Şanlıurfa Birecik ilçesinde yıllar önce kaymakamlık koltuğunda oturan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in adı, Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında tutuklanmasının ardından ilçedeki sokaklardan tamamen silindi.
ŞEHİT ÖĞRETMEN VE MERHUM BAŞKANA VEFA
27 Ekim 2005 ile 28 Ağustos 2008 tarihleri arasında Birecik Kaymakamlığı görevini yürüten Tuncay Sonel'in adı ilçedeki iki caddeye verilmişti. Sonel'in adının adli soruşturmaya karışması üzerine Birecik Belediyesi harekete geçti.
Belediye ekipleri Tuncay Sonel tabelalarını indirirken, yeni isimler meclis kararıyla saptandı.
Alınan karar doğrultusunda, ilçenin önemli caddeleri artık şehit öğretmen Ayla Kara ve merhum siyasetçi Abdulkadir Yüksel adıyla anılacak.
NE OLMUŞTU
Gülistan Doku cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.