İstanbul genelinde metro ve tramvay hatlarını kullanan yabancı uyruklu turistleri hedef alarak yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan 2 zanlı, emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalandı.
TURİSTLERİ ÇARPTILAR
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, raylı sistemlerde meydana gelen 3 ayrı yankesicilik olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik incelemeler ve güvenlik kamerası kayıtlarının analizi sonucunda, hırsızlık yapan kişilerin R.C. ve Y.M. olduğu tespit edildi.
Yapılan soruşturmada, Şişli'deki olayda Mısır uyruklu M.T.'nin içinde 150 Suudi riyali, 2 kredi kartı, kimlik, ehliyet ve pasaport bulunan cüzdanının çalındığı belirlendi.
Şişhane Metro İstasyonu'ndaki olayda Hindistan uyruklu K.M.'nin yaklaşık 100 avro değerindeki cüzdanı ve banka kartları alındı.
Gülhane durağında gerçekleşen son olayda ise Libya uyruklu E.J.E.Q.'nun 7 bin 500 dolarının çalındığı ortaya çıkarıldı.
AZILI SUÇLULAR
Fatih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularında, R.C.'nin 5, Y.M.'nin ise 1 suç kaydı olduğu anlaşıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.