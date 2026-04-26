Trump, saldırı sırasında eşi Melania Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile birlikte Gizli Servis tarafından balo salonundan çıkarıldı.

Allen, Gizli Servis kontrol noktasına ateş açtı ve bir polis memuru vuruldu ancak yeleği sayesinde yaralanmadı.

Washington Hilton Oteli'nde Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemeğe silahlı saldırı gerçekleştiren zanlının 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu tespit edildi.

Beraberindeki ağır silahlarla Gizli Servis kontrol noktasına saldırı düzenleyen saldırgan sağ yakalanırken, profilinde dair dikkat çekici detaylara ulaşıldı.

CNN'in haberinde, saldırgan Allen'ın California Institute of Technology'de (Caltech) makine mühendisliği bölümünden 2017 yılında mezun olduğu, ardından California State University-Dominguez Hills'te bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamladığı aktarıldı.

CBS News kanalının kolluk kuvvetleri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Mayıs 2025 mezuniyet programında adı geçen Allan'ın, Torrance bölgesindeki C2 Education isimli özel eğitim servisinde öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı.

Allen'ın Aralık 2024 tarihinde Ayın Öğretmeni seçildiği öğrenildi.

Washington'daki saldırgan yakalandı

HARRIS DESTEKÇİSİ

Haberde, Allen'ın Ekim 2024'te eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkanlık kampanyasına 25 dolar bağış yaptığının belirlendiğine dikkati çekildi.

Saldırgan Cole Thomas Allen sağ yakalandı. (Fotoğrafları Reuters, AFP ve sosyal medyadan alınmıştır)

KANLI 'OYUN'CU

Allen'ın sosyal medya hesaplarında kendisini "video oyunu geliştiricisi" olarak tanımladığına değinilen haberde, şüphelinin daha önce "Bohrdom" adlı bir oyun yayımladığı, ayrıca "First Law" isimli ikinci proje üzerinde çalıştığı kaydedildi.

"SANKİ HER YERE ATEŞ EDİYOR GİBİYDİ"

Saldırının detayları, görgü tanıklarının ifadeleriyle netleşti. New York Post gazetesine konuşan etkinlik gönüllüsü Helen Mabus, şüphelinin teras katı girişine yakın alanda uzun namlulu silahı monte ettiğini anlattı.

Mabus, şüphelinin bar arabalarını saklamak amacıyla kullanılan geçici bir odada silahla uğraştığını belirterek, "Onu bir çantadan ya da başka bir şeyden çıkardı. Uzundu ve tipik bir silaha benzemiyordu. Onu birleştirdi ve balo salonuna inmek için merdivenlere doğru koştu." diye konuştu.

Şüphelinin çeşitli yönlere ateş etmeye başladığını ve en az 10 el silah sesi duyduğunu dile getiren Mabus, "Sanki her yere ateş ediyor gibiydi." dedi.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, şüphelinin ajanlar tarafından durdurulmadan önce lobideki Gizli Servis kontrol noktasına hücum ettiğini bildirdi. Büyükşehir Polisi Geçici Şefi Jeff Carroll, şahsın aynı zamanda yemeğe ev sahipliği yapan otelde konaklayan bir misafir olduğunu kaydetti. Yetkililer, şüphelinin üzerinden pompalı tüfek, tabanca ve çok sayıda bıçak çıktığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC'de Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği sırasında meydana gelen silahlı saldırı olayının ardından, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

"ÇOK HASTA BİR KİŞİ"

Saldırı anında eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve kabine üyeleriyle birlikte ana masada bulunan Donald Trump, Gizli Servis tarafından hızla balo salonundan çıkarıldı.

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Trump, şüpheliyi "Çok hasta bir kişi" sözleriyle nitelendirerek tek başına hareket ettiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden şüphelinin yakalandığını bildiren Trump, yerdeki yarı çıplak fotoğrafları ve güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Çatışma sırasında bir polis memurunun vurulduğunu aktaran Trump, "Çok yakın mesafeden çok güçlü bir silahla vuruldu ve yelek görevini yaptı. Memurun durumu çok iyi." ifadelerini kullandı.