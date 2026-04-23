CANLI YAYIN
Geri

Gıdada 11 kirli oyun: Tantunide at eti, macunda ilaç, yoğurtta nişasta çıktı!

Gıda sahtecilerine yönelik denetimlerde korkunç tablo bir kez daha ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan son listede kırmızı et olarak satılan ürünlerde tek tırnaklı hayvan (at) eti tespit edilirken; lahmacunda sakatat, baharatta ise boya kullanımı belgelendi. Özellikle hazır yemek ve şarküteri ürünlerindeki içerik manipülasyonları dikkat çekerken bakanlık denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan gıdalara ilişkin listeleri güncelledi, üç ürün kırmızı listeye, sekiz ürün sarı listeye eklendi.
  • Mersin'de Göksel Yemekçilik ve Onur Tantuni işletmelerinin kırmızı et olarak sattığı pişmiş etlerde at eti tespit edildi.
  • İstanbul Kartal'daki Pekmez Dünyası firmasının bitkisel macununda ilaç etken maddesi bulundu.
  • Tereyağı ve yoğurt ürünlerinde bitkisel yağ, lahmacunda sakatat, sumakta gıda boyası kullanımı tespit edildi.
  • Gülsan Gıda'nın ballarında taklit/tağşiş, Şerefoğlu firmasının beyaz peynirinde yağ oranı eksikliği belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listelerini güncelledi. Son denetimlerde insan sağlığını doğrudan tehdit eden üç yeni ürün "kırmızı listeye" eklenirken, sekiz ürün de "sarı listeye" dahil edildi. Açıklanan veriler, özellikle et ve süt ürünlerinde ciddi ihlallerin sürdüğünü ortaya koydu.

Denetimlerde kırmızı et diye satılan üründe at eti tespit edildi. (Haberde yer alan görseller Tarım ve Orman Bakanlığı, Takvim.com.tr grafik servisi ve Instagram'a aittir)

22 Nisan 2026 tarihli duyuruya göre, tüketicinin günlük olarak tercih ettiği birçok üründe içeriklerin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Bakanlık, bu tür ihlalleri kamuoyuna açıklamayı sürdürerek hem farkındalık oluşturmayı hem de sektörde caydırıcılığı artırmayı hedefliyor.

Mersin’de iki farklı işletmenin ürününde tek tırnaklı hayvan eti bulundu.

KIRMIZI ET DİYE AT ETİ SATILDI

Kırmızı listeye giren en dikkat çekici ihlal, pişmiş et ürünlerinde ortaya çıktı. Yapılan analizlerde, kırmızı et olarak satışa sunulan ürünlerde tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı belirlendi.

Bakanlığın güncel listesi gıdada riskin sürdüğünü ortaya koydu.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Göksel Yemekçilik Narenciye Gıda Nakliye Turizm Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 11.02.2026 parti numaralı pişmiş kırmızı etinde at eti tespit edildi. Aynı şekilde Mersin Toroslar'da faaliyet gösteren Onur Tantuni – Mikail Bozce işletmesine ait, son tüketim tarihi 12.02.2026 olan üründe de tek tırnaklı eti bulundu.

Bu tespitler hazır yemek sektöründe içerik denetiminin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bitkisel macunda ilaç etken maddesi tespit edilmesi dikkat çekti.

BİTKİSEL MACUNDA İLAÇ ETKEN MADDESİ

Kırmızı listeye giren bir diğer ürün ise bitkisel karışımlı macun oldu. İstanbul Kartal merkezli Pekmez Dünyası Gıda Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen "Pekmez Dünyası" markalı macunda ilaç etken maddesi tespit edildi.

Takviye veya doğal ürün olarak pazarlanan bu tür gıdalarda yapılan içerik ihlalleri, özellikle kontrolsüz tüketimde ciddi sağlık riskleri oluşturuyor.

Süt ürünlerinde yapılan hileler denetimlere takıldı.

SARI LİSTEYE 8 YENİ ÜRÜN EKLENDİ

Bakanlığın "Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi" başlığı altında yayımladığı sarı listeye ise farklı kategorilerden sekiz yeni ürün dahil edildi. Denetimlerde süt ürünlerinden baharata kadar birçok gıdada içerik manipülasyonu tespit edildi.

SÜT ÜRÜNLERİNDE YAYGIN HİLE

Denetimlerde en fazla ihlal süt ve süt ürünlerinde görüldü. Tereyağı ve yoğurt gibi temel ürünlerde içeriklerin değiştirildiği belirlendi.

Tespit edilen uygunsuzluklar şöyle:

  • Ahmet Topaloğlu – Karadağ Süt Ürünleri (Özvarlı): Tereyağında bitkisel yağ
  • Çiğdem Kuzdere işletmesi (Ordu Ünye): Tereyağında bitkisel yağ
  • Balmio Süt Ürünleri – Mehmet Karaoğlan (Muhittinoğlu): Yoğurtta bitkisel yağ
  • Damar Süt ve Süt Ürünleri Ltd. Şti.: Kaymaklı yoğurtta nişasta

Bu ürünlerde yapılan değişiklikler, ürünün besin değerini düşürürken tüketiciyi de yanıltıyor.

LAHMACUNDA SAKATAT, SUMAKTA BOYA

Listeye giren bir diğer dikkat çekici ihlal ise hazır gıda ve baharat ürünlerinde ortaya çıktı.

Eroğlu Yemekçilik Gıda İnşaat Taahhüt Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Elazığ): Lahmacunda sakatat (taşlık)
Kamaş Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Antalya Serik): Sumakta gıda boyası

Özellikle kıyma yerine sakatat kullanılması, ürün içeriğinin tüketiciye farklı sunulduğunu gösterdi.

BALDA TAĞŞİŞ PEYNİRDE EKSİK İÇERİK

Denetimlerde bal ve peynir ürünlerinde de uygunsuzluklar tespit edildi.

Gülsan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (Kayseri):

  • "Balbazar" süzme çiçek balı
  • "Gülsan" süzme çiçek balı


→ Her iki üründe taklit/tağşiş

Şerefoğlu Nakliye Yem Gıda ve Petrol Ürünleri Ltd. Şti. (Aksaray Ortaköy):
"Sühabey" yarım yağlı taze beyaz peynir

→ Yağ oranı standardın altında

Balda yapılan tağşişte genellikle şeker ve şurup gibi katkılar kullanılırken, peynirde ise ürün standardının altına düşüldüğü belirlendi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri açıklamaya devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, tüketicilerin alışveriş yaparken ürün içeriğini kontrol etmesi ve resmi listeleri takip etmesi gerektiğini vurguladı.

Güncellenen liste gıda güvenliği konusundaki risklerin devam ettiğini ve denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

SONRAKİ HABER

