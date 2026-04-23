Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listelerini güncelledi. Son denetimlerde insan sağlığını doğrudan tehdit eden üç yeni ürün "kırmızı listeye" eklenirken, sekiz ürün de "sarı listeye" dahil edildi. Açıklanan veriler, özellikle et ve süt ürünlerinde ciddi ihlallerin sürdüğünü ortaya koydu.
22 Nisan 2026 tarihli duyuruya göre, tüketicinin günlük olarak tercih ettiği birçok üründe içeriklerin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Bakanlık, bu tür ihlalleri kamuoyuna açıklamayı sürdürerek hem farkındalık oluşturmayı hem de sektörde caydırıcılığı artırmayı hedefliyor.
KIRMIZI ET DİYE AT ETİ SATILDI
Kırmızı listeye giren en dikkat çekici ihlal, pişmiş et ürünlerinde ortaya çıktı. Yapılan analizlerde, kırmızı et olarak satışa sunulan ürünlerde tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı belirlendi.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Göksel Yemekçilik Narenciye Gıda Nakliye Turizm Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 11.02.2026 parti numaralı pişmiş kırmızı etinde at eti tespit edildi. Aynı şekilde Mersin Toroslar'da faaliyet gösteren Onur Tantuni – Mikail Bozce işletmesine ait, son tüketim tarihi 12.02.2026 olan üründe de tek tırnaklı eti bulundu.
Bu tespitler hazır yemek sektöründe içerik denetiminin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
BİTKİSEL MACUNDA İLAÇ ETKEN MADDESİ
Kırmızı listeye giren bir diğer ürün ise bitkisel karışımlı macun oldu. İstanbul Kartal merkezli Pekmez Dünyası Gıda Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen "Pekmez Dünyası" markalı macunda ilaç etken maddesi tespit edildi.
Takviye veya doğal ürün olarak pazarlanan bu tür gıdalarda yapılan içerik ihlalleri, özellikle kontrolsüz tüketimde ciddi sağlık riskleri oluşturuyor.
SARI LİSTEYE 8 YENİ ÜRÜN EKLENDİ
Bakanlığın "Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi" başlığı altında yayımladığı sarı listeye ise farklı kategorilerden sekiz yeni ürün dahil edildi. Denetimlerde süt ürünlerinden baharata kadar birçok gıdada içerik manipülasyonu tespit edildi.
SÜT ÜRÜNLERİNDE YAYGIN HİLE
Denetimlerde en fazla ihlal süt ve süt ürünlerinde görüldü. Tereyağı ve yoğurt gibi temel ürünlerde içeriklerin değiştirildiği belirlendi.
Tespit edilen uygunsuzluklar şöyle:
Bu ürünlerde yapılan değişiklikler, ürünün besin değerini düşürürken tüketiciyi de yanıltıyor.
LAHMACUNDA SAKATAT, SUMAKTA BOYA
Listeye giren bir diğer dikkat çekici ihlal ise hazır gıda ve baharat ürünlerinde ortaya çıktı.
Eroğlu Yemekçilik Gıda İnşaat Taahhüt Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Elazığ): Lahmacunda sakatat (taşlık)
Kamaş Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Antalya Serik): Sumakta gıda boyası
Özellikle kıyma yerine sakatat kullanılması, ürün içeriğinin tüketiciye farklı sunulduğunu gösterdi.
BALDA TAĞŞİŞ PEYNİRDE EKSİK İÇERİK
Denetimlerde bal ve peynir ürünlerinde de uygunsuzluklar tespit edildi.
Gülsan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (Kayseri):
→ Her iki üründe taklit/tağşiş
Şerefoğlu Nakliye Yem Gıda ve Petrol Ürünleri Ltd. Şti. (Aksaray Ortaköy):
"Sühabey" yarım yağlı taze beyaz peynir
→ Yağ oranı standardın altında
Balda yapılan tağşişte genellikle şeker ve şurup gibi katkılar kullanılırken, peynirde ise ürün standardının altına düşüldüğü belirlendi.
DENETİMLER DEVAM EDECEK
Tarım ve Orman Bakanlığı, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri açıklamaya devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, tüketicilerin alışveriş yaparken ürün içeriğini kontrol etmesi ve resmi listeleri takip etmesi gerektiğini vurguladı.
Güncellenen liste gıda güvenliği konusundaki risklerin devam ettiğini ve denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.