Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini Netanyahu ile aynı cümlede zikretmesini büyük saygısızlık ve niteliksiz yaklaşım olarak nitelendirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 'Avrupa kıtasını tamamlamalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin' sözlerini eleştirerek Türkiye'nin AB'ye aday ülke olmasına rağmen rakip olarak konumlandırılmasını vahim buldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Von der Leyen'in, Balkanlar konusundaki açıklaması, vizyonsuzluğun bir tezahürü olarak ele alınması gereken bir şey. Burada Avrupalıların, meseleye bu şekilde yaklaşması, Balkanlar'daki gerilim hatlarını daha çok tetikleyecek, stres üretecek bir yaklaşım." dedi.

Komisyon'un, bunu, mekanik ve bir bakıma da "Hristiyan kulübü" diyebilecekleri bir yaklaşımla ele aldığına işaret eden Çelik, von der Leyen'in açıklamasının birkaç açıdan çok ağır sorun ve çok vahim bir yaklaşım içerdiğini söyledi.

Von der Leyen'in ifadelerinin, uzun zamandır AB'nin, genişleme vizyonundan ve Avrupa entegrasyonundan ne anladığıyla ilgili ortaya koydukları eleştirileri ve kritikleri haklılaştıran bir açıklama olduğunu belirten Çelik, AB Komisyonunun, Avrupa entegrasyonunu ve genişleme sürecini organik ve değerlere dayalı bir yaklaşım olmaktan çıkardığını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ʺAvrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin.ʺ ifadelerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"AVRUPA BİRLİĞİ İÇERİSİNDE BİR BÜTÜNLÜK YOK"

AB'nin Balkan vizyonunun ne olduğuna da bakmak gerektiğini dile getiren Çelik, "Uzun zamandır Balkanlar'daki ülkelerin, AB üyesi olanların bile oylamalarda farklı yaklaşımları oluyor ve bu uzun zamandır Avrupa Birliği için bir sorun oluyor.

Burada merkezi Avrupa'yla Balkan Avrupa'sı, merkezi Avrupa'yla yani Fransa-Almanya hattını kastediyorum, Akdeniz-Avrupa'sı arasındaki çelişkilerin giderek derinleştiğini görüyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi vizyonsuzluk meselesi." diye konuştu.

Çelik, Türkiye'nin, "Avrupa değerleri" diye bahsettiğiyle Komisyon'un anladığı şeyin aynı olmadığının bir kere daha ortaya çıktığına işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti: