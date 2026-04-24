Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ile doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde de aralıklı yağış bekleniyor. Özellikle Kars ve Erzurum çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bugün sıcaklık nasıl olacak?
Hava sıcaklıkları kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalması bekleniyor.
Rüzgara dikkat
Rüzgârın genel olarak güneyli yönlerden eseceği Marmara ve Ege kıyılarında ise kuzeyli rüzgârların etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda rüzgârın saatte 40-60 km hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
Çığ ve kuvvetli yağış uyarısı
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Aynı bölgelerde kar erimesine bağlı riskler de artmış durumda. Kars ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Bölge bölge hava durumu nasıl olacak?
Marmara
Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 16°C civarında.
Ege
Bölge genelinde bulutluluk artıyor. Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek.
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu hava hakim. İç kesimlerde akşam saatlerine doğru sağanak yağış bekleniyor.
İç Anadolu
Genel olarak parçalı bulutlu. Güney ve doğu kesimlerde akşam saatlerinde yağış görülecek.
Batı Karadeniz
Hava parçalı ve az bulutlu, yağış beklenmiyor.
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde Tokat çevresinde yağmur geçişleri görülebilir.
Doğu Anadolu
Yer yer yağışlı hava etkili. Rüzgâr kuvvetli esecek, yüksek kesimlerde çığ riski var.
Güneydoğu Anadolu
Gece saatlerinde Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Güncel uyarılar takip edilmeli
Türkiye genelinde bahar havası etkisini sürdürürken, özellikle doğu bölgelerde risk oluşturan hava olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Kuvvetli rüzgâr, ani sağanak ve çığ tehlikesi nedeniyle vatandaşların güncel uyarıları takip etmesi önem taşıyor.