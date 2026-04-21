Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan gelen iki ayrı okul saldırısıyla sarsıldı. Peş peşe yaşanan vahşet olayları sonrası gözler Ankara'ya çevrildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uzun namlulu silahla Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giren saldırgan, rastgele ateş açtı. Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırıda can kaybı yaşanmazken 16 kişi yaralandı.
Bu olayın şoku henüz atlatılamamışken bu kez Kahramanmaraş'ta bir ortaokul öğrencisi, okula giderek silahla ateş açtı. Kan donduran saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
TBMM HAREKETE GEÇTİ
Art arda yaşanan kanlı saldırılar sonrası TBMM Genel Kurulu harekete geçti. Tüm partilerin ortak kararıyla okullarda yaşanan silahlı saldırıların önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlatılması kararlaştırıldı.
MECLİS'TEN OKUL SALDIRILARINA ACİL HAMLE
Bu kapsamda, saldırıların tüm yönleriyle araştırılması ve benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önerge TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.