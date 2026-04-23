Başkan Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Barış dolu, mutluluk dolu bir hayat temenni ediyorum. Savaş ve çatışmaların yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan Filistinli, Lübnanlı çocuklara buradan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramı dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk bayramdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm devlet büyüklerimizi, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Ümidin, baharın, mutluluğun müjdesi ile dolup taşan bu çiçek bahçesinde bizleri bir araya getiren TRT yönetimine teşekkür ediyorum. Gelecek çocukların teması ile bu yıl 48. düzenlenen şenliklerin kendi evlatlarımızın yanı sıra aramızda bulunan 27 ülkeden 490 misafir için de hayırlı olmasını diliyorum.

23 Nisan'ın bizim için bir başka anlamı da milli egemenlik bayramı olmasıdır. Meclis'imizin açılış günüdür. Bu günün çocuk bayramı olarak kutlanmasının bizim için çok özel anlamları bulunuyor.

Siz çocuklara bırakacağımız miraslardan biri şüphesiz milli iradenin egemenliği yani Cumhuriyet ve Demokrasi olacaktır. Her birinizin bu mirasa en iyi şekilde sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Savaşın olmadığı bir dünyada yaşamak sizlerin en doğal hakkıdır. Biz içeride demokrasiyi ve özgürlükleri dışarıda barış ve adaleti savunarak işte bu ideali gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ancak tüm çabalarımıza rağmen maalesef bölgemizdeki savaşlar ve zulümler devam ediyor. Bu savaşların bedelini ise genellikle masum çocuklar ödüyor.

Türkiye olarak ister bölgemizde ister başka yerde olsun bütün bu acıları hüzünleri kalbimizde tüm ağırlığıyla hissediyoruz. Sadece bununla kalmıyor acıları dindirmek çatışmaları durdurmak çocukların gözyaşlarını dindirmek için gayret ediyoruz.

Bütün çocuklar bütün gençler okullarına güle oynaya gitsin en güzel eğitimi alsın istiyoruz. Biz çocuklar korkmadan uykuya dalsın bomba sesleriyle değil kuş cıvıltılarıyla uyansın istiyoruz. Kendi çocuklarımız için ne istiyorsak Asya'dan Afrika'ya tüm çocuklar için işitiyoruz.



Dijital dünyadaki tehlikelere karşı çok dikkatli olun.



Sanal alem sizi sokaktan ve spordan alıkoymasın.



Ayla öğretmeni ve evlatlarımızı rahmetle yad ediyorum.