Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile uluslararası gündemdeki başlıklar değerlendirildi.

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin son dönemde gerçekleşen üst düzey temaslarla olumlu bir ivme kazandığını ifade etti.

Erdoğan ayrıca, bölgede devam eden savaşın Avrupa'yı da zayıflatmaya başladığını belirterek, bu sürece barış odaklı bir yaklaşımla müdahale edilmemesi halinde ortaya çıkacak hasarın daha da büyük olacağı uyarısında bulundu.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin İran konusunda olduğu gibi Ukrayna-Rusya savaşında da müzakereler yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için çaba gösterdiğini vurguladı.