Taksim'de izinsiz gösteriye 46 gözaltı: Polislerin üzerine yürüyüp taşkınlık çıkardılar

İstanbul’un Taksim bölgesinde, 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenleri anmak isteyen grubun izinsiz yürüyüş girişimine polis müdahale etti. Uyarılara rağmen dağılmayan ve taşkınlık çıkardığı belirtilen gruba yapılan müdahale sonrası 46 kişi gözaltına alındı.

  • Beyoğlu Taksim Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri anmak için izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.
  • Polis ekiplerinin dağılma uyarılarına rağmen yürüyüşe devam etmek isteyen grup ile emniyet güçleri arasında arbede yaşandı.
  • İzinsiz gösteri ve polise direnme gerekçesiyle toplam 46 kişi gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü.
  • Polis ekipleri, olayların ardından Taksim ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Taksim'de izin gösteriye polis müdahale etti: 46 gözaltı. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)

Beyoğlu Taksim Kazancı Yokuşu çevresinde bir araya gelen grup, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri anmak amacıyla izinsiz alana yürümek istedi. Polis ekipleri, grubun toplanmasına izin vermeyerek dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜYÜP TAŞKINLIK ÇIKARDILAR

Uyarılara rağmen yürümekte ısrar eden gruba polis ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında bazı kişiler ile polis ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

46 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Müdahalenin ardından 46 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

