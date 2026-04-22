Gülistan Doku dosyasının ardından Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2014 yılında karnına tek kurşun sıkılmış halde bulunan ve intihar ettiği öne sürülen 17 yaşındaki Fatma Koçak'ın dosyası da tekrar açıldı.
DOSYA YENİDEN AÇILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, "Faili meçhul olarak nitelendirilen ve daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar yeniden incelenmektedir" yönündeki değerlendirmeleri doğrultusunda, bu nitelikteki dosyalar ile intihar/cinayet değerlenmesi önem arz eden dosyalar büyük bir hassasiyetle ele alındı. Bu kapsamda, Adıyaman'da 2014 yılında hayatını kaybeden Fatma Koçak'a ilişkin dosya da yeniden ve çok yönlü şekilde değerlendirildi.
CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ TESPİT EDİLDİ
23 Mayıs 2014 akşamı intihar ettiği iddia edilen 17 yaşındaki Fatma Koçak, karnından av tüfeğiyle tek kurşunla vurulmuş halde Besni ilçesinde bulunmuştu. İntihar ettiği iddia edilen Fatma Koçak, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
İddialara göre, babası vefat eden, annesi Ayşe G. ve üvey erkek kardeşi Kadir K. ile birlikte yaşayan Fatma Koçak'ın bir yakınlarının aracılığıyla tanıştığı Nevşehirli B.A.K. ile evlilik kararı aldığı, yaşı küçük olduğu için annesinin onayı ve mahkeme kararıyla 11 Mart'ta resmi nikahla B.A.K. ile evlendiği öğrenildi. Ekiplerin araştırması sonucu, Fatma Koçak'ın evlendikten sonra Nevşehir'e gittiği ve daha sonra evlendiği eşinden kaçarak Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine geldiği tespit edildi. Eve dönen Fatma Koçak'ın yaşanan tartışmanın ardından üvey kardeşi tarafından av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi.
Olayın ardından 2014 yılında tutuklanan Fatma Koçak'ın anne ve üvey kardeşi 1,5 sene tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldılar. Olayın kamu davasına dönmesinin ardından Yargıtay cezanın yetersiz olduğuna hükmederek yeniden yargılama kararı verdi.
Cumhuriyet savcılığının dosyayı yeniden açması sonrası polis ekiplerinin araştırmaları neticesinde Fatma Koçak'ın intihar etmediği, cinayete kurban gittiği tespit edildi.
DİKKAT ÇEKEN İNTİHAR SÜSÜ
Dosyada yer alan tespitlere göre, sanıkların olay sonrası delilleri manipüle etmeye çalıştığı da öne sürüldü. Evde tarım ilacı kullanıldığı izlenimi yaratıldığı ve gazın açıldığı belirtilirken, olayın sıradan bir intihar gibi gösterilmeye çalışıldığı kaydedildi.
Gizli tanık ifadeleri ve deliller yeniden yorumlandı
Yargıtay kararında özellikle gizli tanık beyanları öne çıktı.
diğer maddi bulgularla birlikte değerlendirildi.
"İNTİHARA ZORLANDI" TESPİTİ
Kararda en dikkat çekici değerlendirme ise olayın niteliğine ilişkin oldu. Yargıtay, sanıkların maktuleye fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını belirtti.
Dosyaya göre Fatma Koçak'ın:
ve bu bulguların darp izleriyle uyumlu olduğu ifade edildi. Tüm bu unsurlar birlikte ele alındığında, maktulenin kendi özgür iradesiyle değil, sanıkların baskı ve zorlamaları sonucu intihara sürüklendiği ve av tüfeğiyle yaşamına son verdiği değerlendirildi.
OLAY İNTİHAR GİBİ GÖSTERİLDİ" İDDİASI
Yargıtay kararında olay sonrası yaşananlar da detaylı şekilde yer aldı. Buna göre:
Ayrıca, tanıkların eve yönlendirilerek cesedin bulunmasının sağlandığı ve olayın sıradan bir intihar gibi gösterilmeye çalışıldığı ifade edildi.
YARGITAY: "NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME" SAYILMALI
Bu gelişmeler üzerine dosya Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2026/203 esas sırasına kaydedilmiş; mahkeme tarafından yapılan yeni değerlendirme neticesinde sanıklar hakkında 20.04.2026 tarihinde tutuklama kararı verilmiş ve şüpheliler yakalanarak cezaevine gönderildi.
ARA CELSE VE TUTUKLAMA KARARI
Normal şartlarda 12 Mayıs 2026 tarihine bırakılan duruşma, sanıklar hakkında çıkarılan yakalama emri üzerine 20 Nisan 2026 tarihinde açılan ara celse ile gerçekleştirildi.
Duruşmada sanık Kadir Korkut, kardeşinin ölümünden sonra Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğunu ve sabit ikametgah sahibi olduğunu belirterek adli kontrol talebinde bulundu. Diğer sanık Ayşe Gündüz ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.