Zihinler ve ekranlar yeni cephe hattı! Burhanettin Duran’dan kritik ‘hakikat’ uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul’da düzenlenen "Muslim Impact Forum 2026"da yaptığı konuşmada, dijitalleşen dünyada savaşların artık sadece cephede değil; zihinlerde, ekranlarda ve algılar üzerinden yürütüldüğünü vurguladı. Duran, sahte içeriklere ve propaganda ağlarına karşı teyit edilmiş bilgiye dayalı bir enformasyon ekosisteminin inşasının stratejik bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Küresel sistemin derin bir dönüşümden geçtiği günümüzde, hakikat ile yalan arasındaki sınırların bulanıklaşması yeni bir güvenlik tehdidini de beraberinde getiriyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ataköy'de katıldığı forumda, uluslararası toplumun karşı karşıya kaldığı dezenformasyon riskine dikkat çekti. Türkiye'nin stratejik iletişim kapasitesini güçlendirerek algı operasyonlarına karşı durduğunu belirten Duran, Müslüman toplumların "norm benimseyen" değil "norm koyan" aktörler haline gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

YENİ CEPHE HATTI: ZİHİNLER VE EKRANLAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, doğru, teyit edilmiş ve güvenilir bilgiye dayalı bir enformasyon ekosisteminin tesisini en öncelikli hedeflerinden biri olarak gördüklerini belirterek, "Zira bugün, uluslararası sistemde artan belirsizlik ortamında savaşlar artık yalnızca cephede değil zihinlerde, ekranlarda ve algılar üzerinden yürütülmektedir. Sahte videolar, manipüle edilmiş içerikler ve örgütlü propaganda ağları, günümüz çatışmalarının yeni cephe hatlarını oluşturmaktadır." dedi.

Duran, Ataköy'de özel bir otelde düzenlenen "Muslim Impact Forum 2026"da yaptığı konuşmada, İslam medeniyetinin kadim merkezlerinden biri olan İstanbul'da katılımcıları ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Bugün dünyanın derin bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Duran, 20 yıl önce bu durumun uluslararası sistemde olağan bir değişim olarak değerlendirilebileceğini anlattı.

ULUSLARARASI KURUMLARIN ETKİSİZLİĞİ

Duran, ancak bugün karşı karşıya oldukları tablonun çok daha vahim bir nitelik arz ettiğine dikkati çekerek, "Savaşlar, soykırımlar, pandemiler ve uluslararası kurumlar ile normlara duyulan güvenin giderek zayıflaması, kritik bir eşiğin aşıldığını açıkça göstermektedir. Gerçekten de bir dönüm noktasından geçiyoruz. Ancak asıl mesele şudur ki uluslararası toplumun ve bir zamanlar küresel sistemin bel kemiği olarak görülen kurumların ileriye dönük açık bir vizyonu bulunmamaktadır." diye konuştu.

Ortada yalnızca bazı emareler olduğunu vurgulayan Duran, ilk emarenin açık olduğunu, büyük güçlerin artık büyük sorumluluk üstlenmediğini, süper güçlerin liderlik sorumluluğunu üstlenme konusunda giderek daha isteksiz hale geldiğini kaydetti.

Duran, ikinci emarenin ise çok daha kaygı verici olduğunu anlatarak, "Pek çok durumda, eski sistemin kurucuları bugün bizzat onun başlıca yıkıcıları haline gelmiştir. İnsanlığa karşı suçlar işlemiş ya da bu suçların işlenmesine müsamaha göstermişlerdir. Öte yandan istikrarı korumak ve çatışmaları çözmek amacıyla ihdas edilen uluslararası kurumlar giderek daha etkisiz hale gelmektedir." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM ÇAĞINDAN "ANLATI ÇAĞINA"

Söz konusu derin dönüşümün önemli bir boyutunun da iletişim alanında yaşandığını vurgulayan Duran, pek çok kişinin, içinde bulundukları dönemi bir "İletişim Çağı" olarak tanımladığını ancak bu aşamayı artık geride bıraktıkları kanaatinde olduğunu dile getirdi.

Duran, bugün, "anlatı çağı" olarak nitelendirilebilecek yeni bir dönemin içinde olduklarının altını çizerek, "Bu yeni dönemde, artık yalnızca iletişime odaklanan bir rekabetten değil, gerçekliklerin nasıl çerçevelendiği, nasıl yorumlandığı ve nihayetinde küresel kamuoyu tarafından nasıl kabul gördüğü üzerinden şekillenen anlatı rekabetinden söz ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE STRATEJİSİ

Burhanettin Duran, şöyle devam etti: "Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, doğru, teyit edilmiş ve güvenilir bilgiye dayalı bir enformasyon ekosisteminin tesisini en öncelikli hedeflerimizden biri olarak görüyoruz. Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek durumundayız: İçinde bulundukamız çağda stratejik iletişim, çatışma alanları ve krizlerle birlikte ele alınması gereken bir olgudur."

Duran, Türkiye olarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bilgiyi akılcı bir şekilde yöneten, geleceği şekillendiren ve algı operasyonlarına karşı stratejik bir perspektifle hareket eden bir devlet kapasitesini güçlendirmeye gayret ettiklerini belirtti.

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" VURGUSU

Duran, Başkan Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" mesajının, bu krize doğrudan bir yanıt niteliği taşıdığını, bu ifadenin küresel sistemin merkezindeki adaletsizliğe yönelik açık bir çağrı olduğunu kaydetti. Müslüman toplumların, norm koyucu değil, normları benimsemek zorunda kalan aktörler haline geldiğini dile getiren Duran, Edward Said'in "Orientalism" eserine atıfta bulunarak Batı anlatılarının kurduğu hegemonik ilişkiye dikkat çekti.

KENDİ HİKAYEMİZİ ANLATMA ZORUNLULUĞU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti: "Müslüman toplumlar dezenformasyona karşı korunmalıdır. Dijital okuryazarlık artık bir zorunluluktur. Kendi iletişim kurumlarımızı inşa etmeliyiz. Anlatılar yayıldıktan sonra yalnızca tepki veren bir konumda kalamayız. Kendi hikayemizi anlatamazsak, başkaları bizim adımıza anlatmaya devam edecektir. Ve hikayemizi başkaları anlatırsa dünyadaki yerimizi de onlar tanımlayacaktır."

