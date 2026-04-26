Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Başkan Erdoğan'dan Trump'a telefon: Saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti
Başkan Erdoğan görüşmede ABD Başkanı Trump'a, Vaşington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini bildirdi.
"YAŞANANLAR MENFUR BİR EYLEM"
Başkan Erdoğan, yaşananları demokrasi ve basın hürriyetine yapılmış menfur bir eylem olarak gördüğünü, yaralanan güvenlik görevlisine de acil şifa dilediğini belirtti.
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da dün gece gerçekleştirilen Beyaz Saray Muhabirleri yemeğindeki silahlı saldırı girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD halkına geçmiş olsun mesajı
ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRLÜSÜNE YER YOK
Washington'daki silahlı saldırı girişiminin ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, demokrasilerde mücadelenin fikir yoluyla gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. Olayda ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump dahil kimsenin zarar görmemesinin sevindirici bulunduğunu belirten Erdoğan, Amerikan yönetimi ile halkına geçmiş olsun dileklerini aktardı.
Saldırı girişimini kınadığını bildiren Erdoğan, "ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir." ifadelerini kullandı.
Demokratik sistemlerde şiddetin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Erdoğan, "Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur." sözlerini sarf etti.
Erdoğan, açıklamasının sonunda ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump, ABD yönetimi ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Dün gece Vaşington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum.
ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir.
Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump'a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
SALDIRI DÜNYA LİDERLERİNİN GÜNDEMİNDE
Öte yandan ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğinde düzenlenen silahlı saldırının ardından dünya liderleri üzüntülerini dile getirdi.
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump dahil tüm konukların güvende olmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.
"Siyasi şiddetin hiçbir demokraside yeri yoktur." ifadesine yer veren Carney, olaydan etkilenen herkese destek mesajı verdi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Trump ve Melania Trump'ın yanı sıra yemeğe katılan herkesin güvende olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.
Venezuela geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yaşanan olayı şiddetle kınayarak, "Barış savunucuları için şiddet asla bir seçenek değildir." ifadelerini kullandı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Trump, eşi Melania Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in saldırıda zarar görmemesini memnuniyetle karşıladığını vurguladı.
Modi, şiddetin demokraside yeri olmadığının ve kesin bir dille kınanması gerektiğinin altını çizdi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, söz konusu saldırıyı "rahatsız edici" olarak nitelendirdi. Saldırıdan dolayı "derin şok" yaşadığına işaret eden Şerif, Trump ve diğer katılımcıların güvende olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, söz konusu olayın basının rolünü ve ifade özgürlüğünü teyit etmeyi amaçlayan bir etkinlikte yaşanmasının üzücü olduğunu ve saldırıdan dolayı "derin şok" içinde olduğunu kaydetti.
"Siyasi şiddet, demokrasinin temelini zayıflatan ağır bir tehdittir ve hiçbir koşulda haklı gösterilemez." ifadesine yer veren Lee, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne zarar veren her türlü şiddet ve aşırılığa karşı olduklarını vurguladı.
Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae de Trump'ın güvende olmasından memnuniyet duyduğunu aktararak, "Şiddet, dünyanın hiçbir yerinde asla hoş görülemez." ifadesini kullandı.