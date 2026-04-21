Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yapılan silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı.

TBMM Genel Kurulu, okullarda yaşanan silahlı saldırıların araştırılması amacıyla bir komisyon kurulmasını kabul etti.

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan gelen iki ayrı okul saldırısıyla sarsıldı. Peş peşe yaşanan vahşet olayları sonrası gözler Ankara'ya çevrildi.

Meclis'te araştırma komisyonu kuruldu

Bu olayın şoku henüz atlatılamamışken bu kez Kahramanmaraş'ta bir ortaokul öğrencisi, okula giderek silahla ateş açtı. Kan donduran saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.