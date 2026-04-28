DEM Parti operasyonları demokratik siyasete müdahale olarak nitelendirerek baskı ve gözaltı politikalarının son bulmasını talep etti.

Yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirilirken, 23 firari zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Mayıs öncesi İstanbul'un 25 ilçesi ve Kocaeli'de 62 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul ve Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi sokakları savaş alanına çevirmeyi planlayan terör örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla büyük bir provokasyonun önüne geçildi.

SOL TERÖRE GEÇİT YOK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz soruşturma sonucunda, işçi bayramını kana bulamak isteyen sol terör örgütlerinin eylem hazırlıkları deşifre edildi. Güvenlik güçlerinin 25 ilçede 61 ve Kocaeli'de 1 olmak üzere toplam 62 adrese düzenlediği ani baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 62 şüpheliden 39'u kıskıvrak yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, firari 23 zanlının yakalanması için başlatılan insan avı sürüyor.

EYLEM HÜCRELERİ DEŞİFRE

Soruşturma kapsamında TKP/ML terör örgütünün açık alan yapılanması Partizan içerisinde faaliyet yürüten şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. MASAK ve HTS raporlarının incelenmesiyle örgüt içerisinde aktif rol üstlenen 16 kişi saptandı. Derinleştirilen çalışmalarda, sokakları karıştırma potansiyeli taşıyan diğer terör hücreleri gün yüzüne çıkarıldı.