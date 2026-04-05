CANLI YAYIN
Geri

Arslan'dan İmamoğlu'nu kıskandıracak üniversite hilesi: Yerine dublörü sınava soktu CHP'li belediyede işe yerleştirdi!

CHP İzmir teşkilatını karıştıran sahte diploma skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. Meclis Üyesi Niyazi Arslan’ın üniversite sınavlarına soktuğu T.Ş.Ç.’yi il delegesi yapıp Bornova Belediyesinde istihdam ettiği belirlendi. Daha önce eski Uşak Belediye Başkanının sevgilisini işe almasıyla gündeme gelen belediyedeki bu yeni kriz, CHP Genel Merkezinde rahatsızlık yarattı. Arslan’ın komisyon seçimlerinde üstü çizildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İzmir Büyükşehir ve Çiğli Belediyesi CHP Meclis Üyesi Niyazi Arslan, İzmir'deki özel üniversitede kayıtlı olduğu İnşaat Teknolojisi bölümünde derslere girmeyip sınavlara yerine başkasını gönderdi.
  • Arslan adına sınavlara giren T.Ş.Ç. isimli kişi, önce CHP İzmir il delegesi yapıldı ardından Bornova Belediyesinde işe yerleştirildi.
  • YÖK konuyla ilgili soruşturma başlattı, üniversite yönetimi Arslan'ın 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kaydını yenilemedi.
  • CHP Genel Merkezi, Niyazi Arslan'ı encümen ve ihtisas komisyonu seçimlerinde liste dışı bıraktı.
  • Bornova Belediyesinin daha önce de eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ricasıyla sevgilisi Aslıhan Aksoy'u işe aldığı iddia edilmişti.

İzmir Büyükşehir ile Çiğli Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Niyazi Arslan'ın, kayıt yaptırdığı özel üniversitedeki derslere girmeyip yerine başkasını soktuğu ortaya çıktı. Arslan'ın, sınavlarına giren şahsı ödüllendirerek Bornova Belediyesinde işe yerleştirmesi bardağı taşıran son damla oldu.

DUBLÖRE ÖNCE DELEGELİK SONRA BELEDİYE KADROSU

İddialara göre Niyazi Arslan, İzmir'deki özel üniversitenin 2 yıllık İnşaat Teknolojisi bölümüne kayıt yaptırdı. Eğitim sürecinde derslere katılmayan Arslan'ın, sınavlara kendi yerine Çiğli teşkilatındaki çalışma arkadaşı E.Ü.'nün oğlu T.Ş.Ç.'yi yönlendirdiği saptandı.

T.Ş.Ç.'nin Arslan adına imza atıp sınav kağıtlarını doldurduğu öne sürüldü.

Kurulan bu sistemin karşılıksız kalmadığı belirlendi. Niyazi Arslan'ın, dublörlüğünü yapan T.Ş.Ç.'yi ilk adımda CHP İzmir il delegesi yaptığı, ardından Bornova Belediyesinde işe yerleştirdiği iddia edildi.

CHP’li Meclis Üyesi Niyazi Arslan, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte. (Fotoğraf Niyazi Arslan'ın şahsi Facebook hesabından alınmıştır)

ÜNİVERSİTEDEN ŞUTLANDI

Gelişmelerin basına yansımasının ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) harekete geçti. YÖK'ün konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

Sahte diploma vakalarını yeniden gündeme taşıyan kriz sonrası üniversite yönetimi radikal karar aldı. Özel üniversite, Arslan'ın 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kaydını yenilemedi.

"Kaydını yenilemeyen öğrenci" statüsüne düşen Arslan'ın diploma alma planı yarım kaldı.

CHP BİLE PES DEDİ

Dublör krizi CHP Genel Merkezinde derin rahatsızlık yarattı. İddiaların gölgesinde kalan Niyazi Arslan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen encümen ve ihtisas komisyonu seçimlerinde liste dışı bırakıldı. Parti yönetiminin, büyüyen tartışmalar sebebiyle Arslan'ın isminin üzerini çizdiği aktarıldı.

CHPli Ömer Eşki suçunu itiraf etti | Özkan Yalımın sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: İşten çıkarırlar diye düşündüm

BELEDİYE DEĞİL YANDAŞ GEÇEN HANI

Öte yandan Bornova Belediyesinin istihdam politikası yeniden tartışmaya açıldı. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "rica" yoluyla sevgilisi Aslıhan Aksoy'u işe aldığı iddia edilen belediyenin, dublör skandalına karışan ismi kadrosuna katması kamuoyunda tepkilere neden oldu.

CHPnin uçkur sponsoru Bornovada Eşki kokular! Denetimlerden sistematik zarar çıktı: Belediyenin TIR parkını kimlere peşkeş çektiler?

Çanakkale Boğazı'nda konteyner gemisi arızası: Kuzey yönlü boğaz trafiğine açıldı
SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler