Yolsuzlukta parti ayrımı yok: Halfeti Belediyesi operasyonunda 29 tutuklama | 1'i firarda

Kamu kaynaklarının korunması amacıyla parti ayrımı gözetilmeden yürütülen hukuki süreçler kapsamında Halfeti Belediyesinin eski yönetimi hakim karşısına çıktı. Toplam 51 şüpheli hakkında işlem başlatılan geniş çaplı soruşturmada, emniyetteki işlemleri biten 46 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme, eski başkan Şeref Albayrak dahil 29 şüphelinin tutuklanmasına hükmederken, firari bir zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

  • Şanlıurfa'da kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı soruşturması kapsamında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ve 28 kişi tutuklandı.
  • Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 24 Nisan'da suç örgütü kurma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlamalarıyla 50 zanlıyı gözaltına aldı.
  • Tutuklananlar arasında eski belediye encümen üyeleri, belediye personeli ve esnaf bulunuyor.
  • Mahkeme 14 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken 3 kişiyi tamamen serbest bıraktı.
  • Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yolsuzlukla mücadelede siyasi parti ayrımı gözetilmeksizin atılan adımlara bir yenisi eklendi. Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile beraberindeki 28 kişi cezaevine gönderildi.

BAŞKANDAN MEMURA, ESNAFTAN ENCÜMENE

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 24 Nisan tarihinde düğmeye bastı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla başlatılan operasyonda 50 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'nin, önceki yönetim dönemine ilişkin ʺsuç işlemek amacıyla örgüt kurmaʺ ve ʺedimin ifasına fesat karıştırmaʺ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın (ortada) da bulunduğu 29 şüpheli tutuklandı. ( Fotoğraflar: Anadolu Ajansı )

ESKİ BAŞKAN CEZAEVİNE

Operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Albayrak, eski belediye encümen üyeleri ile çeşitli birimlerde görev yapan personel ve esnafın da bulunduğu 46 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Hakim karşısına çıkan zanlılardan, eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın aralarında bulunduğu 29 kişi tutuklandı.

Mahkeme heyeti, 17 şüpheliden 3'ünün serbest bırakılmasına, 14'ünün adli kontrol şartıyla salıverilmesine hükmetti.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde önceki dönem belediye yönetimine yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda adli süreç tamamlandı.

BİRİ FİRARİ

Soruşturma dosyasında adı geçen 28 kamu görevlisinin durumu mercek altına alındı. Ekiplerin, dosya kapsamında firari durumda bulunan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi.

