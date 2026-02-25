Tiyatro sahneleri ve televizyon ekranlarında yıllardır süregelen ayrımcı kalıplar, son günlerde patlak veren Gırgıriye Müzikali skandalıyla yeniden gün yüzüne çıktı.

RANT HIRSI VE AYRIMCILIK GÖLGESİNDE TİYATRO

Roman kültürünün yanlış tanıtılmasına karşı mücadele veren tiyatrocu Okan Kemancı, Müjdat Gezen imzalı yapımlardaki hoyrat yaklaşıma isyan etti. Kemancı, Romanların sürekli suçla ilişkilendirilmesini eleştirirken, Gırgıriye Müzikali gösteriminde yaşanan 4 bin liralık plastik sandalye krizi, gişe kaygısının sanat ahlakını nasıl geride bıraktığını ortaya çıkardı.

Okul saldırılarının yaşandığı gün iptal edilmeyen oyunda, 4 bin liraya satılan biletlerle seyircilerin plastik sandalyelerde kör noktalara oturtulması büyük infiale yol açmıştı.

'ÜÇÜNCÜ SINIF İNSAN'

İstanbul Kuştepe semtinde doğup büyüyen yaratıcı drama eğitmeni Okan Kemancı, Romanlara yönelik medya sektöründeki ayrımcılığa ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Romanların uzun yıllardır ötekileştirmenin kurbanı edildiğini belirten Kemancı, "Bizi medyanın eline, halkın önüne üçüncü sınıf insan olarak koymak için ellerinden geleni yapıyorlar. Roman kültürü, Roman mahalleleri işlenirken sürekli suç potansiyeli yüksek hikayelerle karşımıza çıkıyor." dedi.

1971 senesinde Londra şehrinde yapılan toplantıda Roman kimliğine dair alınan kararı hatırlatan Kemancı, "Biz aslında çingeneyiz. Roman kelimesi Londra şehrinde alınan kararla birlikte kabul ediliyor. Latincede insan anlamına gelen Roman kelimesi seçiliyor ki artık insanlar tanısın, kötüyle Roman kelimesini eşleştirmesin diye. Bugün bunu konuşuyorsak aslında etkisi olmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapımlarda doktor veya eğitmen Roman karakterlere yer verilmediğini, medyada görünmez kılındıklarını aktaran Kemancı, "Romanlar genelde kriminalize ediliyor ve bu bizi çok rahatsız ediyor. Sürekli suç teşkil eden gruplar olarak, kültür olarak gösteriliyoruz. Ya da çok eğlenceli, sadece günübirlik eğlenen gruplar olarak bizi lanse ediyorlar. Bu üzücü. Romanlar, sürekli olarak suç teşkil eden roller, silahlı roller ya da yine suç teşkil eden hırsızlık, yüz kızartıcı suçların, uyuşturucunun senaryonun en kritik yerlerinde uyuşturucu baronu olarak ya da bunun ayakçısı olarak senaryoya dahil ediliyor." diye konuştu.

Tiyatrocu ve drama eğitmeni Okan Kemancı, Romanların medya ve sanat yapımlarında uzun yıllardır klişe ve olumsuz kalıplarla temsil edildiğini, son günlerde gündeme gelen Gırgıriye Müzikali gibi oyunların ön yargıları derinleştirdiğini söyledi. ( Fotoğraf: Anadolu Ajansı )

BÖYLE TİYATRO OLMAZ

Konusunu Roman mahalle yaşamından alan Gırgıriye müzikali oyununda Romanların çok yanlış temsil edildiğinin altını çizen Kemancı, projelerin hiçbir aşamasında Roman oyuncuların bulunmadığını saptadı. Kemancı konuya şu sözlerle işaret etti:

"Sürekli aşağılayan yaklaşım var. Tiyatro sahnesi böyle yer olmamalı. Ben oradan ekmeğimi kazanan oyuncuyum. Eğer gerçekten Roman hikayeleri anlatmak istiyorsanız, buyurun Kuştepe'ye, Sulukule'ye, Dolapdere'ye, İzmir Tepecik'e gelin. Bizi dinleyin, birlikte üretelim. Bizden birini dahil edin. Bunu büyük ustaların yapıyor olması daha üzücü. Müjdat Gezen'e saygım sonsuz ama işin kültüre dokunan ahlak kısmı bu kadar hoyratça yapılmamalı. Bir yerlerde yaralanıyoruz."

Yanlış temsillerin çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu vurgulayan Kemancı, "Dizilerde Roman karakter sürekli suç işlerse, bunu izleyen çocuklar büyüdüğünde ön yargıyla yetişir. Şirket yöneticisi olduğunda karşısına gelen Roman bireye nasıl ön yargısız yaklaşsın? O yüzden bu işi en başta, televizyonda çözmeliyiz." diyerek yetkilileri adım atmaya çağırdı.

4 BİN LİRAYA PLASTİK SANDALYE SKANDALI

Kemancı cephesinden gelen haklı eleştirilerin odağındaki Müjdat Gezen, Gırgıriye Müzikali gösteriminde imza attığı organizasyon fiyaskosuyla gündeme oturdu. Türkiye genelinde okul baskınları ve yitirilen masum canlara ağlandığı süreçte iptal edilmeyen eğlence tertibinde, daha fazla seyirci çekip para kazanmak amacıyla boş kalan kör noktalara dahi sandalye konulduğu belirlendi.

Bilet fiyatlarının 1500 TL ile 3500 TL arasında değiştiği oyunda, sahne önüne istiflenen kol desteksiz plastik sandalyeler için 4 bin TL gibi fahiş bedelle bilet satıldığı saptandı. Aynı uygulamanın Ülker Arena salonundaki oyunda yapıldığı öğrenildi.

Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği Gırgıriye Müzikali'nde fahiş fiyata satılan biletlerle kör noktalara oturtulan seyircilerin başlattığı protesto, oyunun iptal edilmesiyle sonuçlandı. Gezen, olay sonrası sorumluluğu yapımcılara attı. (Fotoğraf: Video ekran görüntüsü)

DEMOKRASİ KILIFI

İzleyicilerin sahneyi görmesinin tamamen imkansız olduğu kör noktalara oturtulması salonda büyük infiale yol açtı. Parasını ödediği halde oyunu izleyemeyen kadın seyircinin "Göremiyorum" diyerek başlattığı isyan, kısa sürede tüm salonda protestoya dönüştü.

"Paramızla rezil oluyoruz, beceremiyorsanız yapmayın" şeklindeki serzenişler karşısında Müjdat Gezen sahnede, "Ülkede demokrasi yok, burada da yok." sözlerini sarf etti. Gezen daha sonra tepkilerin fazlalığını, "Seyircinin 20 tanesi bana sandalye kaldırıp gösterirse olur mu?" ifadesiyle doğruladı.

Müjdat Gezen'in hastane fotoğrafını Uğur Dündar sosyal medya hesabından paylaştı. (Fotoğrafın kaynağı: İHA)

OYUN BENİM SUÇ BAŞKASININ

Tepkiler yükselince sahneyi terk edip hastanenin yolunu tutan Gezen, mağduriyet zırhına bürünerek suçu organizatörlere attı. Oyunun hem yazarı hem yönetmeni hem başrolü olmasına rağmen, sahne düzeninden habersizmiş gibi davranması samimiyetsizliğin zirvesi olarak kayıtlara geçti. Tiyatro salonu yerine düz zeminli kongre merkezi kiralandığını belirten Gezen, mekan seçimindeki hatanın organizatörlere ait olduğunu savundu.

SİGORTASIZ İŞÇİ

Skandalın ardından Müjdat Gezen sanat merkezinde 50 kişinin sigortasız çalıştırıldığı, kaza geçiren oyuncunun bu nedenle hastaneye götürülemediği iddia edildi. Gezen ekibinin gişe kaygısının izleyici haklarının önüne geçtiğini gözler önüne seren olay, sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerle karşılaştı.

VIP'E TABURE DEMOKRASİSİ

Kullanıcılar, "VIP diye seyirciye tabure kilitlemiş hala demokrasi diyor.", "Keşke bu iptali sandalye için değil çocukların katledildiği gün yapsaydın.", "4-5 bine VIP bilet satıp seyirciyi plastik balkon sandalyesinde oturtmak vahşi kapitalizmin oyunudur, sanat değildir." sözleriyle duruma tepki gösterdi.