Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis



ÖLÜM KALIM MESELESİ



Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, katıldığı yapay zeka konulu bir panelde, dezenformasyonla mücadelenin modern demokrasiler için bir ölüm kalım meselesi olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'DE DÜZENLEME KABUL EDİLDİ TBMM Genel Kurulunda, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi 22 Nisan 2026'da kabul edilerek yasalaştı. Türkiye'nin dijital yaşamında ve sosyal haklar alanında köklü değişiklikler barındırıyor. Kanun kapsamında en dikkat çekici madde, sosyal ağ sağlayıcıların 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmasının yasaklanması oldu. Buna göre platformlar, yaş doğrulaması dahil her türlü teknik tedbiri almakla yükümlü olacak; 15 yaş üstü çocuklar için ise sadece onlara özgü ayrıştırılmış hizmetler sunabilecek.

Marinakis, bir ülkede faaliyet göstermek isteyen internet platformlarının, yasalara aykırı hareket edenlerin bulunmasına ilişkin olarak o ülkenin yasalarına ve sınırlarına uyması gerektiğini kaydetti.

Dijital Yönetişim ve Yapay Zeka Bakanı Dimitris Papastergiu da konuşmasında, Marinakis'e tamamen katıldığını belirterek, internette anonim kullanıma son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu konunun resmi olarak tartışmaya açıldığını ifade eden Papastergiu, platformların kullanıcılardan kimlik bilgileri talep etmelerinin teknik olarak mümkün olduğunu söyledi.