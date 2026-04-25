İstanbul'un kültür-sanat hayatına yeni bir soluk kazandıran Karaköy Palas, uzun yıllar farklı işlevlerle kullanılan bir yapıdan çağdaş üretim ve etkileşim alanına dönüştürülerek yeniden kapılarını açtı. Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından hayata geçirilen dönüşümle birlikte 106 yıllık yapı, sanatçılar ve sanatseverler için yeni bir buluşma noktası olarak konumlandırıldı.

Açılışta, ArtıKÜME 2025 seçkisi ile vakfın veri temelli kültürel bellek çalışması olan ODAK projesi ve "ODAK 2025" basılı seçkisinin tanıtımı yapıldı. KÜME tarafından organize edilen program farklı disiplinlerden sanat üretimlerini bir araya getiren kapsamlı bir içerikle gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'un katılımıyla gerçekleştirilen program, KÜME Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren'in ev sahipliğinde düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İskender Pala ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da programda yer aldı.

KÜLTÜR VARLIKLARIMIZI HAYATA DAHİL ETME ÖNCELİĞİ İLE HAREKET EDİYORUZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada Karaköy Palas'ın yeniden işlevlendirilmesinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık olarak, kültür varlıklarımızın restorasyonuna gösterdiğimiz hassasiyet sadece onarmakla sınırlı kalmayıp işlevsellik kazandırmak suretiyle daima hayata dâhil etme, şehre ve insana hizmet sunma önceliğinde şekillenmektedir."

SANAT MİLLİ BELLEĞİN EN GÜÇLÜ TAŞIYICILARINDAN BİRİ

Bir milletin tarihî ve kültürel belleğinin farklı alanlarda kayıt altına alındığını belirten Ersoy, sanatın bu belleğin en önemli taşıyıcılarından biri olduğunu vurguladı. Sanatın; toplumun birikimini, yaşanmışlıklarını ve değerlerini yansıtan güçlü bir alan olduğunu ifade eden Ersoy, gelenekselden çağdaşa uzanan üretimlerin köklerden beslendiğini dile getirdi.

Bakan Ersoy şunları söyledi:

"Bir milletin hayat birikiminin, algı ve anlayışlarının, yaşanmışlıkların yansımasını sanatta görmek mümkündür. Ve bu öylesine zengin bir yansımadır ki halk söylencelerimizden türkülerimize, el sanatlarımızdan edebiyatımıza bunu güçlü bir şekilde tecrübe ediyoruz."

ARTIKÜME VE ODAK PROJELERİNE ÖZEL VURGU

Kültür Medeniyet Vakfının (KÜME), ArtıKÜME Sanat Destekleri Programı ve ODAK projesine değinen Ersoy, bu çalışmaların kültür-sanat alanında önemli bir sorumluluk bilinciyle hayata geçirildiğini ifade etti.

Sanatseverlerin beğenisine sunulan ArtıKÜME 2025 seçkisinin 25 projeden oluşan geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirten Ersoy, farklı disiplinlerin aynı zeminde buluşturulduğunu söyledi.

ODAK projesinin ise sanat üretimi ve etkinliklerin sistematik biçimde kayıt altına alınması açısından önemli bir işlev üstleneceğini belirten Ersoy, bu yapının hem sanatçılar hem de araştırmacılar için kapsamlı bir rehber niteliği taşıyacağını ifade etti.

KÜLTÜR SANATTA DİJİTAL VE GELENEKSEL HAMLELER

Bakanlık olarak kültür-sanat alanında yürütülen çalışmalara da değinen Ersoy, farklı sanat dallarını destekleyen yarışmalar, sergiler ve projelerle sanatçılara alan açıldığını belirtti. Ersoy, aynı zamanda dijitalleşme kapsamında geliştirilen veri tabanları ve envanter projeleriyle kültürel mirasın kayıt altına alındığını ve erişimin kolaylaştırıldığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Sanat Eserleri Yönetim Bilgi Sistemi, Müze Ulusal Bilgi Sistemi, Türk İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Projesi, Tarihi Eserlerin Güvenliği İçin Kimliklendirilmesi Projesi, Yazma Eserler Veri Tabanı gibi dijital dünyanın ve teknolojik gelişmelerin gerektirdiği adımları da atıyoruz. Hem sahip olduğumuz eser, bilgi ve birikimi güvence ve kayıt altına alıyoruz hem de gerek ilgili vatandaşlarımızın gerekse araştırmacı ve akademisyenlerimizin bilgiye hızla ve en geniş ölçekte ulaşabilmelerini mümkün kılıyoruz."

KÜME VE BAYRAKTAR VURGUSU

Konuşmasında KÜME'nin kurumsal yapısına ve çalışmalarına da değinen Ersoy, vakfın çok katmanlı üretim ve düşünce zemini oluşturduğunu ifade etti. Selçuk Bayraktar'ın gençler için rol model olduğunu vurgulayan Ersoy, Bayraktar ailesinin yürüttüğü projelerin Türkiye'nin geleceği açısından önemine dikkat çekerek "Gençlerimize rol model olarak çizdiği yol, gösterdiği hedefler ve bunu ulaşılmaz bir birey olarak değil gençlerimizin Selçuk abisi olarak yapması çok ama çok değerli." dedi.

Bakan Ersoy konuşmasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Malumunuz bu ülkenin çocuklarının özgüvenine çok uzun yıllar sürekli şekilde saldırıldı. Yapamazsın, başaramazsın diyerek; uğraşmana değmez, ne gerek var söylemleriyle yolları kesildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın millî ve yerli üretim vizyonu, hayata geçirilen millî teknoloji hamlesi çocuklarımızın önüne çekilen bu seti yıkmıştır. Rahmetle ve saygıyla andığımız merhum Özdemir Bayraktar o sete en güçlü, en etkili darbeyi vurmuş; onun açtığı yolda Baykar yükselmiş, dünyanın en iyisini ve ilkleri yaparak Türk savunma sanayine benzersiz bir güç katmıştır."

Bakan Ersoy, Kültür Medeniyet Vakfı başta olmak üzere sürece katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek ve yeni mekânın hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.