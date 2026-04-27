Beyoğlu Taksim Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri anmak için izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Taksim'de, 1977 yılında hayatını kaybedenleri anmak isteyen için izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti. 46 kişi gözaltına alındı.

POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜYÜP TAŞKINLIK ÇIKARDILAR

Uyarılara rağmen yürümekte ısrar eden gruba polis ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında bazı kişiler ile polis ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.