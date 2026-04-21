Sayıştay Genel Kurulu'nda yapılan seçimle 3. Daire Üyesi Ömer Burhanlı, Daire Başkanlığı görevine seçildi.

Sayıştay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul toplantısında gerçekleştirilen oylama sonucunda Burhanlı yeni görevine getirildi.

Ankara'da 15 Mart 1966'da doğan Burhanlı, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1992'de Sayıştay'da göreve başlayan Burhanlı, 2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Sayıştay Üyeliğine seçildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Burhanlı'nın İngilizce bildiği öğrenildi.