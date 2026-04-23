O öğrencinin Kırklareli'nde Başkan Erdoğan'a okuduğu şiirle milyonlarca izlenen minik Gülsu'nun ağabeyi olduğu öğrenildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'I AĞLATAN MİNİK Kabul esnasında salonda duygu dolu anlar yaşandı. Heyette bulunan ve heyecandan gözleri dolan minik bir öğrenci, Başkan Erdoğan'ın yanına geldi. Gözyaşları içindeki çocuğa sarılarak şefkatle yaklaşan Erdoğan, minik öğrenciyi teselli etti. Bu duygu yüklü anlar sırasında Erdoğan'ın da gözlerinin dolduğu ve duygulandığı görüldü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.

BAŞKAN ERDOĞAN: BUGÜN NE YAPIYORSAK SİZLER İÇİN YAPIYORUZ



Başkan Erdoğan "Bugün ne yapıyorsak sizin için yapıyoruz. Sizleri seviyor her birinize inanıyor ve güveniyorum. Hepinizi tek tek gözlerinden öpüyorum" dedi.

Sevgili çocuklar, değerli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle selamlıyorum. Bu anlamlı günde siz evlatlarımızı milletin evinde ağırlamanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz.

Öncelikle her birinizin gözlerinden öpüyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı yürekten kutluyorum. Sizlerin aracılığıyla tüm çocukların bayramını tebrik ediyorum.

Geçtiğimiz hafta milletçe hepimizi ziyadesiyle üzen iki olay yaşadık. Saldırılarda kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Millî Mücadele'yi başarıyla yöneten Meclisimizin değerli üyelerini saygıyla yâd ediyorum.