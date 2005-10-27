Birecik'te tabela temizliği: Tuncay Sonel ismi kaldırıldı yerine şehit öğretmen Ayla Kara geldi

Şanlıurfa Birecik ilçesinde, Gülistan Doku cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in ismini taşıyan cadde tabelaları söküldü. Birecik Belediyesi, ilçenin eski kaymakamı Tuncay Sonel’in adını ilçedeki iki caddeden kaldırdı. Caddelere Kahramanmaraş saldırısında öğrencilerine siper olarak şehit düşen öğretmen Ayla Kara ve merhum siyasetçi Abdulkadir Yüksel adı verilecek.

  • Şanlıurfa Birecik ilçesinde eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in adı Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında tutuklanmasının ardından cadde isimlerinden kaldırıldı.
  • Tuncay Sonel 27 Ekim 2005 ile 28 Ağustos 2008 tarihleri arasında Birecik Kaymakamlığı görevini yürütmüş ve adı ilçedeki iki caddeye verilmişti.
  • Birecik Belediyesi meclis kararıyla caddelere şehit öğretmen Ayla Kara ve eski Birecik Belediye Başkanı Abdulkadir Yüksel isimlerini verdi.
  • Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit yeni cadde isimlerini sosyal medya hesabından duyurdu.
  • Tuncay Sonel Gülistan Doku cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Şanlıurfa Birecik ilçesinde yıllar önce kaymakamlık koltuğunda oturan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in adı, Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında tutuklanmasının ardından ilçedeki sokaklardan tamamen silindi.

ŞEHİT ÖĞRETMEN VE MERHUM BAŞKANA VEFA

27 Ekim 2005 ile 28 Ağustos 2008 tarihleri arasında Birecik Kaymakamlığı görevini yürüten Tuncay Sonel'in adı ilçedeki iki caddeye verilmişti. Sonel'in adının adli soruşturmaya karışması üzerine Birecik Belediyesi harekete geçti.

Belediye ekipleri Tuncay Sonel tabelalarını indirirken, yeni isimler meclis kararıyla saptandı.

Birecik Belediyesi, eski kaymakam Tuncay Sonel’in adını ilçedeki iki caddeden kaldırma kararı aldı. (Fotoğraflar: İHA)

Alınan karar doğrultusunda, ilçenin önemli caddeleri artık şehit öğretmen Ayla Kara ve merhum siyasetçi Abdulkadir Yüksel adıyla anılacak.

Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, caddelere eski Birecik Belediye Başkanı ve Gaziantep milletvekili Abdulkadir Yüksel ile Kahramanmaraş okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara isimlerinin verileceğini bildirdi.

Gülistan Doku soruşturmasında adı geçen Tuncay Sonel’in Birecik caddelerindeki tabelaları indirildi. (Fotoğraflar: İHA)

NE OLMUŞTU

Gülistan Doku cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

