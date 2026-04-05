Bornova Belediyesinin daha önce de eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ricasıyla sevgilisi Aslıhan Aksoy'u işe aldığı iddia edilmişti.

CHP Genel Merkezi, Niyazi Arslan'ı encümen ve ihtisas komisyonu seçimlerinde liste dışı bıraktı.

YÖK konuyla ilgili soruşturma başlattı, üniversite yönetimi Arslan'ın 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kaydını yenilemedi.

İzmir Büyükşehir ve Çiğli Belediyesi CHP Meclis Üyesi Niyazi Arslan, İzmir'deki özel üniversitede kayıtlı olduğu İnşaat Teknolojisi bölümünde derslere girmeyip sınavlara yerine başkasını gönderdi.

İzmir Büyükşehir ile Çiğli Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Niyazi Arslan'ın, kayıt yaptırdığı özel üniversitedeki derslere girmeyip yerine başkasını soktuğu ortaya çıktı. Arslan'ın, sınavlarına giren şahsı ödüllendirerek Bornova Belediyesinde işe yerleştirmesi bardağı taşıran son damla oldu.

DUBLÖRE ÖNCE DELEGELİK SONRA BELEDİYE KADROSU

İddialara göre Niyazi Arslan, İzmir'deki özel üniversitenin 2 yıllık İnşaat Teknolojisi bölümüne kayıt yaptırdı. Eğitim sürecinde derslere katılmayan Arslan'ın, sınavlara kendi yerine Çiğli teşkilatındaki çalışma arkadaşı E.Ü.'nün oğlu T.Ş.Ç.'yi yönlendirdiği saptandı.

T.Ş.Ç.'nin Arslan adına imza atıp sınav kağıtlarını doldurduğu öne sürüldü.