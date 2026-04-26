Başkan Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun telefonu: Yaşananlar menfur bir eylem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, yaşananları demokrasi ve basın hürriyetine yapılmış menfur bir eylem olarak gördüğünü, yaralanan güvenlik görevlisine de acil şifa dilediğini belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınadı.
  • Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump dahil kimsenin yaralanmamasının sevindirici olduğunu belirtti.
  • Erdoğan, demokrasilerde mücadelenin fikirle yapılması gerektiğini ve şiddetin hiçbir türlüsüne yer olmadığını vurguladı.
  • Erdoğan, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'dan Trump'a telefon: Saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti

Başkan Erdoğan görüşmede ABD Başkanı Trump'a, Vaşington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini bildirdi.

"YAŞANANLAR MENFUR BİR EYLEM"

Başkan Erdoğan, yaşananları demokrasi ve basın hürriyetine yapılmış menfur bir eylem olarak gördüğünü, yaralanan güvenlik görevlisine de acil şifa dilediğini belirtti.

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da dün gece gerçekleştirilen Beyaz Saray Muhabirleri yemeğindeki silahlı saldırı girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD halkına geçmiş olsun mesajı

ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRLÜSÜNE YER YOK

Washington'daki silahlı saldırı girişiminin ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, demokrasilerde mücadelenin fikir yoluyla gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. Olayda ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump dahil kimsenin zarar görmemesinin sevindirici bulunduğunu belirten Erdoğan, Amerikan yönetimi ile halkına geçmiş olsun dileklerini aktardı.

Saldırı girişimini kınadığını bildiren Erdoğan, "ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

Demokratik sistemlerde şiddetin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Erdoğan, "Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur." sözlerini sarf etti.

Erdoğan, açıklamasının sonunda ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump, ABD yönetimi ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Vaşington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum.

ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir.

Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump'a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri yemeğindeki silahlı saldırı girişimi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı kınama mesajı (Fotoğraf: NSosyal ekran görüntüsü)


SALDIRI DÜNYA LİDERLERİNİN GÜNDEMİNDE

Öte yandan ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğinde düzenlenen silahlı saldırının ardından dünya liderleri üzüntülerini dile getirdi.

Dünya liderleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte meydana gelen silahlı saldırıyı kınadı.

Kanada Başbakanı Mark Carney

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump dahil tüm konukların güvende olmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

"Siyasi şiddetin hiçbir demokraside yeri yoktur." ifadesine yer veren Carney, olaydan etkilenen herkese destek mesajı verdi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Trump ve Melania Trump'ın yanı sıra yemeğe katılan herkesin güvende olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Venezuela geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yaşanan olayı şiddetle kınayarak, "Barış savunucuları için şiddet asla bir seçenek değildir." ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Trump, eşi Melania Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in saldırıda zarar görmemesini memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Modi, şiddetin demokraside yeri olmadığının ve kesin bir dille kınanması gerektiğinin altını çizdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, söz konusu saldırıyı "rahatsız edici" olarak nitelendirdi. Saldırıdan dolayı "derin şok" yaşadığına işaret eden Şerif, Trump ve diğer katılımcıların güvende olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, söz konusu olayın basının rolünü ve ifade özgürlüğünü teyit etmeyi amaçlayan bir etkinlikte yaşanmasının üzücü olduğunu ve saldırıdan dolayı "derin şok" içinde olduğunu kaydetti.

"Siyasi şiddet, demokrasinin temelini zayıflatan ağır bir tehdittir ve hiçbir koşulda haklı gösterilemez." ifadesine yer veren Lee, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne zarar veren her türlü şiddet ve aşırılığa karşı olduklarını vurguladı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae de Trump'ın güvende olmasından memnuniyet duyduğunu aktararak, "Şiddet, dünyanın hiçbir yerinde asla hoş görülemez." ifadesini kullandı.

Washington'da karanlık oyun | Trump saldırganı Allan öğretmen çıktı: Otele geliş rotası belli oldu | Harris destekçisi

Rant hırsı tiyatro ahlakını aştı | Kemancı isyan etti: Kültürümüzü aşağılıyorlar | Gırgıriye Müzikali fiyaskosu büyüyor
