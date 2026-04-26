Duran, uluslararası sistemde savaşların artık cephede değil zihinlerde, ekranlarda ve algılar üzerinden yürütüldüğünü, sahte videoların ve manipüle içeriklerin yeni cephe hatları oluşturduğunu ifade etti.

Küresel sistemin derin bir dönüşümden geçtiği günümüzde, hakikat ile yalan arasındaki sınırların bulanıklaşması yeni bir güvenlik tehdidini de beraberinde getiriyor.

YENİ CEPHE HATTI: ZİHİNLER VE EKRANLAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, doğru, teyit edilmiş ve güvenilir bilgiye dayalı bir enformasyon ekosisteminin tesisini en öncelikli hedeflerinden biri olarak gördüklerini belirterek, "Zira bugün, uluslararası sistemde artan belirsizlik ortamında savaşlar artık yalnızca cephede değil zihinlerde, ekranlarda ve algılar üzerinden yürütülmektedir. Sahte videolar, manipüle edilmiş içerikler ve örgütlü propaganda ağları, günümüz çatışmalarının yeni cephe hatlarını oluşturmaktadır." dedi.

Duran, Ataköy'de özel bir otelde düzenlenen "Muslim Impact Forum 2026"da yaptığı konuşmada, İslam medeniyetinin kadim merkezlerinden biri olan İstanbul'da katılımcıları ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Bugün dünyanın derin bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Duran, 20 yıl önce bu durumun uluslararası sistemde olağan bir değişim olarak değerlendirilebileceğini anlattı.

ULUSLARARASI KURUMLARIN ETKİSİZLİĞİ

Duran, ancak bugün karşı karşıya oldukları tablonun çok daha vahim bir nitelik arz ettiğine dikkati çekerek, "Savaşlar, soykırımlar, pandemiler ve uluslararası kurumlar ile normlara duyulan güvenin giderek zayıflaması, kritik bir eşiğin aşıldığını açıkça göstermektedir. Gerçekten de bir dönüm noktasından geçiyoruz. Ancak asıl mesele şudur ki uluslararası toplumun ve bir zamanlar küresel sistemin bel kemiği olarak görülen kurumların ileriye dönük açık bir vizyonu bulunmamaktadır." diye konuştu.