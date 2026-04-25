CANLI YAYIN
Geri

Kadıköy'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 12 gece kulübüne operasyon | 107 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda Kadıköy'deki eğlence mekanlarında organize edilen uyuşturucu ticareti ortaya çıkarıldı. 8 gece kulübü ve 4 farklı işletme olmak üzere toplam 12 mekana yönelik operasyon kararı aldı. Bu kapsamda işletme sahipleri, çalışanlar ve çevrede uyuşturucu ticaretine karıştığı belirlenen kişiler dahil toplam 107 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kadıköy'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 12 gece kulübüne operasyon | 107 kişi hakkında gözaltı kararı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kadıköy'deki eğlence mekanları üzerinden yürütülen uyuşturucu ticareti soruşturmasında 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
  • İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kadıköy'deki bazı gece kulüplerinin ve ticari işletmelerin uyuşturucu satışının merkez üssüne dönüştüğünü tespit etti.
  • Eğlence mekanlarına gelen müşterilere doğrudan uyuşturucu temin edildiği ve bu mekanların dağıtım üssü olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.
  • Alkol satış bayileri, kadın kuaförleri, bijuteri dükkanları ve gıda işletmeleri de uyuşturucu ticaretinin yapıldığı yerler arasında yer aldı.
  • Toplam 8 gece kulübü ve 4 farklı işletmeye yönelik operasyon kararı alınarak 107 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen dev soruşturmada Kadıköy'de eğlence mekanları üzerinden yürütülen uyuşturucu ticareti tek tek ortaya çıkarıldı. 12 ayrı adrese yönelik operasyon için düğmeye basılırken, 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

EĞLENCE MEKANI DEĞİL UYUŞTURUCU DAĞITIM MERKEZİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Kadıköy'deki bazı gece kulüplerinin ve ticari işletmelerin uyuşturucu satışının merkez üssüne dönüştüğü tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde eğlence mekanlarına gelen müşterilere doğrudan uyuşturucu madde temin edildiği belirlenirken, bu mekanların zehir ticareti için adeta birer dağıtım üssü olarak faaliyet göterdiği tespit edildi.

Söz konusu hedef işletmeler arasında alkol satış bayileri, kadın kuaförleri, bijuteri dükkanları ve gıda işletmelerinin de bulunduğu, bu mekanlardaki müşteri yoğunluğunun ise zehir tacirleri tarafından bilinçli şekilde maske olarak değerlendirildiği ortaya çıktı.

İŞLETMELERİN İÇİ DE DIŞI DA UYUŞTURUCU TİCARETİNİN MERKEZİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler, sokak torbacılarının da bu düzenin bir parçası haline geldiğini, işletmelerin içi ve çevresinin, uyuşturucu ticaretinin aktif olarak sürdürüldüğü alanlara dönüştürüldüğü öğrenildi.

Adli kaynaklar, işletme sahipleri, sorumlu müdürler ve çalışanların da dahil olduğu geniş bir organizasyon yapısının bulunduğunu belirlerken, bu mekanlardaki kalabalık ve hareketliliğin, yapılan yasa dışı faaliyetleri gizlemek için ustaca kullanıldığı tespit edildi.

8 GECE KULÜBÜ İLE 4 FARKLI İŞLETMEYE OPERASYON

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapılan tespitler doğrultusunda 8 gece kulübü ve 4 farklı işletme olmak üzere toplam 12 mekana yönelik operasyon kararı aldı. Bu kapsamda işletme sahipleri, çalışanlar ve çevrede uyuşturucu ticaretine karıştığı belirlenen kişiler dahil toplam 107 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

Adli kaynaklar Kadıköy'de eğlence adı altında faaliyet gösteren zehir ağlarına yönelik operasyon sürecinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguluyor.

İstanbul Pendik'te toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
SONRAKİ HABER

İstanbul Pendik'te toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

 75 ilde 638 faili meçhul dosya raftan iniyor! Liste başı İzmir
ÖNCEKİ HABER

638 faili meçhul dosya raftan iniyor!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler