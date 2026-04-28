Soruşturma dosyasında şüphelilerin eylemleri net şekilde tanımlandı. Emniyet birimlerince yapılan çalışmalarda, şebeke üyelerinin " Yasadışı bahis sitelerinde bahis oynayan üyelerin bakiye yükleyebilmesi maksadıyla havuz hesaplarda kullanılmak üzere banka ve kripto hesabı temin eden, suçtan elde edilen tutarların nakline aracılık yapan ve yasadışı bahis oynattığı " saptandı.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 97 şüpheliden 81'i yakalandı. Üçü yurt dışındaki 16 firari şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç unsuru taşıyan çok sayıda cihaza el konuldu. Ekiplerin detaylı incelemeleri sonucu 92 cep telefonu, 87 sim kart, 33 bilgisayar ve hard disk, 23 USB bellek, 4 tablet ile 6 hafıza kartı ele geçirildi.

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin 92 adrese eş zamanlı düzenlediği baskınlarda, bahis sitelerine banka ve kripto hesabı temin ederek para transferine aracılık eden şebeke çökertildi.