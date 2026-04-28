CANLI YAYIN
Geri

Siber polisten yasa dışı bahis şebekesine ağır darbe: Kripto hesaplara deşifre | 70 zanlı cezaevinde

Yasa dışı bahis oynatan ve suçtan elde edilen gelirlerin nakline aracılık eden organize suç örgütüne yönelik Gaziantep merkezli operasyonda bilanço netleşti. Operasyonda yasa dışı bahis çetesinin kripto ve banka hesap havuzları deşifre edildi. Adana, İstanbul ve Mersin’in aralarında bulunduğu 8 ilde yakalanan 81 şüpheliden 70’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari 16 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Gaziantep merkezli 8 ilde yasa dışı bahis siteleri üzerinden faaliyet gösteren organize suç şebekesine yönelik operasyon düzenlendi.
  • Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Nisan'da 92 adrese eş zamanlı baskın yapıldı ve 97 şüpheliden 81'i yakalandı.
  • Operasyonda 92 cep telefonu, 87 sim kart, 33 bilgisayar ve hard disk ile çok sayıda dijital cihaz ele geçirildi.
  • Adliyeye sevk edilen 81 şüpheliden 70'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Şebekenin bahis sitelerinde kullanılmak üzere banka ve kripto hesabı temin ettiği, para trafiğini yönettiği tespit edildi.

Yasa dışı bahis siteleri üzerinden haksız kazanç sağlayan ve kripto hesaplarla para trafiğini yöneten organize suç şebekesi, Gaziantep merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi.

Gaziantep merkezli dev operasyon: Bahis çetesi çökertildi 70 şüpheli cezaevinde

HAVUZDA KRİPTO HESAP

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı desteğiyle 24 Nisan'da sabah saatlerinde operasyon düğmesine basıldı. Adana, Ağrı, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde önceden tespit edilen 92 adrese eş zamanlı girildi.

Soruşturma dosyasında şüphelilerin eylemleri net şekilde tanımlandı. Emniyet birimlerince yapılan çalışmalarda, şebeke üyelerinin "Yasadışı bahis sitelerinde bahis oynayan üyelerin bakiye yükleyebilmesi maksadıyla havuz hesaplarda kullanılmak üzere banka ve kripto hesabı temin eden, suçtan elde edilen tutarların nakline aracılık yapan ve yasadışı bahis oynattığı" saptandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı desteğiyle yürütülen dev operasyonda, yasa dışı bahis çetesinin kripto ve banka hesap havuzları deşifre edildi. (Fotoğraflar: İHA)

3 ZANLI YURT DIŞINDA

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 97 şüpheliden 81'i yakalandı. Üçü yurt dışındaki 16 firari şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç unsuru taşıyan çok sayıda cihaza el konuldu. Ekiplerin detaylı incelemeleri sonucu 92 cep telefonu, 87 sim kart, 33 bilgisayar ve hard disk, 23 USB bellek, 4 tablet ile 6 hafıza kartı ele geçirildi.

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin 92 adrese eş zamanlı düzenlediği baskınlarda, bahis sitelerine banka ve kripto hesabı temin ederek para transferine aracılık eden şebeke çökertildi.

70'İ CEZAEVİNE

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 27 Nisan'da adliyeye sevk edildi. Daha önceden tutuklu 7 kişinin aralarında yer aldığı toplam 81 şüpheli hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, 70 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verirken, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler