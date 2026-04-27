Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturmasındaki eksik soruşturma ve emniyet ihmali iddialarıyla ilgili yeni bir inceleme başlattı.

Gülistan Doku soruşturmasında yıllardır kamuoyunun gündeminden düşmeyen "eksik soruşturma" ve "emniyet ihmali" tartışmaları artık yargı zeminine taşındı. Açık kaynaklara yansıyan ve dosyanın ilk aşamalarında kritik adımların atılmadığı yönündeki iddialar sonrası Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Herhangi bir şekilde şüpheli konumda bulunmayan Delen'in, soruşturmanın ilk aşamalarına ilişkin verdiği bilgilerin, yıllardır tartışılan ihmal iddialarını netleştirebileceği değerlendiriliyor.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 161/6. maddesi gereğince "Valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki İl Cumhuriyet Başsavcılığına ait olması" dolayısıyla eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrıldı. 4 SAAT İFADE VERDİ

Soruşturmanın ilk günlerinden itibaren kamuoyunda sıkça dile getirilen "dosyada boşluklar var", "bazı kritik detayların üzerine gidilmedi" yönündeki değerlendirmeler, başsavcılığın yeni bir inceleme başlatmasına neden oldu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı geniş çerçevede ele alarak kritik isimlerin ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

Yılmaz Delen

DELEN'E KÖR NOKTA KAMERA SORUSU

Delen'in ifadesi alınırken soruşturmada Doku'nun kaybolduğu tarih olan 5 Ocak 2020'den 2 gün sonra tüm şehri tepeden hâkim gören ve Gülistan'ın kaybolmasını aydınlatabilecek K noktalarındaki (şehrin daha geniş bir açıdan görebilen açılar) kamera kayıtlarının incelenmediği ve kameraların değiştirilmesine karar verildiği belirlenmişti.

Tutuklanan dönemin Valisi Tuncay Sonel, "Ben böyle bir talimat vermedim. Bu konuyu il emniyet müdürü bilir. Muhatabı odur" demişti. 'Tanık' sıfatıyla savcılığa çağrılan Delen'e K noktalarındaki kameraların değişimiyle ilgili sorular yöneltildi.