Mersin'de Göksel Yemekçilik ve Onur Tantuni işletmelerinin kırmızı et olarak sattığı pişmiş etlerde at eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan gıdalara ilişkin listeleri güncelledi, üç ürün kırmızı listeye, sekiz ürün sarı listeye eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listelerini güncelledi. Son denetimlerde insan sağlığını doğrudan tehdit eden üç yeni ürün "kırmızı listeye" eklenirken, sekiz ürün de "sarı listeye" dahil edildi. Açıklanan veriler, özellikle et ve süt ürünlerinde ciddi ihlallerin sürdüğünü ortaya koydu.

Denetimlerde kırmızı et diye satılan üründe at eti tespit edildi.

22 Nisan 2026 tarihli duyuruya göre, tüketicinin günlük olarak tercih ettiği birçok üründe içeriklerin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Bakanlık, bu tür ihlalleri kamuoyuna açıklamayı sürdürerek hem farkındalık oluşturmayı hem de sektörde caydırıcılığı artırmayı hedefliyor.