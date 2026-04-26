Şüphelilere 'kasten öldürme', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ile 'resmi belgeyi bozma' gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Zeinal Abarakov'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Arama faaliyetleri, şüphelilere ait daraltılmış baz verileri ve hareket noktaları esas alınarak sarp ve dağlık bölgelerde yer altı görüntüleme cihazları ve kadavra köpekleriyle yürütülüyor.

Ekiplerin, dosyada yer alan şüphelilere ait daraltılmış baz verileri ile şüpheli hareket noktalarını esas alarak belirlenen alanlarda yoğunlaştığı belirtildi. Sarp, dağlık ve karlı yapısı nedeniyle karadan ulaşımın neredeyse mümkün olmadığı bölgelere, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Skorsky tipi helikopterle ulaştırılan ekipler, yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama faaliyetini gerçekleştiriyor.

Kızılötesi sinyallerle çalışan sistem sayesinde toprağın altı üç boyutlu olarak görüntülenirken, şüpheli noktalar detaylı şekilde inceleniyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü arama faaliyetlerinde, 'insan kalıntılarını tespit edebilen' kadavra köpekleri de görev yapıyor.