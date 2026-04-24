Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Tutuklananlar arasında eski belediye encümen üyeleri, belediye personeli ve esnaf bulunuyor.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 24 Nisan tarihinde düğmeye bastı. " Suç işlemek amacıyla örgüt kurma " ve " edimin ifasına fesat karıştırma " suçlamalarıyla başlatılan operasyonda 50 zanlı gözaltına alındı.

Yolsuzlukla mücadelede siyasi parti ayrımı gözetilmeksizin atılan adımlara bir yenisi eklendi. Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile beraberindeki 28 kişi cezaevine gönderildi.

ESKİ BAŞKAN CEZAEVİNE

Operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Albayrak, eski belediye encümen üyeleri ile çeşitli birimlerde görev yapan personel ve esnafın da bulunduğu 46 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Hakim karşısına çıkan zanlılardan, eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın aralarında bulunduğu 29 kişi tutuklandı.

Mahkeme heyeti, 17 şüpheliden 3'ünün serbest bırakılmasına, 14'ünün adli kontrol şartıyla salıverilmesine hükmetti.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde önceki dönem belediye yönetimine yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda adli süreç tamamlandı.