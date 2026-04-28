Yasa dışı bahis siteleri üzerinden haksız kazanç sağlayan ve kripto hesaplarla para trafiğini yöneten organize suç şebekesi, Gaziantep merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi.
HAVUZDA KRİPTO HESAP
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı desteğiyle 24 Nisan'da sabah saatlerinde operasyon düğmesine basıldı. Adana, Ağrı, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde önceden tespit edilen 92 adrese eş zamanlı girildi.
Soruşturma dosyasında şüphelilerin eylemleri net şekilde tanımlandı. Emniyet birimlerince yapılan çalışmalarda, şebeke üyelerinin "Yasadışı bahis sitelerinde bahis oynayan üyelerin bakiye yükleyebilmesi maksadıyla havuz hesaplarda kullanılmak üzere banka ve kripto hesabı temin eden, suçtan elde edilen tutarların nakline aracılık yapan ve yasadışı bahis oynattığı" saptandı.
3 ZANLI YURT DIŞINDA
Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 97 şüpheliden 81'i yakalandı. Üçü yurt dışındaki 16 firari şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç unsuru taşıyan çok sayıda cihaza el konuldu. Ekiplerin detaylı incelemeleri sonucu 92 cep telefonu, 87 sim kart, 33 bilgisayar ve hard disk, 23 USB bellek, 4 tablet ile 6 hafıza kartı ele geçirildi.
70'İ CEZAEVİNE
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 27 Nisan'da adliyeye sevk edildi. Daha önceden tutuklu 7 kişinin aralarında yer aldığı toplam 81 şüpheli hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, 70 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verirken, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.