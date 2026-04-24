CANLI YAYIN
Geri

MGM 25 Nisan hava durumu: Güneşli havaya aldanmayın! Hafta sonu plan yapan dikkat

Türkiye yeni haftaya değişken ve yer yer riskli hava koşullarıyla giriyor. Hafta sonu parçalı ve çok bulutlu gökyüzü birçok bölgede etkisini gösterirken iç ve doğu kesimlerde sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgâr günlük rutinleri zaman zaman zorlaştıracak. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde çığ tehlikesi dikkat çekerken uzmanlar ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor. İşte bölge bölge 25 Nisan 2026 hava durumu...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.
  • Kars ve Erzurum çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.
  • Doğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın saatte 40-60 km hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
  • Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı riskler bulunuyor.
  • Hava sıcaklıkları kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ile doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde de aralıklı yağış bekleniyor. Özellikle Kars ve Erzurum çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Haberde kullanılan tüm fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.

Bugün sıcaklık nasıl olacak?

Hava sıcaklıkları kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalması bekleniyor.

Rüzgara dikkat

Rüzgârın genel olarak güneyli yönlerden eseceği Marmara ve Ege kıyılarında ise kuzeyli rüzgârların etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda rüzgârın saatte 40-60 km hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

Çığ ve kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Aynı bölgelerde kar erimesine bağlı riskler de artmış durumda. Kars ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Bölge bölge hava durumu nasıl olacak?

Marmara

Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 16°C civarında.

Ege

Bölge genelinde bulutluluk artıyor. Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek.

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu hava hakim. İç kesimlerde akşam saatlerine doğru sağanak yağış bekleniyor.

İç Anadolu

Genel olarak parçalı bulutlu. Güney ve doğu kesimlerde akşam saatlerinde yağış görülecek.

Batı Karadeniz

Hava parçalı ve az bulutlu, yağış beklenmiyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde Tokat çevresinde yağmur geçişleri görülebilir.

Doğu Anadolu

Yer yer yağışlı hava etkili. Rüzgâr kuvvetli esecek, yüksek kesimlerde çığ riski var.

Güneydoğu Anadolu

Gece saatlerinde Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Güncel uyarılar takip edilmeli

Türkiye genelinde bahar havası etkisini sürdürürken, özellikle doğu bölgelerde risk oluşturan hava olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kuvvetli rüzgâr, ani sağanak ve çığ tehlikesi nedeniyle vatandaşların güncel uyarıları takip etmesi önem taşıyor.

