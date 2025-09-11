Şükrü Sözen'in Konya Beyşehir'deki silah fabrikası sahibi Erdem Buzkan ve Bülent Özgüven isimli şahısları emanetçi olarak kullandığı, rüşvet paralarını bu kişiler aracılığıyla akladığı iddia edildi.

Mustafa Y. çeşitli otelcilerden 100 bin ila 150 bin dolar arasında değişen meblağlarda rüşvet aldığını, paraların lüks araç bagajlarında ve restoranlarda teslim edildiğini itiraf etti.

Eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İmar Müdürü Osman Zafer K. ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Y.'nin yönettiği sistemde otelcilerden toplam milyonlarca dolar ve euro rüşvet alındığı tespit edildi.

Baklava kutularında dönen rüşvet çarkının deşifre olduğu CHP'li Manavgat Belediyesi'ni kılcal damarlarına kadar saran yolsuzluk düzeni, tutuklu imar kontrol müdürünün etkin pişmanlık itiraflarıyla gün yüzüne çıkıyor. Takvim.com.tr Manavgat'ın üzerine adeta karabasan gibi çöken, belediye koridorlarının borsa matrahına, imar dosyalarının rüşvet koçanına döndüğü yolsuzluk ağını afişe eden itiraflara ulaştı.

Şüpheli Mustafa Y., belediye bünyesinde kurulan sistemin tamamen "nakit para" üzerine inşa edildiğini, ruhsat, iskan veya iş bitim belgesi almak isteyen her otelcinin istisnasız bu çarka para kaptırmak zorunda kaldığını itiraf etti.

Dosyada yer alan tanık ve şüpheli beyanlarına göre; eski belediye başkanı Şükrü Sözen, İmar Müdürü Osman Zafer K. ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Y. sacayağında yürütülen kirli sistemde, paralar lüks araçların bagajlarında, otopark köşelerinde ve restoran masalarında elden teslim edildi. Toplamda 160 kişinin isminin geçtiği dosyada, rüşvet vermeyen hiçbir işletmenin dosyasının ilerlemediği, kaçak yapıların ise belediye yönetimi tarafından gelir kapısı olarak görüldüğü saptandı.

Ayrıca rüşvet anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Manavgat Belediyesi’nde itiraf: "Rüşvet almadan kimseye iskân vermezdik!"

İTİRAFÇI MÜDÜRDEN İSİM İSİM RÜŞVET LİSTESİ

Soruşturmanın en kritik halkası olan Mustafa Y., savcılık makamına sunduğu beyanlarda, belediyedeki rüşvet trafiğinin nasıl kurumsallaştığını detaylandırdı.

2016 yılından 2024 yılının Mart ayına kadar Manavgat Belediyesi'nde Yapı Kontrol Müdürü olarak görev yapan itirafçı Mustafa Y.'nin ifadesine göre; Şükrü Sözen belediye başkanlığı döneminde imara aykırı otellerin kendisine bildirilmesini istiyor, ardından bizzat kendisi veya yakınları aracılığıyla otelcilerle pazarlığa oturuyordu.

Mustafa Y., V. B. M. Otel için şantiye şefinden üç parça halinde toplam 150 bin dolar aldığını, aynı grubun diğer oteli için ise bir restoranda elden 100 bin dolar daha teslim aldığını itiraf etti

Yine Mustafa Y.'nin beyanına göre Erhan B.'den iskan karşılığı 100 bin Euro bizzat alınırken, şahıs bu süreçte Şükrü Sözen ve Osman Zafer K.'ya toplamda 300 bin Euro ödediğini müdüre itiraf etmişti.

Mustafa Y., "Maddi menfaat temin edilmeden, imara aykırı yapılaşması olan hiçbir otelciye iskan verilmezdi" dedi.

CHP'li Şükrü Sözen ile Erdem Buzkan arasındaki rüşvet trafiği kameralara saniye saniye yakalandı. (Kaynak: Takvim.com.tr)

FESTİVAL RÜŞVETİ SİLAHÇI BAŞKANIN EMANETÇİSİNE

Mustafa Y. beyanlarında, toplanan rüşvet paralarının nasıl aklandığını ve kimlerin kasa olarak kullanıldığını deşifre etti. İfadeye göre Şükrü Sözen, Konya Beyşehir ilçesindeki E. isimli silah fabrikasının gayriresmi sahibiydi.

Fabrikanın kağıt üzerindeki sahibi Erdem Buzkan, Sözen'in en önemli kasalarından biriydi. İhalelerden ve festivallerden toplanan rüşvet paraları Erdem Buzkan aracılığıyla Sözen'e aktarılıyordu. Bülent Özgüven isimli şahsın Side bölgesindeki değerli araziler üzerinde Sözen adına emanetçi olarak beklediği tanık ifadeleriyle dosyaya girdi.

Mustafa Y.'nin itirafına göre; belediye ihalelerinden ve festivallerdeki stant sahiplerinden toplanan paralar Erdem Buzkan aracılığıyla Şükrü Sözen'e aktarılıyordu. Mustafa Y. ayrıca; Bülent Özgüven isimli şahsın da bir diğer "kasa" olduğunu, Side'de bulunan değerli bir arsanın kâğıt üzerinde bu şahsa ait görünse de gerçek sahibinin Şükrü Sözen olduğunu belirtti

İtirafçı Mustafa Y., CHP'li Şükrü Sözen'in, kardeşi Fatih Sözen üzerinden gayriresmi müteahhitlik yaptığını, toplanan rüşvetlerin inşaat projelerinin finansmanında kullanıldığını açıkça beyan etti.

İSKAN ÇİFTLİĞİ: SANA 100 BİZE 300

İtirafçı müdür Mustafa Y. hangi otelden ne kadar rüşvet alındığını kalem kalem savcılığa sundu. İfadelere göre Zafer S. isimli şahsın oteli için 150 bin dolar ve 100 bin dolar elden alındı. Erhan Berber isimli otelciden iskan karşılığı 100 bin euro Mustafa Y. alırken, 300 bin euro Şükrü Sözen ve İmar Müdürü Osman Zafer K. ikilisine gitti.

Muammer A. isimli müteahhit üzerinden dönen çarkta 4 milyon TL, 750 bin TL ve 500 bin TL gibi devasa rakamlar el değiştirdi. Ahmet Ö. isimli şahıstan 75 bin euro, Alkan E. isimli şahıstan 100 bin euro rüşvet alındığı bizzat rüşveti alan müdür Mustafa Y. tarafından doğrulandı.

PROJEYE ORTAK EDİLİNCE YIKIM KARARI YOK OLDU

Mustafa Y. itiraflarında kaçak yapıların belediye için sorun değil, fırsat olarak görüldüğünü vurguladı. Çolaklı bölgesindeki G. isimli otel için CHP'li Şükrü Sözen'in özel yıkım talimatı verdiği, ancak otel hisselerinin Sözen'in gayriresmi ortaklarına düşük bedelle devredilmesinin ardından yıkım işleminin anında durdurulduğu belirtildi.

Yıkım kararları, otelcileri haraca bağlamak ve mülklerine çökmek için şantaj silahı olarak kullanıldı.

KREŞ BAHANESİYLE OTOPARKTA PARA DOLU ÇANTA

Dosyadaki en çarpıcı tanık beyanlarından otel sahibi İbrahim Ş. tarafından verildi. Şüpheli İbrahim Ş.'nin ifadeleri, belediye binasının alt katının rüşvet teslim noktasına dönüştüğünü gösterdi.

İbrahim Ş., Şükrü Sözen'in kendisinden "belediye kreşi" inşaatı bahanesiyle 50 bin euro talep ettiğini, parayı belediye binasında vermekten çekindiğini belirttiğini anlattı.

Buna rağmen Sözen'in ısrarıyla Manavgat Belediyesi Side Binası otoparkına gittiğini söyleyen şüpheli, ifadesinde o anı şöyle anlattı:

"Bu parayı deri çanta içerisinde çantayla birlikte Şükrü Sözen'e verdim. O da çantayı aldı, otoparkta bulunan ve markasını Megane olarak hatırladığım bir aracın bagajına koydu"

Manavgat soruşturması dosyasına giren kamera kaydı. (Kaynak: Takvim.com.tr)

RÜŞVET BEDELİ SUİKAST SİLAHI

Otelci İbrahim Ş., CHP'li başkan Sözen'in silah tutkusu için 4 bin 750 dolar ödeyerek özel seri Glock marka tabanca aldığını ancak Silahın devri yapılmasına rağmenparasının kendisine geri ödenmediğini beyan etti.

NEFİ DE KARA

İbrahim Ş. ifadesinde rüşvet ve şantaj düzeninin 2024 yerel seçimleri sonrası göreve gelen CHP'li Nefi Kara döneminde devam ettiğini iddia etti.

İfadeye göre Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tosak, otel müdürünün odasına girerek "Beni buraya belediye başkanı Nefi Kara gönderdi, 10 bin-15 bin euro civarında bağış yapacaksınız" diyerek haraç istedi.

Bu talebi reddeden İbrahim Ş. hemen ardından oteline ve sahil işletmesine peş peşe cezalar kesildiğini, işletmesinin usulsüzce yıkıldığını beyan etti.

SİYAH RANGE ROVER İÇİNDE EURO

Rüşvet trafiğine aracılık eden Cem Ç. isimli şüphelinin ifadeleri Manavgat'taki yolsuzluk sisteminin vahşetini ortaya koyan üçüncü itiraf oldu.

Cem Ç. arkadaşı Erhan B.'nin otel işlerinin çözülmesi için Osman Zafer K. ve Şükrü Sözen ile pazarlık yaptığını anlattı. Sözen'in 270 bin euro talep ettiği, bu paranın 150 bin euroluk kısmının Sorgun Mahallesi'nde siyah renkli Range Rover marka araçla gelen Şükrü Sözen'e elden verildiği belirtildi. Kalan 120 bin euro ve havuz problemi için istenen 75 bin euronun belediye yöneticilerine dağıtıldığı ifade edildi.

160 ŞÜPHELİYE KISKAÇ

Manavgat Belediyesi'ni saran yolsuzluk ağı kapsamında şu ana kadar 160 kişi hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Özellikle etkin pişmanlık kanunundan faydalanan Mustafa Y.'nin verdiği isimlerin, tarih ve mekan detayları, banka dekontları ve HTS kayıtlarıyla desteklendiği kaydedildi.

Bu kapsamda savcılığın soruşturmayı derinleştirmesi ve yeni gözaltı dalgalarının gelmesi bekleniyor.