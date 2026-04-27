Menekşe Deresi'nde alarm... Küçükçekmece Gölü kızıla boyandı | Halkta panik balıkçılarda isyan

Küçükçekmece Gölü’nün denizle buluştuğu noktada suyun renginin kırmızı ve kahverengi tonlarına bürünmesi bölge halkında tedirginliğe yol açtı. Menekşe Deresi’nde biriken balçık, plastik atıklar ve batık tekneler çevre felaketini gözler önüne serdi. Yıllardır bölgede teknesi bulunan vatandaşlar, rüzgarın yönüne göre kirliliğin denize taşındığını vurgulayarak yetkililerden çözüm bekliyor. CHP’li İBB ise vahim durumu seyrediyor.

Menekşe Deresi'nde alarm... Küçükçekmece Gölü kızıla boyandı | Halkta panik balıkçılarda isyan
  • İstanbul Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'ni birleştiren Menekşe Deresi kızıl ve kahverengiye bürünerek kirlilik sinyalleri verdi.
  • Bölgede balıkçılık yapan Sercan Sezen, kirliliğin İkitelli bölgesindeki fabrikaların atıklarını göle salmasından kaynaklandığını öne sürdü.
  • Derenin denizle buluştuğu alanda plastik ve organik atıklar yüzeye vurdu, onlarca batık tekne çürümeye terk edildi.
  • Tekne sahipleri, özellikle yaz aylarında bölgede aşırı pis koku oluştuğunu ve kalıcı çözüm gerektiğini belirtti.
  • Bölgedeki 20-30 civarındaki batık teknenin çıkarılması gerektiği ifade edildi.

CHP'li yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun "yapraklar bile beni alkışlıyor" diyerek İstanbul'da başlattığı hizmet iptalleri döneminin sancıları mega kentin sularında yaşanmaya devam ediyor.

AK Parti belediyeciliği öncesinde yıllarca pis kokuyla anılan Küçükçekmece Gölü'nde son dönemde yeniden başlayan kirlilik, devasa renk değişimiyle birlikte bir kez daha su yüzüne çıktı.

Göl kırmızıya döndü!

İstanbul Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'ni birleştiren Menekşe Deresi, kızıl ve kahverengiye bürünerek çevre felaketinin sinyallerini verdi. Plastik ve organik atıkların yüzeye vurduğu, onlarca batık teknenin çürümeye terk edildiği derenin denizle buluştuğu alan havadan kaydedildi. Çevredeki vatandaşlar renk değişimi nedeniyle endişeye kapıldı.

İstanbul'daki Küçükçekmece Gölü renk değiştirdi. Gölün, denizle buluştuğu alanda su kırmızıya döndü. (Fotoğraf: İHA)

GÖL NEDEN RENK DEĞİŞTİRDİ

Bölgede 6 yıldır balıkçılık yapan Sercan Sezen, kirliliğin temelinde İkitelli bölgesindeki fabrikaların yattığını öne sürdü. Fabrikaların pis sularını göle aktardığını öne süren Sezen, "İkitelli tarafındaki fabrikaların atıklarını göle saldıkları için, poyraz ve karayel estiğinde akıntı gölden denize doğru geldiği zaman devamlı bu şekilde kahverengi oluyor. Her ay bu şekilde." dedi.

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi'nde suyun rengi kahverengiye dönüşerek bulanıklaştı. ( Fotoğraf: Anadolu Ajansı )

'AŞIRI PİS KOKU GELİYOR'

Rüzgar lodos estiğinde akıntının denizden göle doğru dönmesiyle derenin geçici olarak temizlendiğini aktaran Sezen, kalıcı çözüm çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Bir an önce buranın temizlenmesi, bakılması, buradaki batık teknelerin çıkarılması, kanalın ağzına dalgakıran yapılması lazım. Küçükçekmece'nin en güzel yerlerinden biri burası. Ama ne yazık ki kendi haline terk edilmiş bir durum var. Sıcaklık arttığında, haziran, temmuzda burada aşırı derecede pis kokular oluyor. Gelip de burada teknede oturamıyorsunuz o derece."

Küçükçekmece Gölü’nün denizle buluştuğu noktada suyun renginin kırmızı ve kahverengi tonlarına bürünmesi bölge halkında tedirginliğe yol açtı. (Fotoğraf: İHA)

UZUN ZAMANDIR PİS

Barınakta teknesi bulunan Bora Gencer, sorunun uzun zamandır devam ettiğine dikkat çekti. Atıkların dere yatağında biriktiğini vurgulayan Gencer, "Bu yeni bir şey değil, çok uzun zamandır böyle. Bazı atıklar bu tarafa boşaltıldığı için en ufak bir çalkantıda dip kalkıyor. Olduğu gibi dip balçık, bataklık, çevrenin halini görüyorsunuz. Bu suyun kendi kendini temizleyecek hali yok, birilerinin buna el atması lazım." ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi’ne dökülen Menekşe Deresi’nde havadan çekilen görüntülerde suyun kahverengiye döndüğü ve derenin atıklarla dolduğu saptandı. (Fotoğraf: AA)

BATIK TEKNELER GÖLE GÖMÜLÜ

Deredeki batık teknelerin neden olduğu tehlikeye işaret eden Gencer, "Belki 20-30 tekne batık, bu da bir kirlilik. Bunların çıkması lazım, hepsi milli servet." diye konuştu.

Menekşe Deresi'nde alarm... Küçükçekmece Gölü kızıla boyandı | Halkta panik balıkçılarda isyan-6

