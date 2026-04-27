"Bir an önce buranın temizlenmesi, bakılması, buradaki batık teknelerin çıkarılması, kanalın ağzına dalgakıran yapılması lazım. Küçükçekmece'nin en güzel yerlerinden biri burası. Ama ne yazık ki kendi haline terk edilmiş bir durum var. Sıcaklık arttığında, haziran, temmuzda burada aşırı derecede pis kokular oluyor. Gelip de burada teknede oturamıyorsunuz o derece."

UZUN ZAMANDIR PİS

Barınakta teknesi bulunan Bora Gencer, sorunun uzun zamandır devam ettiğine dikkat çekti. Atıkların dere yatağında biriktiğini vurgulayan Gencer, "Bu yeni bir şey değil, çok uzun zamandır böyle. Bazı atıklar bu tarafa boşaltıldığı için en ufak bir çalkantıda dip kalkıyor. Olduğu gibi dip balçık, bataklık, çevrenin halini görüyorsunuz. Bu suyun kendi kendini temizleyecek hali yok, birilerinin buna el atması lazım." ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi’ne dökülen Menekşe Deresi’nde havadan çekilen görüntülerde suyun kahverengiye döndüğü ve derenin atıklarla dolduğu saptandı. (Fotoğraf: AA)