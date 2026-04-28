Mısır, Hindistan ve Libya uyruklu turistlerden toplam 7 bin 500 dolar, 150 Suudi riyali, 100 avro ile kimlik ve banka kartları çalındı.

Şüpheliler R.C. ve Y.M., Şişli, Şişhane ve Gülhane duraklarında 3 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirdi.

TURİSTLERİ ÇARPTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, raylı sistemlerde meydana gelen 3 ayrı yankesicilik olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik incelemeler ve güvenlik kamerası kayıtlarının analizi sonucunda, hırsızlık yapan kişilerin R.C. ve Y.M. olduğu tespit edildi.

Şişli ve Fatih bölgelerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarında turistlerin pasaport ve kredi kartlarının yanı sıra 7 bin 500 dolar nakit parasını çalan zanlıların daha önce de benzer suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. (Fotoğraflar: DHA)