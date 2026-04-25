İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kadıköy'deki bazı gece kulüplerinin ve ticari işletmelerin uyuşturucu satışının merkez üssüne dönüştüğünü tespit etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen dev soruşturmada Kadıköy 'de eğlence mekanları üzerinden yürütülen uyuşturucu ticareti tek tek ortaya çıkarıldı. 12 ayrı adrese yönelik operasyon için düğmeye basılırken, 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Söz konusu hedef işletmeler arasında alkol satış bayileri, kadın kuaförleri, bijuteri dükkanları ve gıda işletmelerinin de bulunduğu, bu mekanlardaki müşteri yoğunluğunun ise zehir tacirleri tarafından bilinçli şekilde maske olarak değerlendirildiği ortaya çıktı.

Yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde eğlence mekanlarına gelen müşterilere doğrudan uyuşturucu madde temin edildiği belirlenirken, bu mekanların zehir ticareti için adeta birer dağıtım üssü olarak faaliyet göterdiği tespit edildi.

Kadıköy'de işletmelere uyuşturucu operasyonu

İŞLETMELERİN İÇİ DE DIŞI DA UYUŞTURUCU TİCARETİNİN MERKEZİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler, sokak torbacılarının da bu düzenin bir parçası haline geldiğini, işletmelerin içi ve çevresinin, uyuşturucu ticaretinin aktif olarak sürdürüldüğü alanlara dönüştürüldüğü öğrenildi.

Adli kaynaklar, işletme sahipleri, sorumlu müdürler ve çalışanların da dahil olduğu geniş bir organizasyon yapısının bulunduğunu belirlerken, bu mekanlardaki kalabalık ve hareketliliğin, yapılan yasa dışı faaliyetleri gizlemek için ustaca kullanıldığı tespit edildi.