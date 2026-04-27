Soruşturma kapsamında daha önce dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov dahil 12 şüpheli tutuklanmıştı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturmasındaki eksik soruşturma ve emniyet ihmali iddialarıyla ilgili yeni bir inceleme başlattı.

Gülistan Doku soruşturmasında yıllardır kamuoyunun gündeminden düşmeyen "eksik soruşturma" ve "emniyet ihmali" tartışmaları artık yargı zeminine taşındı. Açık kaynaklara yansıyan ve dosyanın ilk aşamalarında kritik adımların atılmadığı yönündeki iddialar sonrası Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Gülistan Doku (Haberin görselleri AA, DHA, İHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

İDDİALAR DOSYAYI YENİDEN AÇTIRDI

Soruşturmanın ilk günlerinden itibaren kamuoyunda sıkça dile getirilen "dosyada boşluklar var", "bazı kritik detayların üzerine gidilmedi" yönündeki değerlendirmeler, başsavcılığın yeni bir inceleme başlatmasına neden oldu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı geniş çerçevede ele alarak kritik isimlerin ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

DÖNEMİN TUNCELİ EMNİYET MÜDÜRÜ DELEN İFADEYE ÇAĞRILDI

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 161/6. maddesi gereğince "Valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki İl Cumhuriyet Başsavcılığına ait olması" dolayısıyla eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrıldı.