Türkiye genelinde sokakları zehir tacirlerinden temizlemek amacıyla harekete geçen emniyet güçleri, son 10 günde geniş çaplı operasyonlara imza attı.
EŞ ZAMANLI BASKINLARDA DEV BİLANÇO
Havadan 21 aracın destek verdiği, 43 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı dev baskınlarda 767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen yüzlerce şüpheli demir parmaklıklar ardına gönderildi.
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmaların detaylarını paylaştı.
Bakanlık verilerine göre, 75 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik son 10 günde yoğun operasyonlar düzenlendiği bildirildi.
Sahada 4 bin 950 personelin görev aldığı çalışmalarda toplam 1319 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 638'i tutuklandı.
Hakim karşısına çıkarılan 174 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, geriye kalan kişilerin yasal işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.