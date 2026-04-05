İzmir Büyükşehir ile Çiğli Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Niyazi Arslan'ın, kayıt yaptırdığı özel üniversitedeki derslere girmeyip yerine başkasını soktuğu ortaya çıktı. Arslan'ın, sınavlarına giren şahsı ödüllendirerek Bornova Belediyesinde işe yerleştirmesi bardağı taşıran son damla oldu.
DUBLÖRE ÖNCE DELEGELİK SONRA BELEDİYE KADROSU
İddialara göre Niyazi Arslan, İzmir'deki özel üniversitenin 2 yıllık İnşaat Teknolojisi bölümüne kayıt yaptırdı. Eğitim sürecinde derslere katılmayan Arslan'ın, sınavlara kendi yerine Çiğli teşkilatındaki çalışma arkadaşı E.Ü.'nün oğlu T.Ş.Ç.'yi yönlendirdiği saptandı.
T.Ş.Ç.'nin Arslan adına imza atıp sınav kağıtlarını doldurduğu öne sürüldü.
Kurulan bu sistemin karşılıksız kalmadığı belirlendi. Niyazi Arslan'ın, dublörlüğünü yapan T.Ş.Ç.'yi ilk adımda CHP İzmir il delegesi yaptığı, ardından Bornova Belediyesinde işe yerleştirdiği iddia edildi.
ÜNİVERSİTEDEN ŞUTLANDI
Gelişmelerin basına yansımasının ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) harekete geçti. YÖK'ün konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.
Sahte diploma vakalarını yeniden gündeme taşıyan kriz sonrası üniversite yönetimi radikal karar aldı. Özel üniversite, Arslan'ın 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kaydını yenilemedi.
"Kaydını yenilemeyen öğrenci" statüsüne düşen Arslan'ın diploma alma planı yarım kaldı.
CHP BİLE PES DEDİ
Dublör krizi CHP Genel Merkezinde derin rahatsızlık yarattı. İddiaların gölgesinde kalan Niyazi Arslan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen encümen ve ihtisas komisyonu seçimlerinde liste dışı bırakıldı. Parti yönetiminin, büyüyen tartışmalar sebebiyle Arslan'ın isminin üzerini çizdiği aktarıldı.
BELEDİYE DEĞİL YANDAŞ GEÇEN HANI
Öte yandan Bornova Belediyesinin istihdam politikası yeniden tartışmaya açıldı. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "rica" yoluyla sevgilisi Aslıhan Aksoy'u işe aldığı iddia edilen belediyenin, dublör skandalına karışan ismi kadrosuna katması kamuoyunda tepkilere neden oldu.