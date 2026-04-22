Gizli tanıkların ifadeleri ve deliller yeniden değerlendirilerek olayın intihar değil cinayet olduğu, sanıkların maktuleyi intihara zorladığı belirlendi.

Gülistan Doku dosyasının ardından Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2014 yılında karnına tek kurşun sıkılmış halde bulunan ve intihar ettiği öne sürülen 17 yaşındaki Fatma Koçak'ın dosyası da tekrar açıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2014 yılında karnına tek kurşun sıkılmış halde bulunan ve intihar ettiği öne sürülen 17 yaşındaki Fatma Koçak'ın öz annesi ve üvey kardeşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Daha önce tutuklanıp serbest bırakılan anne ve üvey kardeş tekrar tutuklandı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, "Faili meçhul olarak nitelendirilen ve daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar yeniden incelenmektedir" yönündeki değerlendirmeleri doğrultusunda, bu nitelikteki dosyalar ile intihar/cinayet değerlenmesi önem arz eden dosyalar büyük bir hassasiyetle ele alındı. Bu kapsamda, Adıyaman'da 2014 yılında hayatını kaybeden Fatma Koçak'a ilişkin dosya da yeniden ve çok yönlü şekilde değerlendirildi.