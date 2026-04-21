Okul saldırıları sonrası TBMM harekete geçti: Komisyon kuruldu

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan, onlarca kişinin yaralandığı ve 9 can kaybına yol açan kanlı okul saldırıları Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Kamuoyunda büyük infial yaratan olayların ardından TBMM Genel Kurulu harekete geçerek, okullarda artan şiddetin nedenlerini tüm yönleriyle araştırmak ve benzer saldırıların önüne geçmek amacıyla araştırma komisyonu kurulmasını kararlaştırdı.

  • TBMM Genel Kurulu, okullarda yaşanan silahlı saldırıların araştırılması amacıyla bir komisyon kurulmasını kabul etti.
  • Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti ve 13 kişi yaralanmıştı
  • Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yapılan silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı.
  • Araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önerge, meclisteki tüm partilerin ortak kararıyla onaylandı.

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan gelen iki ayrı okul saldırısıyla sarsıldı. Peş peşe yaşanan vahşet olayları sonrası gözler Ankara'ya çevrildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uzun namlulu silahla Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giren saldırgan, rastgele ateş açtı. Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırıda can kaybı yaşanmazken 16 kişi yaralandı.

Meclis'te araştırma komisyonu kuruldu (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Bu olayın şoku henüz atlatılamamışken bu kez Kahramanmaraş'ta bir ortaokul öğrencisi, okula giderek silahla ateş açtı. Kan donduran saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

TBMM HAREKETE GEÇTİ

Art arda yaşanan kanlı saldırılar sonrası TBMM Genel Kurulu harekete geçti. Tüm partilerin ortak kararıyla okullarda yaşanan silahlı saldırıların önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlatılması kararlaştırıldı.

MECLİS'TEN OKUL SALDIRILARINA ACİL HAMLE

Bu kapsamda, saldırıların tüm yönleriyle araştırılması ve benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önerge TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Emine Erdoğan’dan teknoloji devlerine hesap verebilirlik çağrısı
Erdoğan’dan teknoloji şirketlerine çağrı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler