet havuzu"nu, ihale usulsüzlüklerini, müteahhitlerden tahsil edilen paraları ve gayrimenkul rant sistemini deşifre etti.

Son olarak İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "İBB çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 28. duruşmasında etkin pişmanlık ifadelerini tekrarlayan ASOY İnşaat sahibi Adem Soytekin, önemli beyanlarda bulundu.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine KİPTAŞ Genel Müdürü tutuklu sanık Ali Kurt'a Yeşilpınar projesi kapsamında 1,5 milyon dolar gönderdiğini açıklayan Soytekin, "Rüşvet başkanım, rüşvet" ifadesini kullandı.

Paranın hak ediş ödemelerini hızlandırmak için istendiğini, aksi takdirde alacaklarını zamanında alamayacaklarını öne sürdü. Soytekin, müteahhitlerden tahsil edilen paraların rüşvet havuzu oluşturduğunu ve sistemin bu şekilde işlediğini anlattı. "Ali Kurt şahsına çalışır" diyen Soytekin, bazı KİPTAŞ projelerinde dairelerin belirli gruplara peşkeş çekildiği iddiasında da bulundu.

İMAMOĞLU'NA 2 BİN YILDAN FAZLA HAPİS İSTENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "Asrın Yolsuzluk Davası"nda, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 92'si tutuklu toplam 414 sanık yargılanıyor. İddianamede İmamoğlu'nun "çıkar amaçlı suç örgütü lideri" olduğu öne sürülerek rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kamu zararına dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama gibi 142 ayrı suçtan 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Davanın duruşmaları Silivri'de görülüyor.

