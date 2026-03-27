Belediye vaat ettiği ceza iptallerini gerçekleştirmeyince mahkeme cezaların büyük kısmını iptal etti ve işletmeciler ödeme yapmayı durdurdu.

Uşak Belediye Başkanı CHP'li Özkan Yalım, Uşakspor adı altında işletmecilerden 1 milyon TL nakit ve milyonlarca liralık çek tahsil ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturuluyor.

Uşak Belediyesi'nde patlak veren rüşvet skandalında CHP'li Özkan Yalım'ın Uşakspor kılıfı altında kurduğu karanlık tahsilat çarkı deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren tanık ifadeleri, Özkan Yalım'ın esnafı nasıl haraca bağladığını kanıtladı.

Moskova Kulüp işletmecisi Yaşar Arslan, makam odasında Yalım'a 1 milyon TL nakit parayı poşetle teslim ettiklerini, milyonlarca liralık çek trafiğini ses kaydına aldığını itiraf etti. Toplanan paraların akıbeti belirsizliğini korurken, Yalım'ın ceza şantajıyla kurduğu baskı sistemi çöktü.

TAKVİM.com.tr'nin ulaştığı soruşturma dosyasına giren resmi tanık ifadesi, savcılığa teslim edilen gizli ses kaydı, Uşak'taki yolsuzluğun boyutunu harfiyen kanıtlıyor. Uşak'ta faaliyet hösteren Moskova Kulüp işletmecisi Yaşar Arslan'ın 22 Nisan 2026 tarihli ifadesine göre, CHP'li Belediye Başkan Özkan Yalım makam odasında şantajla 1.000.000 TL nakit, milyonlarca liralık çek tahsil etti. Eğlence mekanlarına kesilen cezalar şantaj aracı olarak kullanıldı.

Soruşturma dosyasına giren tanık ifadesine göre, olay 12 Eylül 2024 tarihinde başladı. Tanık ve ağabeyi, belediyeye çağrıldıktan sonra doğrudan Başkan Özkan Yalım'ın makamına alındı.

GİZLİ SES KAYDINDAKİ MAKAM ODASI PAZARLIĞI

Dosyanın en can alıcı delili tanık Yaşar Arslan'ın makam odasında gizlice aldığı ses kaydı oldu. Tanık ifadesine göre olay 12 Eylül 2024 tarihinde patlak verdi. Belediyeden gelen telefonla ağabeyi Mehmet Arslan ile birlikte Audi Q3 marka araçlarına binen tanık Yaşar Arslan, soluğu Uşak Belediyesi'nde aldı. Girişte Mustafa Yalım ile karşılaşan kardeşler, onun "yukarı çıkın" talimatıyla doğrudan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın odasına çıkarıldı.

Kapalı kapılar ardında başlayan görüşmede Yalım'ın ilk sözleri "Uşakspor için para lazım, bugün transferin son günü, acil 1.000.000 TL nakit ve 3.500.000 TL civarında çek lazım" oldu. Tanık bu dehşet verici şantaj anını saniye saniye cep telefonuna kaydetti. Ses kaydının savcılığın elindeki en güçlü delil konumunda olduğu belirlendi.

POŞETTE RÜŞVETİ BELEDİYE PERSONELİNE SAYDIRDI

Tanık Yaşar Arslan'ın ifadesi, rüşvetin nasıl pervasızca teslim alındığını belgeliyor.

Arslan'ın savcılıktaki ifadesindeki anlatıya göre; CHP'li Özkan Yalım'ın makam odasındaki talep sonrası poşet içindeki 1 milyon TL nakit parayı doğrudan Yalım'a teslim etti. Skandal bununla bitmedi.

Teslim edilen devasa meblağ bizzat belediye personeli tarafından sayıldı, ardından Yalım'ın masasına konuldu. Yalım hemen sekreterine dönerek "Mustafa'nın getirdiği çekleri getir" talimatını verdi.

SES KAYDINDAKİ KURUŞU KURUŞUNA HESAP

Savcılık dosyasına giren ses kaydı dökümleri, Özkan Yalım'ın Uşakspor futbolcuları üzerinden yaptığı karanlık hesapları netleştiriyor.

Ses kaydında Yalım'ın elindeki çekleri dağıtırken Abdullah isimli oyuncuya 300 bin, Doğan Cankılıç'a 550 bin, Fuat Kulat'a 300 bin, Murat Torun'a 350 bin, Mehmet Doğan'a 225 bin, Fatih'e 400 bin liralık ödeme planı yaparak toplam 3 milyon 75 bin TL'lik hesap çıkardığı duyuluyor.

İşletmecinin nakit parayı ayarlayacaklarını söylemesi üzerine Yalım'ın "Ben bu parayı bir ay içinde, otuz gün içinde geri iade edeceğim" diyerek güven vermeye çalışması ses kaydına yansıdı.

Hatta Yalım'ın hızını alamayıp "Yani çek, çekleri bile hatta para bile kazanabilir duruma getiririz" diyerek toplanan paralar üzerinden haksız kazanç elde etme planını itiraf etmesi şok etti.

Görüşme sonrası ağabey Mehmet Arslan, marangoz Nedim Sarıbektaş'tan yaklaşık 1 milyon TL'lik çek temin ederek çarka dahil edildi.

HUZUR PARK'TAN YÜKSELEN ŞANTAJ SESLERİ

Tanık Yaşar Arslan'ın ifadesi sadece makam odasıyla sınırlı kalmıyor. 2024 yılı sonlarında Huzur Park'taki belediye meclis salonunda kurulan haraç masası, tanığın anlatımıyla gün yüzüne çıktı. Toplantıda Özkan Yalım, Halil Arslan, çok sayıda işletme sahibi hazır bulundu.

Mekanlara yazılan ağır cezalar masaya sürüldü. Ceza iptali karşılığında Uşakspor'a bağış adı altında haraç istendi.

Aralarında pavyonların da bulunduğu işletmeciler çaresizce mekan başı 300.000 TL ödeme kararı aldı.

Para toplama görevi doğrudan Yaşar Arslan'ın ağabeyi Mehmet Arslan'a yıkıldı.

6 AYLIK HARAÇ… 'ÖDEMEYEN GELMESİN!'

İkinci toplantıda Özkan Yalım'ın maskesi tamamen düştü.

Tanık Yaşar Arslan'ın ifadesine göre Yalım işletmecilerden mekan başı 500.000 TL talep etti. Salonda yükselen tepkiler üzerine geri adım atar gibi görünen Yalım "herkes 60.000 TL taksitlerle 6 ay ödeyecek" dedi. Ardından parayı kimin toplayacağının belirlenmesini isteyerek ödemeyenlerin gelmemesi gerektiğini söyledi.

Ağabey Mehmet Arslan temsilci seçildiğinde Yalım'ın "Mehmet ben artık seni bilirim" sözü, tanık ifadesinde yerini aldı.

İNSAFA GELDİ RÜŞVETİN KALANINI İADE ETTİ

Sistematik soygunun ilerleyen safhalarında Yalım'ın hesap oyunları devam etti.

Tanık ifadesine göre Yalım, Arslan kardeşleri odasına çağırarak "İki mekanınız var, 360.000 TL'den 720.000 TL alıyorum" dedi. Daha önce poşetle teslim edilen 1 milyon TL nakit paradan bu tutarı düşen Yalım, kalan 280.000 TL'yi geri verdi.

İddiaya göre iade işlemini bizzat Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz gerçekleştirdi.

'ZABITAYI GÖNDERİN KENDİNİZ TOPLAYIN!'

Toplanan milyonlara rağmen Uşak Belediyesi vaat ettiği ceza iptallerini gerçekleştirmemiş.

İhanete uğradığını anlayan işletmeciler soluğu mahkemede aldı. Yargı, kesilen cezaların büyük kısmını iptal ederek belediyenin hukuksuzluğunu tescilledi. Bu gelişme üzerine diğer işletmeler ödeme yapmayı durdurdu. Özkan Yalım'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, paraların neden gelmediğini sorduğunda ağabey Mehmet Arslan'ın "Zabıtayı gönderin kendiniz toplayın" şeklindeki isyanı şahit ifadesiyle tutanaklara geçti.

KAYIP MİLYONLARIN İZİ SÜRÜLÜYOR

Tanık ifadesi, saniye saniye kaydedilen ses kaydı, Uşak Belediyesi'ndeki çürümüşlüğü gözler önüne serdi. Elden teslim edilen yüz binlerce lira, poşetlerle taşınan milyonlar, banka hesaplarına gönderilen IBAN transferleriyle toplanan devasa servetin Uşakspor'a mı yoksa şahsi hesaplara mı aktığı henüz bilinmiyor.