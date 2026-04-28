Metro ve tramvaylarda turistlerin cüzdanını çalan hırsızlar yakalandı | 3 olayda da aynı ikili

İstanbul genelindeki metro ve tramvay hatlarında yabancı uyruklu yolcuları hedef alarak yankesicilik yapan 2 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilerin 3 ayrı olayda turistlerin cüzdan, pasaport ve yüklü miktarda dövizini çaldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Metro ve tramvaylarda turistlerin cüzdanını çalan hırsızlar yakalandı | 3 olayda da aynı ikili
  • İstanbul'da metro ve tramvay hatlarında yabancı turistleri hedef alan 2 yankesici zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
  • Şüpheliler R.C. ve Y.M., Şişli, Şişhane ve Gülhane duraklarında 3 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirdi.
  • Mısır, Hindistan ve Libya uyruklu turistlerden toplam 7 bin 500 dolar, 150 Suudi riyali, 100 avro ile kimlik ve banka kartları çalındı.
  • Güvenlik kamerası kayıtları ve teknik inceleme sonucu kimliği belirlenen zanlılar Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı.
  • 5 suç kaydı bulunan R.C. ve 1 suç kaydı bulunan Y.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul genelinde metro ve tramvay hatlarını kullanan yabancı uyruklu turistleri hedef alarak yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan 2 zanlı, emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalandı.

TURİSTLERİ ÇARPTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, raylı sistemlerde meydana gelen 3 ayrı yankesicilik olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik incelemeler ve güvenlik kamerası kayıtlarının analizi sonucunda, hırsızlık yapan kişilerin R.C. ve Y.M. olduğu tespit edildi.

Şişli ve Fatih bölgelerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarında turistlerin pasaport ve kredi kartlarının yanı sıra 7 bin 500 dolar nakit parasını çalan zanlıların daha önce de benzer suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. (Fotoğraflar: DHA)

Yapılan soruşturmada, Şişli'deki olayda Mısır uyruklu M.T.'nin içinde 150 Suudi riyali, 2 kredi kartı, kimlik, ehliyet ve pasaport bulunan cüzdanının çalındığı belirlendi.

Şişhane Metro İstasyonu'ndaki olayda Hindistan uyruklu K.M.'nin yaklaşık 100 avro değerindeki cüzdanı ve banka kartları alındı.

Gülhane durağında gerçekleşen son olayda ise Libya uyruklu E.J.E.Q.'nun 7 bin 500 dolarının çalındığı ortaya çıkarıldı.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanarak turistlerin cüzdanlarını çalan 2 şüpheli, emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalandı.

AZILI SUÇLULAR

Fatih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularında, R.C.'nin 5, Y.M.'nin ise 1 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Örnekköy’de örnek imza | AK Parti’den CHP’li belediyeye “Deniz Baykal” teşekkürü
AK Parti’den CHP’ye "Baykal" teşekkürü

