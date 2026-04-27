CHP'li yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun "yapraklar bile beni alkışlıyor" diyerek İstanbul'da başlattığı hizmet iptalleri döneminin sancıları mega kentin sularında yaşanmaya devam ediyor.
AK Parti belediyeciliği öncesinde yıllarca pis kokuyla anılan Küçükçekmece Gölü'nde son dönemde yeniden başlayan kirlilik, devasa renk değişimiyle birlikte bir kez daha su yüzüne çıktı.
İstanbul Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'ni birleştiren Menekşe Deresi, kızıl ve kahverengiye bürünerek çevre felaketinin sinyallerini verdi. Plastik ve organik atıkların yüzeye vurduğu, onlarca batık teknenin çürümeye terk edildiği derenin denizle buluştuğu alan havadan kaydedildi. Çevredeki vatandaşlar renk değişimi nedeniyle endişeye kapıldı.
GÖL NEDEN RENK DEĞİŞTİRDİ
Bölgede 6 yıldır balıkçılık yapan Sercan Sezen, kirliliğin temelinde İkitelli bölgesindeki fabrikaların yattığını öne sürdü. Fabrikaların pis sularını göle aktardığını öne süren Sezen, "İkitelli tarafındaki fabrikaların atıklarını göle saldıkları için, poyraz ve karayel estiğinde akıntı gölden denize doğru geldiği zaman devamlı bu şekilde kahverengi oluyor. Her ay bu şekilde." dedi.
'AŞIRI PİS KOKU GELİYOR'
Rüzgar lodos estiğinde akıntının denizden göle doğru dönmesiyle derenin geçici olarak temizlendiğini aktaran Sezen, kalıcı çözüm çağrısında bulunarak şunları kaydetti:
"Bir an önce buranın temizlenmesi, bakılması, buradaki batık teknelerin çıkarılması, kanalın ağzına dalgakıran yapılması lazım. Küçükçekmece'nin en güzel yerlerinden biri burası. Ama ne yazık ki kendi haline terk edilmiş bir durum var. Sıcaklık arttığında, haziran, temmuzda burada aşırı derecede pis kokular oluyor. Gelip de burada teknede oturamıyorsunuz o derece."
UZUN ZAMANDIR PİS
Barınakta teknesi bulunan Bora Gencer, sorunun uzun zamandır devam ettiğine dikkat çekti. Atıkların dere yatağında biriktiğini vurgulayan Gencer, "Bu yeni bir şey değil, çok uzun zamandır böyle. Bazı atıklar bu tarafa boşaltıldığı için en ufak bir çalkantıda dip kalkıyor. Olduğu gibi dip balçık, bataklık, çevrenin halini görüyorsunuz. Bu suyun kendi kendini temizleyecek hali yok, birilerinin buna el atması lazım." ifadelerini kullandı.
BATIK TEKNELER GÖLE GÖMÜLÜ
Deredeki batık teknelerin neden olduğu tehlikeye işaret eden Gencer, "Belki 20-30 tekne batık, bu da bir kirlilik. Bunların çıkması lazım, hepsi milli servet." diye konuştu.
