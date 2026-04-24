Adalet Bakanı Akın Gürlek'in geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında verdiği "Savcı dosyanın kapağındaki isme değil, dosyanın içindeki delile bakar" mesajı, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen dev operasyonla bir kez daha gözler önüne serildi. 5 yıl boyunca kayyumluk yapan, AK Parti'den belediye başkanlığı ve milletvekili adaylığı bulunan Şeref Albayrak'a yönelik operasyon; yargının yolsuzlukla mücadelede "siyasi aidiyet ya da şahıs değil, doğrudan delil odaklı" hareket ettiğini kanıtladı.

Şeref Albayrak Halfeti operasyonunda gözaltına alındı



DOSYADAKİ KRİTİK İSİM ŞEREF ALBAYRAK: HEM KAYYUM HEM AK PARTİ ADAYI



Halfeti'de gerçekleştirilen operasyonda en dikkat çeken isim, 2017-2019 yılları arasında Halfeti Kaymakamlığı bünyesinde kayyum belediye başkanlığı yapan, ardından 2019-2024 döneminde seçilmiş belediye başkanı olarak görev alan Şeref Albayrak oldu.



Aynı ismin 2024 yerel seçimlerinde yeniden AK Parti'den aday gösterilmiş olması, yargının "dosya kapağına değil, dosya içeriğine baktığının" en somut göstergesi olarak kayıtlara geçti.



Soruşturma dosyasında; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporları, MASAK analizleri ve Vergi Denetim Kurulu'nun teknik tespitleri yer aldı. Belediyeye ait ihale evraklarına el konulurken, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 106 fişek ele geçirildiği öğrenildi.



Bu gelişme, "yolsuzlukta bazı isimlere dokunulmuyor" yönündeki iddiaları doğrudan çürüten bir tablo ortaya koydu.