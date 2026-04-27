İstanbul'da vergi müfettişlerine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni perde aralandı. Firma sahiplerinden ceza kesmeme karşılığında rüşvet talep ettikleri saptanan 11 şüpheli, sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

DİJİTAL MATERYALLER ELE VERDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına yönelik daha önce düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen telefonların bilirkişi incelemesi, rüşvet çarkını gözler önüne serdi. İncelemelerde, çok sayıda kişinin benzer eylemlere karıştığı tespit edildi.

CEZADAN KAÇINMA KARŞILIĞI RÜŞVET

İmaj ve imaj inceleme tutanaklarında yer alan tespitler doğrultusunda kimlikleri açığa çıkarılan şüphelilerin rüşvet suçuna karıştıkları belirlendi.

Zanlıların firma sahipleri ile ilişki kurarak cezai müeyyide uygulanmaması karşılığında rüşvet talep ettikleri, menfaat temin ettikleri anlaşıldı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yeni deliller ışığında uzun süre devam eden teknik ve fiziki çalışmaların ardından ekipler, İstanbul merkezli 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. İlk dalgası 26 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonların devamı niteliğindeki bu yeni baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.