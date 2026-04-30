Kırıkkale'de rüşvet ve irtikap iddialarıyla sarsılan Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen adli süreç, yargıda parti ayrımı gözetilmediğini bir kez daha gözler önüne sererek hapis cezalarıyla sonuçlandı.
İRTİKAP DAVASINDA KARAR
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan ve AK Parti'den ihraç edilen eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un aralarında bulunduğu sanıklar hakkındaki dava karara bağlandı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, belediyenin üst düzey yöneticileri ile bir iş insanına hapis cezaları verirken, 6 kişinin beraatına hükmetti.
Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Ulaş Biçer, Semih Aksakal, Yekta Niyazi Yıldırım, O.U, M.S, D.A. ve Z.Ç. ile avukatları salonda hazır bulundu.
Avukatların savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanıklardan Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı Yıldırım, imar müdürü Aksakal ve iş adamı Biçer'e icbar yoluyla irtikap suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Eski belediye çalışanı Yıldırım'a yardım eden sıfatıyla suça iştirak ettiği gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezası veren heyet, diğer 6 sanığın beraatını kararlaştırdı.
Mahkeme heyeti ayrıca Sungur, Celal Yıldırım, Aksakal ve Yekta Niyazi Yıldırım'ın Türk Ceza Kanununun 53/5 maddesi, Biçer'in TCK'nin 53/1 maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verdi.
'TEK BEN HEDEF OLDUM'
Duruşmada söz alan sanıklar suçlamaları reddetti. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen eski başkan Sungur, "Hakkımdaki iddialar asılsızdır, beraatımı talep ediyorum." dedi.
Belediyede görevli olmadığı halde irtikap suçuna nasıl dahil edildiğini anlamadığını belirten sanık O.U, "Bu suçlamalarla hiçbir ilgim yok, beraatımı istiyorum." diye konuştu.
Davada şahit veya müşteki olmadığını anlatan Yekta Niyazi Yıldırım savunmasında, "Ancak herkes benden bahsediyor. Ben hikaye anlatmadım, doğruları söyledim. Kamuoyunda tek ben hedef oldum. Beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
BAŞKANLIKTAN AZİL AK PARTİ'DEN İHRAÇ
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında 19 Eylül 2025 tarihinde başkan Ahmet Sungur ile diğer sanıklar gözaltına alınmıştı. Soruşturma sürecinde Sungur ile Celal Yıldırım, Semih Aksakal, Ulaş Biçer ve O.U. tutuklanmış, sanıklar önceki celselerde tahliye edilmişti.
Cumhuriyet Başsavcılığınca Sungur ve 8 sanık hakkında icbar suretiyle irtikap suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, E.Y. ile Z.Ç. hakkında yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.
Adli davalarda belediyelerde parti ayrımı yapılmadığının en somut göstergesi olarak, soruşturmanın başlamasının ardından İçişleri Bakanlığı Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'u görevden uzaklaştırmıştı.
Ardından AK Parti Merkez Disiplin Kurulu kararıyla Sungur partiden ihraç edilmişti.