CANLI YAYIN
Geri

İstanbul Pendik'te toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

İstanbul Pendik’te düzenlenen operasyonda, boş bir arazideki su kuyusuna gizlenmiş 3 bin 92 tabanca parçası ile 1.869 sürgü ele geçirildi. Dron destekli arazi taramasıyla tespit edilen yeraltı deposuna yönelik baskında 4 şüpheli gözaltına alınırken, malzemenin miktar olarak bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek silah parçası olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Pendik'te toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonda, su kuyusuna gizlenmiş 3 bin 92 silah parçası ele geçirildi.
  • İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi.
  • Pendik'te kırsal bir alanda binlerce silah parçasının gizlendiği yönünde istihbarat alan ekipler, araziyi takibe aldı.
  • Drone destekli arazi taramalarında yeraltı su deposu tespit edilerek operasyon düzenlendi.
  • Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonda, boş bir arsada toprak altındaki su kuyusuna gizlenmiş 3 bin 92 silah parçası ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi.

İSTİHBARAT ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ
Pendik'te kırsal bir alanda binlerce silah üretiminde kullanılabilecek parçaların gizlendiği yönünde istihbarat alan ekipler, tespit edilen araziyi takibe aldı.

İstanbul Pendik'te toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi-2

BÖLGE DİDİK DİDİK EDİLDİ
Havadan dron ile bölgeyi didik didik inceleyen emniyet ekipleri, arazide toprak altına inip çıkanlar olduğunu saptadı. Yapılan çalışmalarda toprak altında dron destekli arazi taramalarında yeraltı su deposu tespit edildi.

SU KUYUSUNDA BİNLERCE SİLAH PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ
Drone ile su kuyusunda yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Dün söz konusu bölgeye düzenlenen baskında, boş su deposunda çuvallara gizlenmiş 3 bin 92 adet tabanca yapımında kullanılacak parça, bin 869 sürgü ve çok sayıda çeşitli silah parçası ele geçirildi.

Pendik’te toprak altındaki su kuyusuna zulalanmış 3 bin 92 ruhsatsız tabanca yapımında kullanılacak silah parçası ile bağlantılı 4 kişi gözaltına alındı (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

TEK SEFERDE EN FAZLA PARÇANIN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON

Silahlarla bağlantısı bulunan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan operasyon ile Türkiye genelinde bugüne kadar tek seferde ele geçirilen silah yapımında kullanılacak en yüksek miktarda silah parçası olduğu belirtildi.

Yakalanan 4 silah kaçakçısı, sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler