Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ile doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde de aralıklı yağış bekleniyor. Özellikle Kars ve Erzurum çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.