Gülistan Doku soruşturması kapsamında, Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, son teknoloji cihazlarla Tunceli'ye sevk edildi.Gülistan Doku aramasında teknolojik adım: Yeraltı görüntüleme cihazı devrede
JAK ekipleri ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda arama çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin, dosyada yer alan şüphelilere ait daraltılmış baz verileri ile şüpheli hareket noktalarını esas alarak belirlenen alanlarda yoğunlaştığı belirtildi. Sarp, dağlık ve karlı yapısı nedeniyle karadan ulaşımın neredeyse mümkün olmadığı bölgelere, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Skorsky tipi helikopterle ulaştırılan ekipler, yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama faaliyetini gerçekleştiriyor.
Kızılötesi sinyallerle çalışan sistem sayesinde toprağın altı üç boyutlu olarak görüntülenirken, şüpheli noktalar detaylı şekilde inceleniyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü arama faaliyetlerinde, 'insan kalıntılarını tespit edebilen' kadavra köpekleri de görev yapıyor.
GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA KİMLER TUTUKLANDI
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını raftan indirip incelemeye başladı. Soruşturma kapsamında tutuklananlar şu şekilde:
|Şüpheli Adı
|Dönemdeki Görevi / Sıfatı
|Suçlama / İstinat Edilen Suç
|Sonuç
|Mustafa Türkay Sonel
|Tuncay Sonel'in Oğlu
|Kasten Öldürme
|Tutuklandı
|Erdoğan Elaldı
|İl Özel İdaresi Çalışanı
|Kasten Öldürme
|Tutuklandı
|Tuncay Sonel
|Dönemin Tunceli Valisi
|Suç delillerini yok etme/gizleme, Bilişim sistemindeki verileri bozma, Resmi belgeyi yok etme
|Tutuklandı
|Çağdaş Özdemir
|Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi
|Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
|Tutuklandı
|Zeinal Abarakov
|Gülistan Doku'nun Eski Erkek Arkadaşı
|Suç delillerini gizleme ve yok etme
|Tutuklandı
|Engin Yücer
|Zeinal Abarakov'un Babası
|Suç delillerini gizleme ve yok etme
|Tutuklandı
|Cemile Yücer
|Zeinal Abarakov'un Annesi
|Suç delillerini gizleme ve yok etme
|Tutuklandı
|Celal Altaş
|Firari Şüpheli Umut Altaş'ın Babası
|Suç delillerini gizleme ve yok etme
|Tutuklandı
|Nurşen Arıkan
|Firari Şüpheli Umut Altaş'ın Annesi
|Suç delillerini gizleme ve yok etme
|Tutuklandı
|Gökhan Ertok
|İhraç Polis Memuru
|Suç delillerini gizleme ve yok etme
|Tutuklandı
|Şükrü Eroğlu
|Tuncay Sonel'in Yakın Koruması
|Suç delillerini gizleme ve yok etme
|Tutuklandı
|Ferhat Güven
|-
|Yağma (Aygül Doku'ya yönelik eylemi)
|Tutuklandı
|S.G.
|Munzur Üni. Kamera Sorumlusu
|-
|Adli Kontrol / Serbest
|S.Ö.
|Munzur Üni. Kamera Sorumlusu
|-
|Adli Kontrol / Serbest
|U.A.
|-
|-
|Adli Kontrol / Serbest