CANLI YAYIN
Geri

Q bank'a tefecilik operasyonu: 4 yönetici gözaltına alındı!

İstanbul'da bankacılık mevzuatını hiçe sayarak yüksek faiz ve "erken kapama komisyonu" adı altında haksız kazanç sağladığı iddia edilen Q bank’a operasyon düzenlendi. Mali polis, tefecilik usulü çalıştığı belirlenen bankanın 4 yöneticisini gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Q bank'a tefecilik operasyonu: 4 yönetici gözaltına alındı!
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul'da Q bank'a yönelik düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 yönetici gözaltına alındı.
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Q bank'ın yüksek oranlı faiz ve komisyon uygulayarak tefecilik usulü faaliyet yürüttüğünü tespit etti.
  • Kredi kullandırılan kişilerden erken kapama işlemlerinde fahiş oranlarda ek komisyon talep edildiği belirlendi.
  • Q bank'a yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 4 yönetici gözaltına alındı.
  • Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da Q bank'a yönelik düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 yönetici gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Q bank'ın yüksek oranlı faiz ve komisyon uygulayarak tefecilik usulü faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

KREDİ KULLANDIRIP EK KOMİSYON İSTEDİLER
Yapılan incelemelerde, kredi kullandırılan kişilerden erken kapama işlemlerinde fahiş oranlarda ek komisyon talep edildiği ve haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bankacılık mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Q bank'a yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yönetici konumunda bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Q BANK'A İLK OPERASYON DEĞİL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen "tefecilik ve aklama" soruşturması kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) belirlediği oranların üzerinde faizle bazı şirketlere borç para verip haksız kazanç sağladığı iddiasıyla 7 Kasım 2025 ve 3 Ocak tarihlerinde 2 ayrı operasyon düzenlenmiş ve 7 zanlı tutuklanmıştı.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler