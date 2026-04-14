12 Nisan'da ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu dalgasında teşhirci eski hakem Elif Karaarslan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Tutuklanan Elif Karaarslan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Eski hakem olan Karaarslan, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. İfadesinde uyuşturucu kullandığını reddeden Karaarslan, "Ben hiçbir zaman sporcu kökenli olmam münasebetiyle de uyuşturucu madde kullanmadım. Ev partileri gibi partilere katılmadım. Gece kulübü kültürüm yoktur." demişti.

Ancak sonuçlar dediği gibi çıkmadı.

Tutuklanan Elif Karaarslan'ın idrar ve saç testi (Kokain + met) pozitif çıktı.