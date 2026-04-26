Gülistan Doku için tam donanımlı ekipler sarp bölgelere indi: Noktalar didik didik aranıyor

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı talimatıyla bölgeye sevk edilen tam donanımlı JAK ekipleri, Skorsky helikopterlerle ulaşılamayan sarp bölgelere indi. Yer altı görüntüleme cihazları ve kadavra köpekleri ile başlatılan dev arama faaliyetinde, daraltılmış baz verileriyle belirlenen noktalar tek tek inceleniyor.

Gülistan Doku için tam donanımlı ekipler sarp bölgelere indi: Noktalar didik didik aranıyor
  • Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Gülistan Doku soruşturması kapsamında JAK ve JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekiple yeni arama çalışmaları başlatıldı.
  • Arama faaliyetleri, şüphelilere ait daraltılmış baz verileri ve hareket noktaları esas alınarak sarp ve dağlık bölgelerde yer altı görüntüleme cihazları ve kadavra köpekleriyle yürütülüyor.
  • Soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Zeinal Abarakov'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.
  • Şüphelilere 'kasten öldürme', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ile 'resmi belgeyi bozma' gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi.
  • Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun talimatıyla derinleştirilen soruşturmada, ulaşılamayan bölgelere ekiplerin sevkiyatı Skorsky tipi helikopterlerle sağlandı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında, Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, son teknoloji cihazlarla Tunceli'ye sevk edildi.

Gülistan Doku aramasında teknolojik adım: Yeraltı görüntüleme cihazı devrede

JAK ekipleri ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'de Gülistan Doku soruşturmasında JAK ve JASAT'tan oluşan 30 kişilik ekip, karadan ulaşılamayan bölgelere helikopterle götürülüyor. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

Ekiplerin, dosyada yer alan şüphelilere ait daraltılmış baz verileri ile şüpheli hareket noktalarını esas alarak belirlenen alanlarda yoğunlaştığı belirtildi. Sarp, dağlık ve karlı yapısı nedeniyle karadan ulaşımın neredeyse mümkün olmadığı bölgelere, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Skorsky tipi helikopterle ulaştırılan ekipler, yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama faaliyetini gerçekleştiriyor.

Gülistan Doku için tam donanımlı ekipler sarp bölgelere indi: Noktalar didik didik aranıyor-3

Kızılötesi sinyallerle çalışan sistem sayesinde toprağın altı üç boyutlu olarak görüntülenirken, şüpheli noktalar detaylı şekilde inceleniyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü arama faaliyetlerinde, 'insan kalıntılarını tespit edebilen' kadavra köpekleri de görev yapıyor.

Gülistan Doku için tam donanımlı ekipler sarp bölgelere indi: Noktalar didik didik aranıyor-4

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA KİMLER TUTUKLANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını raftan indirip incelemeye başladı. Soruşturma kapsamında tutuklananlar şu şekilde:

Şüpheli AdıDönemdeki Görevi / SıfatıSuçlama / İstinat Edilen SuçSonuç
Mustafa Türkay SonelTuncay Sonel'in OğluKasten ÖldürmeTutuklandı
Erdoğan Elaldıİl Özel İdaresi ÇalışanıKasten ÖldürmeTutuklandı
Tuncay SonelDönemin Tunceli ValisiSuç delillerini yok etme/gizleme, Bilişim sistemindeki verileri bozma, Resmi belgeyi yok etmeTutuklandı
Çağdaş ÖzdemirTunceli Devlet Hastanesi BaşhekimiResmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemekTutuklandı
Zeinal AbarakovGülistan Doku'nun Eski Erkek ArkadaşıSuç delillerini gizleme ve yok etmeTutuklandı
Engin YücerZeinal Abarakov'un BabasıSuç delillerini gizleme ve yok etmeTutuklandı
Cemile YücerZeinal Abarakov'un AnnesiSuç delillerini gizleme ve yok etmeTutuklandı
Celal AltaşFirari Şüpheli Umut Altaş'ın BabasıSuç delillerini gizleme ve yok etmeTutuklandı
Nurşen ArıkanFirari Şüpheli Umut Altaş'ın AnnesiSuç delillerini gizleme ve yok etmeTutuklandı
Gökhan Ertokİhraç Polis MemuruSuç delillerini gizleme ve yok etmeTutuklandı
Şükrü EroğluTuncay Sonel'in Yakın KorumasıSuç delillerini gizleme ve yok etmeTutuklandı
Ferhat Güven-Yağma (Aygül Doku'ya yönelik eylemi)Tutuklandı
S.G.Munzur Üni. Kamera Sorumlusu-Adli Kontrol / Serbest
S.Ö.Munzur Üni. Kamera Sorumlusu-Adli Kontrol / Serbest
U.A.--Adli Kontrol / Serbest

