'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 30. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görüldü.

SAVCI 9 İSME TAHLİYE İSTEDİ

Duruşmada verilen aradan önce cumhuriyet savcısı tarafından 9 isim için mevcut delil durumu ve tutukluluk süreleri dikkate alınarak tahliyeleri talep edildi.

İsim Görev İsmet Korkmaz İBB Veri Uzmanı Emrah Yüksel İBB Yazılım Koordinatörü Mehmet Çağlar Kuru İBB Bilgisayar Mühendisi Nuri Cem Ceylan İBB Şehir Planlamacısı Ulaş Yılmaz İBB Sosyal Medya Danışmanı Yusuf Utku Şahin Reklamcı Çağlar Türkmen Ekrem İmamoğlu'nun Koruması Adem Soytekin Etkin Pişmanlık İfadesi Veren İş İnsanı Seyhan Özcan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü

15 İSİM TAHLİYE EDİLDİ... SOYTEKİN LİSTEDE

Tahliyeye ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, İBB Yazılım Koordinatörü Emrah Yüksel, İBB Veri Uzmanı İsmet Korkmaz, İBB bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz, reklamcı Yusuf Utku Şahin, reklamcı Esma Bayrak, Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, etkin pişmanlık ifadesi veren ve sistemin kilit isimlerinden Adem Soytekin, İSPER A.Ş. çalışanı Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, iş insanları Harun Cengiz Beğenmez, Mehmet Kaya'nın tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

ADEM SOYTEKİN MAHKEMEDE SÖYLEDİ: RÜŞVET BAŞKANIM RÜŞVET

Beylikdüzü'nden itibaren Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareketen eden Soytekin, Ekosisteme ilişkin itiraflarda bulunmuştu. KİPTAŞ üzerinden oluşturulan "rüşvet havuzu"nu, ihale usulsüzlüklerini, müteahhitlerden tahsil edilen paraları ve gayrimenkul rant sistemini deşifre etti.

Son olarak İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "İBB çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 28. duruşmasında etkin pişmanlık ifadelerini tekrarlayan ASOY İnşaat sahibi Adem Soytekin, önemli beyanlarda bulundu.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine KİPTAŞ Genel Müdürü tutuklu sanık Ali Kurt'a Yeşilpınar projesi kapsamında 1,5 milyon dolar gönderdiğini açıklayan Soytekin, "Rüşvet başkanım, rüşvet" ifadesini kullandı.

Paranın hak ediş ödemelerini hızlandırmak için istendiğini, aksi takdirde alacaklarını zamanında alamayacaklarını öne sürdü. Soytekin, müteahhitlerden tahsil edilen paraların rüşvet havuzu oluşturduğunu ve sistemin bu şekilde işlediğini anlattı. "Ali Kurt şahsına çalışır" diyen Soytekin, bazı KİPTAŞ projelerinde dairelerin belirli gruplara peşkeş çekildiği iddiasında da bulundu.

İMAMOĞLU'NA 2 BİN YILDAN FAZLA HAPİS İSTENİYOR İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "Asrın Yolsuzluk Davası"nda, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 92'si tutuklu toplam 414 sanık yargılanıyor. İddianamede İmamoğlu'nun "çıkar amaçlı suç örgütü lideri" olduğu öne sürülerek rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kamu zararına dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama gibi 142 ayrı suçtan 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Davanın duruşmaları Silivri'de görülüyor.