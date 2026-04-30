Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Eylül 2025 tarihinde başlatılan soruşturmada sanıklar gözaltına alınmış ve bir kısmı tutuklanmıştı.

Mahkeme, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, İmar Müdürü Semih Aksakal ve iş insanı Ulaş Biçer'e de aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezası verirken 6 sanığın beraatına karar verdi.

Avukatların savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanıklardan Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı Yıldırım, imar müdürü Aksakal ve iş adamı Biçer'e icbar yoluyla irtikap suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Eski belediye çalışanı Yıldırım'a yardım eden sıfatıyla suça iştirak ettiği gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezası veren heyet, diğer 6 sanığın beraatını kararlaştırdı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Ulaş Biçer, Semih Aksakal, Yekta Niyazi Yıldırım, O.U, M.S, D.A. ve Z.Ç. ile avukatları salonda hazır bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan ve AK Parti'den ihraç edilen eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un aralarında bulunduğu sanıklar hakkındaki dava karara bağlandı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi , belediyenin üst düzey yöneticileri ile bir iş insanına hapis cezaları verirken, 6 kişinin beraatına hükmetti.

Kırıkkale'de rüşvet ve irtikap iddialarıyla sarsılan Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen adli süreç, yargıda parti ayrımı gözetilmediğini bir kez daha gözler önüne sererek hapis cezalarıyla sonuçlandı.

Mahkeme heyeti ayrıca Sungur, Celal Yıldırım, Aksakal ve Yekta Niyazi Yıldırım'ın Türk Ceza Kanununun 53/5 maddesi, Biçer'in TCK'nin 53/1 maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verdi.

'TEK BEN HEDEF OLDUM'

Duruşmada söz alan sanıklar suçlamaları reddetti. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen eski başkan Sungur, "Hakkımdaki iddialar asılsızdır, beraatımı talep ediyorum." dedi.

Belediyede görevli olmadığı halde irtikap suçuna nasıl dahil edildiğini anlamadığını belirten sanık O.U, "Bu suçlamalarla hiçbir ilgim yok, beraatımı istiyorum." diye konuştu.

Davada şahit veya müşteki olmadığını anlatan Yekta Niyazi Yıldırım savunmasında, "Ancak herkes benden bahsediyor. Ben hikaye anlatmadım, doğruları söyledim. Kamuoyunda tek ben hedef oldum. Beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

