Gülistan Doku dosyasında personelden bile saklanan detay: Ankara sinyali soruşturmanın yönünü değiştirdi

Gülistan Doku soruşturmasında dosyanın seyrini değiştiren en kritik eşik, Ankara’dan gelen "gizli sinyal" oldu. Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu’nun büyük bir gizlilikle yürüttüğü incelemelerde, kayıp genç kıza ait SIM kartın Ankara’da bir ilçede baz verdiğinin saptanması, olayın "intihar" olduğu yönündeki algıyı "cinayet" şüphesine çevirdi. Bu teknik verinin izini süren ekipler, resmi kayıtlardaki çelişkileri ve şüpheli ağını mercek altına alarak soruşturmayı derinleştirdi.

Gülistan Doku dosyasında personelden bile saklanan detay: Ankara sinyali soruşturmanın yönünü değiştirdi
  • Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu, Gülistan Doku soruşturmasında dosyanın adliye personeli dahil yetkisiz kimselere gösterilmediğini ve büyük gizlilikle çalışıldığını açıkladı.
  • Ankara'dan gelen JASAT ekipleri Tunceli'nin mağara ve ormanlık alanlarında arama yaparken, Sarı Saltuk Viyadüğü çevresindeki baz analizleri cinayet şüphesini güçlendirdi.
  • Gülistan Doku'nun Polnet kayıtlarında hastane girişi görülürken hastane kayıtlarında hiçbir kaydının olmaması üzerine Sağlık Bakanlığı müfettişleri inceleme başlattı.
  • Gülistan Doku'ya ait SIM kartın Ankara'da baz vermesi üzerine yapılan analizler ekipleri Gökhan Ertok ismine ulaştırdı ve soruşturma intihar ihtimalinden uzaklaştı.
  • Başsavcı Cansu, bir valinin soruşturmaya dahil edilmesine ilişkin delillerin gösterdiği istikamette hareket ettiklerini ve hukuk önünde herkesin eşit olduğunu belirtti.

Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu, Türkiye'nin kanayan yarası Gülistan Doku dosyasındaki "sır operasyonu" ilk kez anlattı. Soruşturma dosyasının, adliye personeli dahil yetkisiz hiç kimse tarafından görülmesine izin verilmediğini ve büyük bir gizlilikle hareket ettiklerini söyledi.

Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu, Gülistan Doku soruşturmasında dosyanın adliye personeli dahil yetkisiz kimselere gösterilmediğini ve büyük gizlilikle çalışıldığını açıkladı.

Dosya sadece masa başında değil, Tunceli'nin sarp coğrafyasında da yeniden açıldı. Ankara'dan gelen donanımlı JASAT ekipleri, mağaraları ve ormanlık alanları tek tek tarıyor.
Gizli tanık beyanları ile yer altı görüntüleme cihazlarından alınan raporlar ilk etapta birbirini doğrulamış durumda. Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde yeniden yapılan baz analizleri, cinayet şüphesini perçinlerken, şimdi hedefte Gülistan'ın cansız bedenine ulaşılması var.


RESMİ KAYITLARDA SKANDAL

İncelemeler, sadece teknik verilerle sınırlı kalmadı. Gülistan Doku'nun tedavi evraklarını incelendiğinde ise tüyler ürperten bir çelişki daha çıktı. Polnet kayıtlarına göre, Gülistan'ın sistemde hastane girişinin görüldüğü ancak hastane kayıtlarında hiçbir kaydının olmadığı belirlendi. Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin devreye girdiği ve incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Gülistan Doku dosyasında personelden bile saklanan detay: Ankara sinyali soruşturmanın yönünü değiştirdi-3

GİZLİ SİNYAL ANKARA'DAN

Dosyadaki en büyük delillerden biri, Gülistan Doku'nun telefon hattına ait SIM kartın Ankara'da bir ilçede baz vermesi oldu.

Gülistan'a ait SIM kartın Ankara'da baz vermesiyle soruşturmanın yönü değişti. Başsavcı Cansu, daha önce üzerinde durulmayan bu detayı fark ederek cihazın geçmiş kullanım ağını mercek altına aldırdı. Yapılan zincirleme analizler, ekipleri tek Gökhan Ertok ismine götürdü.

Ankara sinyalinin takibiyle ulaşılan bu isim, soruşturmanın yönünü "intihar" ihtimalinden tamamen uzaklaştırarak somut bir şüpheli ağına taşıdı.

İSİM ÖNEMLİ DEĞİLDİ

Cumhuriyet tarihinde bir valinin soruşturmaya dahil edilmesinin pek görülmüş bir durum olmadığı sorusuna ise Cansu "Bu dosyaya ilk başladığımızda bizi böylesine bir noktaya götüreceğini elbette öngörmüyorduk. Ancak süreç içerisinde elde edilen somut deliller bizi adım adım bu aşamaya taşıdı. Sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi; "Yargı, dosyanın kapağındaki isme göre hareket etmez." Hukuk önünde herkes eşittir. Bizim için önemli olan tek şey, delillerin gösterdiği istikametti." diye konuştu.

Gülistan Doku dosyasında personelden bile saklanan detay: Ankara sinyali soruşturmanın yönünü değiştirdi-4

KIRILMA ANI SİNYALDİ


Cansu intihar vakası olarak konuşulan dosyanın hangi şüphe ile cinayet dosyasına evrildiği sorusuna ise "Dosyada yer alan notlar ve gizli tanık beyanları elbette önemliydi. Ancak benim için en kritik eşik, Gülistan'ın kullandığı telefon hattının Ankara'da bir ilçede sinyal verdiğinin tespit edilmesi oldu. Bu teknik veri, dosyanın seyrini tamamen değiştirdi. Söz konusu sinyal, sim kart üzerinde yapılan müdahaleleri ve bu hattın bağlantılı olduğu kişi ağını ortaya çıkardı." dedi.

Haber: Abdurrahman Şimşek

