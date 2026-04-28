CANLI YAYIN
Geri

Zehir tacirlerine nefes yok: 75 ilde dev operasyon 3 milyon hap çöpe

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde son 10 günde 75 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı baskınlarda yakalanan 1319 şüpheliden 638’i cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Türkiye genelinde sokakları zehir tacirlerinden temizlemek amacıyla harekete geçen emniyet güçleri, son 10 günde geniş çaplı operasyonlara imza attı.

EŞ ZAMANLI BASKINLARDA DEV BİLANÇO

Havadan 21 aracın destek verdiği, 43 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı dev baskınlarda 767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen yüzlerce şüpheli demir parmaklıklar ardına gönderildi.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmaların detaylarını paylaştı.

Bakanlık verilerine göre, 75 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik son 10 günde yoğun operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

Sahada 4 bin 950 personelin görev aldığı çalışmalarda toplam 1319 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 638'i tutuklandı.

Hakim karşısına çıkarılan 174 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, geriye kalan kişilerin yasal işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler