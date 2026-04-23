YAYIN KAPANIŞ ÖZETİ

ABD/İsrail-İran Savaşı'nda gözler ikinci tur müzakerelerdeyken ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile devam eden ateşkesin süresi konusunda son bir tarih belirlemediğini belirterek, "Nihayetinde takvimi kendisi belirleyecek. Başkan, deniz ablukasından memnun ve İran'ın çok zayıf bir durumda olduğunu biliyor. Şu anda kartlar, Başkan Trump'ın elinde" dedi.
Yayın süresi: 20.04.2026, 07.00 - 23.04.2026, 07.00
Toplam süre: 70 saat
ABD ve İran arasındaki ikinci tur müzakerelere ilişkin 70 saat süren canlı yayın sona erdi. 70 saatte yaşanan kritik gelişmeler şu şekilde:
ATEŞKES SON ANDA UZATILDI
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada süresi dolmak üzere olan ateşkesi son saatlerde süresiz şekilde uzattığını açıkladı. İran tarafı da bu uzatmayı doğruladı. Trump, "2. tur görüşmeler cumaya kadar mümkün. Müzakerelerde 72 saat içinde bir adım olabilir" ifadelerini kullandı.
MÜZAKERELER ÇIKMAZA GİRDİ
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanan yeni tur görüşmeler için beklenti oluşsa da, AA'da yer alan habere göre, İran tarafı “şu an için yeni müzakere planı yok” açıklaması yaptı.
İRAN, BOĞAZI YENİDEN KAPATTI
Yaşanan gelişmeler sonrası İran yönetimi, Hürmüz Boğazı’nı sivil gemi geçişlerine kapattığını duyurdu. AA'da yer alan habere göre, bu karar sonrası çok sayıda tanker rotasını değiştirdi.
İRAN’DAN ABLUKA ŞARTI
Tahran yönetimi ateşkesin devamı için, ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının tamamen kaldırılmasını şart koştu. AA'da yer alan habere göre, bu konuda uzlaşma sağlanamaması sürecin en kritik başlığı olarak öne çıkıyor.
ABD VE İRAN KARŞILIKLI OLARAK GEMİLERE EL KOYDU
AA'da yer alan habere göre müzakere süreci devam ederken iki ülke karşılıklı olarak kargo ve ticari gemilere el koydu.
İran: Hürmüz Boğazı’nda 2 ticari gemiye el koydu
ABD: İran’a ait olduğu belirtilen 1 kargo gemisine el koydu.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını cevapladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran ile ateşkesin uzatılmasına yönelik açıklamasına değinen Leavitt, "Başkan, ‘Destansı Öfke' (Epic Fury) Operasyonu nedeniyle itibar kaybına uğramış rejime karşı bir miktar esneklik gösteriyor ve bunu cömertçe sunuyor. İran'da açık bir şekilde iç bölünme söz konusu. Şu anda pragmatistler ile sertlik yanlıları arasında bir mücadele yaşanıyor ve Başkan ortak bir cevap görmek istiyor" dedi.
"EKONOMİK BASKI NEDENİYLE HALKLARINA ÖDEME YAPAMIYORLAR"
ABD'nin bu yanıtı beklerken ateşkesin yürürlükte olduğunu ancak "Ekonomik Öfke" operasyonunun devam ettiğini ifade eden Leavitt, "İran limanlarına giden ve gelen gemilere yönelik etkili ve başarılı deniz ablukası da sürüyor. Bu abluka yoluyla ekonomilerini tamamen boğuyoruz. Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar. Hark Adası tamamen dolu. Petrolü, içeri ya da dışarı taşıyamıyorlar. Ekonomik baskı nedeniyle kendi halklarına bile ödeme yapamıyorlar" şeklinde konuştu.
Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile devam eden ateşkesin süresi konusunda son bir tarih belirlemediğini belirtti. Leavitt, "Başkan, bazı haberlerde iddia edildiği gibi İran'dan teklif gelmesi için kesin bir süre belirlemedi" dedi.
ABD Başkanı Trump'ın İran'dan birleşik bir yanıt görmek için esneklik sunduğunu ve kırmızı çizgilerini de çok net ortaya koyduğunu ifade eden Leavitt, "ABD, durum üzerinde kontrolü ve İran rejimi aleyhinde kartları elinde tutuyor. Sadece askeri olarak zayıflatılmakla kalmadılar, ayrıca abluka sürdükçe ekonomik olarak da kaybediyorlar" ifadelerini kullandı.
"ŞU ANDA KARTLAR, BAŞKAN TRUMP'IN ELİNDE"
Ateşkesin süresine ilişkin bir soruya cevabında Leavitt, "Bazı anonim kaynaklı haberlerde üç ila beş günlük bir süre verildiği söyleniyor. Bu doğru değil. Başkan herhangi bir süre belirlemedi. Nihayetinde takvimi kendisi belirleyecek. Başkan, deniz ablukasından memnun ve İran'ın çok zayıf bir durumda olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.
Leavitt, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukadan memnun olduğunu belirterek, "Şu anda kartlar Başkan Trump'ın elinde" dedi.
ABD Başkanı Trump'ın aynı gün içinde önce ateşkesi uzatmayacağını, ardından tek taraflı olarak ateşkesin uzatıldığını ilan etmesine dikkat çekerek bu durumun İran devlet medyası tarafından alaya alındığına ilişkin bir soruya cevabında Leavitt, "İran'dan çok sayıda farklı mesaj çıktığını görüyorsunuz. Çok farklı dil ve söylemler kullanıyorlar. Söylediklerini doğrudan doğruya kabul etmemenizi tavsiye ederim. Kamuoyuna söyledikleri ile ABD ve müzakere ekibimize karşı özelde kabul ettikleri şeyler çok farklı" dedi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile varılan ateşkesi uzattığını ilan etmesine ilişkin, "Tam bir ateşkes, deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği zaman anlamlı olur." dedi.
Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hürmüz Boğazı'nın ağır ateşkes ihlalleriyle açılmasının mümkün olmayacağını vurgulayan Kalibaf, şunları aktardı: "Tam bir ateşkes, deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği ve Siyonistlerin tüm cephelerde savaş kışkırtıcılığının durdurulduğu zaman anlamlı olur."
Kalibaf ayrıca, "Askeri saldırganlıkla hedeflerine ulaşamadılar, zorbalıkla da ulaşamayacaklar. Tek yol, İran halkının haklarının kabul edilmesidir." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, "2. tur görüşmeler cumaya kadar mümkün. Müzakerelerde 72 saat içinde bir adım olabilir" ifadelerini kullandı.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD arabuluculuğunda doğrudan görüşmeler yürüttükleri Lübnan ile "çözülebilecek küçük sınır anlaşmazlıkları" olduğunu ileri sürdü.
Bakan Gideon Saar, "Bağımsızlık Günü" resepsiyonunda, Lübnan ile İsrail arasında ABD’nin başkenti Washington’da yarın yapılacak ikinci tur doğrudan görüşmelere ilişkin konuştu.
Saar, 43 yıl sonra doğrudan görüşmelere başladıkları Lübnan'dan "çökmüş devlet" şeklinde bahsederek Beyrut yönetimiyle normalleşmenin önündeki tek engelin, Hizbullah olduğunu iddia etti.
İsrailli Bakan konuşmasında, "Lübnan ile ciddi bir anlaşmazlığımız yok. Çözülebilecek birkaç küçük sınır anlaşmazlığı mevcut." ifadelerini kullandı.
İsrail ve Lübnan büyükelçilerinin ABD'nin başkenti Washington’da yarın ikinci kez bir araya geleceği duyurulmuştu.
Görüşmelerin ikinci turunda İsrail'i Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'in, Lübnan'ı ise eski Washington Büyükelçisi Simon Karam'ın temsil edeceği bildirilmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin de söz konusu görüşmelere katılacağını açıklamıştı.
MÜZAKERE KARARI
ABD'nin başkenti Washington'da 14 Nisan'da İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda başlayan görüşmelerde, taraflar doğrudan müzakerelere belirli bir zaman ve mekanda başlama konusunda mutabık kalmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Bakanlık Danışmanı Michael Needham, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad katılmıştı.
ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da gerçekleştirilen ve "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçen müzakerelerin verimli geçtiği belirtilmişti.
LÜBNAN'DA GEÇİCİ ATEŞKES
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla birlikte ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal ederek, halkını zorla yerinden etmişti.
Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkesin 17 Nisan'da yürürlüğe girmesinin ardından zorla yerinden edilen aileler güneydeki evlerine dönmeye başlamıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu deniz güvenliğini tehlikeye atan biri İsrail ile bağlantılı iki yabancı gemi ele geçirilerek İran kıyılarına yönlendirildiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Irak'taki İran destekli grupları baskı altına almak için Bağdat'a yönelik ABD doları sevkiyatını askıya aldığı, Irak ordusuyla yürütülen bazı terörle mücadele ve askeri eğitim programlarını dondurduğu iddia edildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ABD ve Iraklı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı, Irak'ın petrol satışlarından elde edilen yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki nakit sevkiyatının Irak'a gönderilmesini engelledi.
Söz konusu kararın, İran bağlantılı grupları baskı altına almak için alındığı ifade edildi.
ABD ve Iraklı yetkililerin aktardığına göre bu gelişme, şubat ayı sonundan bu yana Irak Merkez Bankasına yapılması planlanan dolar transferlerinde yaşanan ikinci gecikme oldu.
Ayrıca bazı terörle mücadele ve askeri eğitim programlarına sağlanan finansmanın da geçici olarak askıya alındığı bildirildi.
ABD'li yetkililer ise Irak'a yönelik dolar sevkiyatlarına getirilen kısıtlamanın kalıcı olmadığını vurguladı.
İran bağlantılı çok sayıda tankerin, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını aştığı öne sürüldü.
İngiltere'den Financial Times (FT) gazetesinin, yük takibi şirketi Vortexa'nın verilerine dayandırdığı haberinde, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını başlatmasından bu yana, İran ile bağlantılı en az 34 tankerin Körfez'e giriş ya da çıkış yapmayı başardığı belirtildi.
İran'la bağlantılı tankerlerden 19'unun Körfez'den çıkış yaptığı ifade edilen haberde, 15'inin ise Umman Denizi üzerinden İran'a doğru giriş yaptığı kaydedildi.
Haberde, Körfez’den ayrılan tankerlerden en az 6’sının İran ham petrolü taşıdığı ve toplamda yaklaşık 10,7 milyon varil petrolün sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.
Ayrıca FT tarafından geçen ay analiz edilen uydu görüntülerine göre, Dorena adlı tankerin Malezya açıklarında petrolün kaynağını gizlemek için gemiden gemiye transfer yöntemiyle yük aktarımı yaptığı hatırlatılan haberde, söz konusu tankerin en son 18 Nisan’da Hindistan’ın güney kıyıları açıklarında konum bildirdiği aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.
Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan TSİ 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.
İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği yerlerde evleri yıkmaya devam ediyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri Ayta Şaab ve Bayyada beldelerinde evleri ve iş yerlerini yıktı.
Öte yandan İsrail ordusunun, güneyde işgal ettiği Şakra ve Hula beldeleri çevresine topçu saldırısı düzenlediği belirtildi.
İsrail ordusu, 19 Nisan'da geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal altına aldığı bölgelerde yıkıma devam edeceğini duyurmuştu.
LÜBNAN'DA İSRAİL İŞGALİ
İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.
Lübnan hükümeti, bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.
Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.
İran güçlerinin, Umman Denizi’nde "uyarıları dikkate almadığı" gerekçesiyle bir konteyner gemisine ateş açtığı bildirildi.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Umman Denizi'nde bir konteyner gemisine "uyarıları dikkate almadığı" gerekçesiyle İran güçlerince ateş açıldığı belirtildi.
Öte yandan İngiltere Deniz Ticaret Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, Umman Denizi'nde bir konteyner gemisine ateş açıldığı doğrulandı.
Mürettebattın durumunun iyi olduğu ancak açılan ateş sonucunda gemide ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "mali olarak çöktüğünü" ve günde 500 milyon dolar kaybettikleri gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasını istemediğini ileri sürdü.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın mali olarak çöktüğünü ve Hürmüz Boğazı'nın hemen açılmasını istediğini" savundu.
İran'ın "nakit sıkıntısı çektiğini" ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle günde 500 milyon dolar kaybettiğini öne süren Trump, "İran'da asker ve polisin maaş alamadıklarından şikayet ettiğini" kaydetti.
Trump, bir başka paylaşımında da İran'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası nedeniyle "itibarını kurtarmak" için buranın "kapatılmasını istediğini" iddia etti.
Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nı açmaları halinde "İran'la asla bir anlaşma sağlanamayacağını" belirtti.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'la geçici ateşkesin uzatılması yönündeki taleplerini kabul etmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.
Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Diplomatik çabaların devam edebilmesi amacıyla ateşkesin uzatılması yönündeki taleplerini kabul ettiği için Trump'a teşekkür ettiğini ifade eden Şerif, Pakistan'ın çatışmanın müzakere yoluyla çözümüne yönelik çabalarını sürdüreceğini belirtti.
Şerif, "Her iki tarafın da ateşkesi sürdürmesini ve çatışmaya kalıcı bir son vermek amacıyla İslamabad'da yapılması planlanan ikinci tur müzakerelerinde kapsamlı bir 'barış anlaşmasına' varılmasını içtenlikle umuyorum." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu.
ABD Başkanı Trump, İran'la müzakereler konusundaki belirsizlik sürerken, Truth Social hesabından önemli bir açıklama yaptı.
Trump, İran yönetiminin "bölünmüş" olduğunu savunarak, Pakistan'ın da ateşkesle ilgili talebini dikkate alarak, bugün sona erecek olan geçici ateşkesi uzattığını açıkladı.
ABD Başkanı Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım."
Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Pakistan ziyareti askıya alındı.
Yetkili, "Tahran’ın ABD’nin müzakere pozisyonlarına yanıt vermemesi" nedeniyle Başkan Yardımcısı Vance'in İran'la diplomatik görüşmeler için İslamabad'a gidişinin askıya alındığını ancak ziyaretin "her an yeniden gündeme gelebileceğini" ifade etti.
Beyaz Saray, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı. ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde de Vance'in, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında gerçekleşen bir politika toplantısına katıldığı ve toplantının halen devam ettiği kaydedildi
ran'ın, müzakere heyetinin yarın Pakistan’a gitmeyeceği yönündeki kararını ABD’ye ilettiği bildirildi.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, İran, müzakereler için Pakistan’a heyet göndermeyeceğini ABD’ye iletti.
Buna göre, İran’ın çeşitli nedenlerle müzakerelerin ikinci turu için çarşamba günü Pakistan’da bulunmama kararının kesinleştiği ve söz konusu kararın Pakistan aracılığı ile ABD’ye iletildiği belirtildi.
İranlı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda ateşkesin ilk günden itibaren sürekli ihlal edildiğini ve ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasının da savaş girişimi olduğunu ve yine ateşkesi ihlal anlamı taşıdığını vurgulamıştı.
ABD-İran arasında 8 Nisan’da başlayan 2 haftalık ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı henüz netlik kazanmazken, iki ülke arasındaki müzakerelerin iki turu da çıkmaza girdi. İran devlet televizyonu, ateşkesin çarşamba günü TSİ 03.00’te sona ereceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump ise, ateşkesin Washington DC saatiyle çarşamba akşamı (Türkiye saatiyle perşembe akşamı) sona ereceğini bildirmişti.
İki ülke arasında arabuluculuk yapan Pakistan tarafı ise, ateşkesin çarşamba günü TSİ 02.50’de sona ereceğini duyurmuştu.
İsrail basınına göre, Tel Aviv yönetimi, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde uzlaşma sağlanamayacağını düşünüyor.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, geçici ateşkesin ilan edilmesinden beri ABD ve İsrail'in İran'a yeniden saldırılara başlamak için hazırlıklarını sürdürdüğü ileri sürüldü.
Habere göre, üst düzey bir güvenlik kaynağı, ABD ile İran arasında yapılacak görüşmelerde herhangi bir uzlaşmaya varılamayacağını tahmin ettiklerini, İran'ın zaman kazanmaya çalıştığını ve farklı sesler çıktığını söyledi.
Kaynak, ABD ile İsrail'in koordine bir şekilde hareket ettiğini ve saldırıları derhal yeniden başlatmaya hazır olduğunu öne sürdü.
Haberde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın geçen haftaki İsrail ziyaretinde, İran genelindeki enerji altyapısına saldırıları da içeren plan ve hedeflerin onaylandığı iddia edildi. Bu adımın, İran'ı nükleer programından ve zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmeye ikna etmek için baskı yapmak amacıyla atıldığı ileri sürüldü.
Öte yandan Haaretz gazetesinin haberinde de ABD ve İsrail'in Orta Doğu genelinde savaş uçaklarıyla eğitim ve yakıt ikmali dahil olmak üzere İran'a yeni saldırılar için hazırlıklarını sürdürdüğü, bugün ABD'nin İngiltere semalarında 2 adet B-2 bombardıman uçağıyla tatbikat yaptığı aktarıldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, Körfez ülkelerini, İran’a yönelik olası bir saldırıda topraklarını kullandırmamaları konusunda uyardı.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Musevi, Körfez ülkelerine uyarıda bulundu.
Musevi, İran’a yönelik olası bir saldırıda “her yeri” hedef alacaklarını belirterek, “İran’ın güney komşuları bilsin ki eğer coğrafya ve imkanlarını İran’a saldırı için düşmanın emrine verirlerse, Orta Doğu’da petrol üretimi ile vedalaşmaları gerek.” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, CNBC'ye verdiği bir röportajda, İran'la ateşkesi uzatmak istemediğini, ABD'nin güçlü bir müzakere pozisyonunda olduğunu ve sonunda "harika bir anlaşma" olarak adlandırdığı bir sonuca varacağını söyledi.
Ateşkesin uzatılması olasılığı sorulduğunda Trump, "Bunu yapmak istemiyorum. O kadar zamanımız yok" dedi.
Washington, İran'la görüşmelerin Pakistan'da devam edeceğine dair güvenini dile getirirken, üst düzey bir İranlı yetkili Tahran'ın da katılmayı düşündüğünü söyledi.
Son dakika barış görüşmelerinin olasılığı hala belirsizken, Trump, Tahran'la kısa süre içinde bir anlaşmaya varılmaması durumunda ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına yeniden başlayacağını söyledi.
"Bombardıman yapmayı bekliyorum çünkü bence bu daha iyi bir yaklaşım. Ama biz hazırız. Yani, ordu harekete geçmek için can atıyor." dedi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) dün gece Hint-Pasifik bölgesinde "devletsiz ve yaptırım uygulanan" bir gemiye baskın düzenlediğini bildirdi.
Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "devletsiz ve yaptırım uygulanan" M/T Tifani gemisine dün gece "bir olay yaşanmadan deniz müdahalesi ve gemiye çıkma operasyonu" yapıldığı kaydedildi.
Uluslararası suların "yaptırım uygulanan gemiler için bir sığınak olmadığı" belirtilen açıklamada, "Yasa dışı ağları bozmak ve İran'a maddi destek sağlayan, yaptırım uygulanan gemileri nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler engellemek için küresel denizcilik uygulama çabalarını sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Deniz trafiği takip platformu MarineTraffic kayıtlarına göre, söz konusu olay ABD Hint-Pasifik Komutanlığı sorumluluk alanında meydana geldi.
CNN televizyonunun haberinde olayın, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın devam ettiği bir dönemde gerçekleşmesinin dikkati çektiği aktarıldı.
GEMİ ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDE
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) internet sitesine göre "M/T Tifani" isimli gemi "İran petrolü taşıdığı" gerekçesiyle yaptırım altında bulunuyor.
Gemi takip verileri, Tifani'nin salı günü Sri Lanka ve Endonezya arasında Hint Okyanusu'nda petrol taşıdığını gösterdi. Pentagon, Botsvana bayraklı bir gemi olmasına rağmen Tifani'yi "devletsiz" olarak tanımladı. Açıklamada, gemiye Salı günü tam olarak nerede ve hangi saatte el konulduğu belirtilmedi.
Pentagon'un açıklamasında, Trump yönetimi yetkililerinin önceki açıklamalarını tekrarlayarak, "Daha önce de açıkça belirttiğimiz gibi, yasadışı ağları bozmak ve İran'a maddi destek sağlayan yaptırım uygulanan gemileri nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler engellemek için küresel denizcilik uygulama çabalarını sürdüreceğiz" denildi. "Uluslararası sular, yaptırım uygulanan gemiler için bir sığınak değildir" ifadelerine yer verildi.
Trump: "İran ateşkesi defalarca reddetti"
İran'a ait bir petrol tankerinin, ABD'nin deniz ablukasına rağmen dün gece İran donanmasının eskortluğunda ülke kara sularına girdiği bildirildi.
İran devlet televizyonunun, ordudan yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberinde, "ABD Donanması'ndan gelen çok sayıda tehdide rağmen, İran Donanması tarafından eskort edilen İran tankeri Sili City, Arap Denizi'ni güvenli bir şekilde geçti ve İran karasularına girdi." ifadelerine yer verildi.
Adı geçen tankerin, İran'ın güney limanlarından birine yanaştığı belirtildi.
İran'a "deniz ablukası" kararı alan ABD, 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine ateş açtıklarını ve gemiyi ele geçirdiklerini duyurmuştu.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile yürütülecek görüşmelere katılmak üzere bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gideceği iddia edildi.
Axios'un isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Vance'in, İran ile yürütülecek kalıcı ateşkes görüşmelerinde ABD heyetine başkanlık etmek üzere bugün İslamabad'a gitmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, New York Post'a verdiği röportajda İslamabad'daki görüşmelere Vance, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in katılacağını teyit etmişti.
İran ise söz konusu iddiayı ne doğrulamış ne de İslamabad'a bir heyet gönderme kararı aldığını açıklamıştı. Ancak Pakistanlı kaynaklar, New York Post'a, Tahran'ın "ikinci bir tur için istekli" olduğunu ancak bu konuda "henüz bir karar alınmadığını" söylemişti.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.
Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.
İranlı müzakere heyetinin ABD ile Pakistan'da yapılması öngörülen görüşmeler için İslamabad'a gittiğine dair haberlerin doğru olmadığı bildirildi.
İran devlet televizyonunu, uluslararası medya kuruluşları tarafından İran heyetinin Pakistan'a gittiğine dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu.
İranlı yetkililerin, "tehdit altında ve ateşkesi ihlal eden eylemlerin gölgesinde görüşmeleri kabul etmeyeceklerine" dair açıklamalarının hatırlatıldığı haberde, "İran'dan şu ana kadar ne birincil ne de ikincil diplomatik heyet Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti." ifadelerine yer verildi.
Katar'ın Al Jazeera televizyonu, Pakistanlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İranlı "ön müzakere heyetinin" ABD ile müzakereler için İslamabad'a geldiğini iddia etmişti.
İran, ABD ordusunun İran bayrağı taşıyan "Touska" adlı ticari gemiyi alıkoymasını en güçlü şekilde kınadığını ve bunun ateşkesin ihlali olduğunu bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ticari geminin alıkonulması "yasa dışı" ve "terörist" bir eylem olarak nitelendirildi.
Gemi mürettebatı ile ailelerinin de gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bu uygulamanın uluslararası hukukun ve son ateşkesin ihlali olduğu vurgulanarak, gemi ile mürettebatının derhal serbest bırakılması talep edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine müdahalede bulunarak el konulduğunu duyurmuştu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin de buna misilleme olarak ABD'ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlediği bildirilmişti. Öte yandan İran güçleri, Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Hindistan bandıralı iki gemiye ateş açarak gemileri dönmeye zorlamıştı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasına işaret ederek "Tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmiyoruz." dedi.
Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın deniz ablukası uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek müzakere masasını teslimiyet masasına dönüştürmek ve savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istediğini belirtti.
Meclis Başkanı Kalibaf, "Tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmiyoruz ve son iki hafta içinde sahada yeni kartları devreye sokmaya hazırlandık." ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD’nin İran’a yönelik eylemlerini eleştirerek, "ABD’nin hukuka aykırı davranışları ve liderlerinin çelişkili tutumları, diplomasi iddiasıyla bağdaşmamaktadır" dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, ABD’nin ateşkesi ihlali iddiaları ve iki ülke arasındaki iş birliği ele alındı. İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Arakçi, görüşmede Rus mevkidaşı Lavrov’u bölgedeki son durum hakkında bilgilendirerek, ABD’nin ateşkesi "sürekli ve tekrarlayan şekilde ihlal ettiğini" ifade etti.
"ABD’NİN TUTUMU DİPLOMASİYLE BAĞDAŞMIYOR"
ABD’nin İran’a yönelik eylemlerini eleştiren Arakçi, İran limanları ve gemilerine yönelik müdahalelerin sürdüğünü belirterek, Touska adlı kargo gemisine müdahale edilmesi ve mürettebatın alıkonulmasına dikkat çekti.
Arakçi, "ABD’nin hukuka aykırı davranışları ve liderlerinin çelişkili tutumları, diplomasi iddiasıyla bağdaşmamaktadır. İran, karşı tarafın tutumlarını yakından izleyerek, milli çıkarlarını ve güvenliğini korumak için gerekli kararları alacaktır" ifadelerini kullandı.
BÖLGESEL İSTİKRAR VURGUSU
Görüşmede ayrıca İran ile Rusya arasında bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik iş birliği vurgusu yapılırken, Arakçi, Rusya’nın bölgesel istikrarın güçlendirilmesi ve ortak diplomatik girişimlerin sürdürülmesine yönelik istişarelere hazır olduğunu açıklamasından dolayı teşekkür etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılacak muhtemel anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Trump, İran ile 2015 yılında yapılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) daha iyi bir anlaşma yapacaklarını belirterek, "İran’la yapmakta olduğumuz anlaşma, yaygın olarak ‘İran Nükleer Anlaşması’ olarak bilinen JCPOA’dan çok daha iyi olacak. Bu anlaşma, Barack Obama ve uykucu Joe Biden tarafından imzalandı ve ülkemizin güvenliğiyle ilgili yapılmış en kötü anlaşmalardan biriydi. Bu, nükleer silaha giden garanti bir yoldu; üzerinde çalıştığımız anlaşmayla bu olmayacak ve olamaz" dedi.
Önceki yönetimlerin İran’a 1,7 milyar dolar gönderdiğini ifade eden Trump, "İran yönetimi, bu parayı dilediği gibi harcadı. Washington DC, Virginia ve Maryland’deki bankalardaki tüm nakit boşaltıldı. Bankacılar bunun gibi bir şey daha önce görmediklerini söyledi. Ayrıca İran’a yüz milyarlarca dolar ödendi. Eğer o anlaşmayı sonlandırmasaydım, nükleer silahlar İsrail’de ve Orta Doğu’nun her yerinde, hatta değerli ABD askeri üslerimizde kullanılmış olacaktı" dedi.
"BU, YILLAR SÜREN UTANÇ VE AŞAĞILAMANIN AKSİNE GURUR DUYULACAK BİR ŞEY OLACAK"
Basını hedef alan Trump, JCPOA hakkında bazı basın kuruluşlarının yalan haberler yaptığını belirterek, "Trump döneminde bir anlaşma yapılırsa, bu yalnızca İsrail ve Orta Doğu için değil, Avrupa, Amerika ve dünyanın tamamı için barış, güvenlik ve emniyeti garanti altına alacak. Bu, beceriksiz ve korkak liderlik nedeniyle katlanmak zorunda kaldığımız yıllar süren utanç ve aşağılanmanın aksine dünyanın gurur duyacağı bir şey olacak" dedi.
Demokratları hedef alan Trump, "Demokratlar, İran konusunda bulunduğumuz son derece güçlü konumu zayıflatmak için ellerinden geleni yapıyor" dedi.
Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Vietnam Savaşı ve Irak Savaşı’nın yıllarca sürdüğünü hatırlatan Trump, "İran'ı 6 haftada yeneceğimi vaat ettiğimi söylemeyi seviyorlar. Oysa askeri açıdan bu çok daha hızlı gerçekleşti, ancak ABD'yi olabileceğinden daha kötü bir anlaşma yapmaya zorlamalarına izin vermeyeceğim. Sahte habercilerin benim anlaşma yapmak için baskı altında olduğumu yazdığını okuyorum. Bu doğru değil, baskı altında değilim. Üstelik her şey hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Zaman benim düşmanım değil. Tek önemli olan, diğer başkanların cesaret ve öngörüden yoksun olmaları nedeniyle çözüme kavuşturmadığı İran meselesini 47 yıl sonra nihayet çözüme kavuşturmak. Bu işin içindeyiz ve doğru şekilde tamamlanacak" dedi.
"HAİN, ZAYIF VE ZAVALLI DEMOKRATLAR"
Kendisinin yıllarca İran'ın tehlikeli olduğunu ve bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini söylediğine dikkat çeken Trump, "Şimdi ordumuzun ve Trump yönetiminin başarılarını küçümseyen hain, zayıf ve zavallı Demokratların buna engel olmasına izin vermeyeceğiz. Bu operasyon, Venezuela ölçeğinde mükemmel biçimde icra ediliyor, sadece daha büyük ve karmaşık. Sonuç aynı olacak. Birinci dönemimde ülkemizin gördüğü en büyük orduyu kurdum, Uzay Kuvvetleri'ni de buna dahil ettim. İkinci dönemimde ise bu orduyu, diğerlerinin bize bıraktığı sorunları çözmek için yerinde ve doğru bir şekilde kullanıyorum" dedi.
ABD Başkanı Trump:
"Sahte haber medyasında Anlaşma yapmak için "baskı" altında olduğumu okuyorum. Bu doğru değil! Her ne kadar her şey nispeten hızlı bir şekilde gerçekleşecek olsa da, hiçbir baskı altında değilim!"
"Savaşı çok büyük bir farkla kazanıyorum. İran, "anlaşma" olana kadar kaldırmayacağımız ablukanın İran'ı kesinlikle mahvettiğini yaşayarak görüyor. Kısa vadede bile sürdürülemeyecek bir rakam olan günlük 500 Milyon Dolar kaybediyorlar."
"İran Nükleer Anlaşması çok daha iyi olacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmaya varılamaması halinde iki haftalık geçici ateşkes süresini uzatmasının "oldukça düşük ihtimal" olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Trump, Bloomberg'e telefonla verdiği mülakatta İran gündemine ilişkin son durumu değerlendirdi.
Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'in bugün ilerleyen saatlerde Pakistan'a gideceğini ve müzakerelerin salı günü başlamasının planlandığını belirtti. ABD Başkanı, İran'la geçici ateşkese dair bir soruya, bu sürede bir anlaşma sağlanamaması durumunda iki haftalık geçici ateşkesi uzatmasının oldukça düşük ihtimal olduğunu kaydetti.
Trump ayrıca, anlaşma kesinleşene kadar İran limanlarına yönelik ablukanın süreceğini sözlerine ekledi.
İran basını, Tahran'ın Pakistan’daki müzakerelere katılmama yönünde aldığı kararın henüz değişmediğini yazdı.
Yarı resmi haber ajansı Tasnim, İran'ın Pakistan’daki müzakerelere katılmama kararında şu ana kadar değişiklik olmadığını belirtti.
Haberde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Pakistan’daki müzakerelere katılacağı yöndeki haberlerin İran’ın kararını etkilemediği ifade edildi. Ayrıca Hürmüz Boğazı’nda devam eden deniz ablukası ile ABD’nin aşırı taleplerinin müzakerelerin sonraki turu için engel teşkil ettiği vurgulandı.
ABD Başkanı Trump: İsrail beni İran’la savaşa girmeye asla ikna etmedi. 7 Ekim’in sonuçları, hayatım boyunca savunduğum İran asla nükleer silah sahibi olamaz fikrine eklenerek beni buna yöneltti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki ABD heyeti Pakistan'a geldi.
ABD Başkanı Trump, "İlerleme olursa İranlı liderlerle görüşürüm" dedi.
İran devlet medyasının aktardığına göre tüm havalimanları açıldı.
TÜRKİYE'YE İLK UÇAK SEFERLERİ YARIN BAŞLIYOR
İran'da online uçak bileti satışı yapan internet sitelerine göre, İran’da uluslararası uçak seferleri tekrar başlıyor.İran Sivil Havacılık Kurumu’nun Meşhed Havalimanı’ndan uluslararası uçak seferlerine ilişkin bilet satışına izin vermesiyle birlikte, Meşhed-İstanbul seferinin salı günü yerel saatle 07.00’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a başlattığı saldırılarda, bazı havalimanları hasar görürken, ülkede tüm uçak seferleri durmuştu.
Pakistanlı yetkililer, Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in, ABD Başkanı Donald Trump'a "Hürmüz Boğazı'nın abluka altına alınmasının İranlılarla görüşmelerde engel teşkil ettiğini" söylediğini belirtti.
Pakistanlı hükümet yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, başkent İslamabad'da ABD ile İran arasında müzakerelerin ikinci turu öncesinde Munir ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüklerini söyledi.
Munir'in görüşmede ABD Başkanı'na "Hürmüz Boğazı'nın abluka altına alınmasının İranlılarla görüşmelerde engel teşkil ettiğini" söylediğini aktaran yetkililer, Trump'ın da buna karşılık "öneriyi göz önünde bulunduracağını" ifade ettiğini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir açıklama yaptı.
İranlı yetkili, "Hürmüz Boğazı'nın güvenliği bedelsiz değildir. İran'ın petrol ihracatını kısıtlayıp, başkaları için ücretsiz güvenlik beklenemez." ifadelerini kullandı.
Hürmüz Boğazı'ndaki durumun küresel piyasalara etkilerine dikkati çeken Arif, şunları kaydetti:
"Seçim açıktır; ya herkes için serbest bir petrol piyasası ya da herkes için ciddi maliyetler riski. Küresel yakıt fiyatlarında istikrar, İran ve müttefiklerine yönelik ekonomik ve askeri baskının kalıcı ve güvence altına alınmış şekilde sona ermesine bağlıdır."
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ile yapılması beklenen ikinci tur müzakerelere ilişkin Tahran yönetiminin henüz bir planının bulunmadığını söyledi.
Tesnim Haber Ajansına göre Bekayi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.
İslamabad'da ABD ile yapılması beklenen ikinci tur müzakerelere ilişkin bir soru üzerine Bekayi, "Şu ana yani sizin huzurunuza çıkana kadar, ikinci tur müzakerelerle ilgili bir planımız bulunmamaktadır." dedi.
Washington yönetiminin çelişkili tutumlar sergileyip ateşkes hükümlerini sürekli ihlal ederek diplomatik süreci ciddiyetle takip etmediğini ortaya koyduğunu söyleyen Bekayi, şunları kaydetti:
"ABD'nin son dönemdeki eylemleri, Lübnan anlaşmalarındaki taahhütlerini yerine getirmemesi, İran'a yönelik deniz ablukası ve ülkemizin ticari gemisine saldırılması Birleşmiş Milletler kararlarına göre açık bir saldırgan eylem örneğidir."
"TAHRAN, ABD'NİN DİPLOMASİYE YÖNELİK İHANETLERİNİ UNUTMAYACAKTIR"
ABD'nin söylemleri ile eylemleri arasında açık çelişkiler olduğunu dile getiren Bekayi, "Bu durum, İran halkının ABD'nin niyetlerine yönelik şüphelerini artırmaktadır. İran, ulusal çıkar ve menfaatlerini önceleyerek, müzakere sürecinin devamına ilişkin uygun kararı verecektir." ifadelerini kullandı.
ABD'nin 9 aydan kısa bir süre içinde iki kez, müzakereler devam ederken uluslararası hukuku ihlal ederek, İran'ın önde gelen isimlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini kaydeden Bekayi, "Tahran yönetimi, ABD'nin diplomasiye yönelik tekrarladığı ihanetlerini unutmayacaktır." dedi.
"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GÜVENLİK SORUNUNUN NEDENİ ABD VE İSRAİL'DİR"
Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bekayi, "Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik sorununun nedeni ABD ve İsrail'in askeri faaliyetleridir." dedi.
ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan önce Hürmüz Boğazı'nın güvenlik içinde olduğuna işaret eden İranlı Sözcü, "Bu nedenle uluslararası toplum, bölgenin güvensiz hale gelmesinden dolayı bu iki aktörü sorumlu tutmalı ve suçlu ile mağdur rollerinin yer değiştirilmesine izin vermemelidir." diye konuştu.
"İRAN SİLAHLI KUVVETLERİ, HERHANGİ BİR YENİ MACERACI GİRİŞİME YANIT VERECEKTİR"
Bekayi, İran'ın ulusal çıkarlarını korumak için hiçbir süre kısıtlaması veya ültimatomu kabul etmediğini söyledi.
Savaşı başlatanın kendileri olmadığını vurgulayan Bekayi, "ABD veya İsrail tarafından herhangi bir yeni maceracı girişim olması durumunda, silahlı kuvvetler güçlü bir şekilde karşılık verecektir." ifadelerini kullandı.
Zenginleştirilmiş uranyum stokunun ABD'ye verilmesine ilişkin bir soru üzerine Bekayi, şunları söyledi:
"Müzakerelerin hiçbir aşamasında, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ABD'ye veya herhangi başka bir ülkeye intikali gündeme gelmemiştir. Esasen bu seçenek İran'ın gündeminde bulunmamaktadır. Ülkenin kesin tutumu, nükleer kazanımların İran toprakları içinde korunmasıdır ve bu konuda ortaya atılan iddialar reddedilmektedir."
Pakistanlı yetkililer, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime rağmen İran heyetinin, başkent İslamabad'da ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılacağını öne sürdü.
ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin İslamabad'daki yetkililer, AA muhabirine yaptıkları açıklamada İran heyetinin yarın Pakistan'a ulaşmasının beklendiğini belirtti.
Hürmüz Boğazı'nda son günlerdeki gerilime rağmen İran heyetinin ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılacağı ileri sürüldü.
Müzakerelere ilk turda olduğu gibi İran'dan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi liderliğindeki aynı heyetin katılması öngörülüyor.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Washington heyetine liderlik etmesi bekleniyor.
İKİ UÇAK İSLAMABAD'A İNDİ
Pakistanlı yetkililer, dün, müzakereler için Washington'dan gelen "öncü heyeti" taşıyan iki uçağın İslamabad'a indiğini bildirmişti. ABD'den konuya ilişkin açıklama yapılmamıştı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın kimsenin çıkarına olmadığını, gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yolun kullanılmasının gerektiğini söylemişti.
İran basınında ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukası kalkana kadar İran heyetinin müzakere masasına oturmayacağı ifade edilmişti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "savaşın kimsenin yararına" olmadığını, gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yolun kullanılmasının gerektiğini söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, Adalet Bakanlığına yaptığı ziyaret ve inceleme sırasında açıklamalarda bulundu.
Pezeşkiyan, "Savaş kimsenin yararına değildir. Tehditlere karşı dururken aynı zamanda gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yoldan yararlanılmalıdır." dedi.
Bölgesel ve uluslararası gelişmelere yaklaşımda akılcı bir tutumun önemine dikkati çeken İran Cumhurbaşkanı, "düşmana karşı (ABD-İsrail) güvensizlik ve ilişkilerde dikkatli olmanın da kaçınılmaz bir gereklilik" olduğunu vurguladı.
İslam dünyasında yakınlaşmanın gerekliliğine değinen Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri arasındaki birliğin güçlendirilmesi, komplolarla mücadele etmenin ve dış güçlerin suistimalini önlemenin en önemli yoludur. Dayanışma, samimiyet ve ortak katılım sayesinde bu süreç aşılabilir ve ülkenin izzet ve ilerleme yolu sürdürülebilir." ifadelerini kullandı.
ÇATIŞMALARIN SÜRMESİ HİÇBİR TARAFIN YARARINA DEĞİL
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığına yaptığı ziyarette, "İran İslam Cumhuriyeti, savaşın genişletilmesini istememektedir. Çatışmaların sürmesi hiçbir tarafın yararına değil. Sorunların çözümü gerilimi artırmakta değil, akılcılık, diyalog ve daha fazla yıkımdan kaçınmaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.
İran'da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla idama mahkum edilen 2 kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.
Fars Haber Ajansı, yargı makamının konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.
SABAH SAATLERİNDE İDAM
Buna göre, İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan Muhammed Masum Şahi ve Hamid Velidi'nin cezası, sabah saatlerinde infaz edildi.
IKBY'YE YAPTIKLARI SEYAHATLERDE TEMAS KURDULAR
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yaptıkları seyahatler aracılığıyla Mossad'la bağlantı kurdukları öne sürülen Şahi ve Velidi, terör, patlayıcı fırlatma düzenekleri yapımı ve hassas yerler hakkında bilgi toplama konularında eğitim aldıkları iddiasıyla yargılanmıştı.
Eylem gerçekleştirmeden yakalandıkları öne sürülen söz konusu kişilerin, evlerinde patlayıcı düzenekleri ve havan yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiği belirtilmişti.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Umman Denizi'nde seyreden ve ablukaya uymadığı gerekçesiyle el konulan İran bandıralı kargo gemisi Touska'ya yönelik operasyona ait görüntüleri yayınladı.
6 SAAT SÜREN UYARILARA RAĞMEN DURMADI
ABD ordusundan, Umman Denizi'nde ablukayı delmeye çalışan İran bandıralı kargo gemisine düzenlenen operasyonla ilgili yeni açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD Deniz Piyadeleri'nin amfibi hücum gemisi USS Tripoli'den helikopterle havalanarak söz konusu gemiye halatlarla iniş yaptığı bildirildi. Touska isimli geminin 6 saat süren uyarılara rağmen durmadığı, bunun üzerine USS Spruance destroyerinin makine dairesini hedef alarak geminin hareket kabiliyetini devre dışı bıraktığı hatırlatıldı.
CENTCOM, operasyon kapsamında ABD askerlerinin gece saatlerinde gemiye indiği anları paylaştı.
ABD'nin, İran bayraklı Touska adlı kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunmasının ardından İran'ın, ABD'ye ait bazı savaş gemilerine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği bildirildi.
Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran, ABD savaş gemilerine saldırı gerçekleştirdi.
ABD'nin, İran bayraklı Touska adlı kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunmasının ardından İran Silahlı Kuvvetleri, misilleme olarak ABD’ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenledi.
Görüşmelere Tahran yönetimini temsilen İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçi'nin katılması bekleniyor.
Amerikan heyetine ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in başkanlık edeceği, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın da yer alacağı belirtildi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad müzakereleri ve ateşkese ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
DENİZ ABLUKASI ATEŞKES İHLALİLİ
Görüşme sırasında Pezeşkiyan, Pakistan’a, barışın sağlanmasına yönelik ortaya koyduğu çabalar için teşekkür ederken, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasının ateşkesin ihlali olduğunu vurguladı.
ABD’nin diplomasiye ihanet etme peşinde olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, ülkesine yönelik olası bir yeni saldırının bölgesel ve küresel sonuçları olacağı uyarısında bulundu.
Pakistan Başbakanı Şerif ise ülkesinin çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın sağlanmasına dair ortaya koyduğu çabalar hakkında bilgi verdi.
ABD BM ŞARTINA AYKIRI DAVRANIYOR
İran basını, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan'ın görüşmede ABD'nin müzakereler ve ateşkes döneminde taahhütlerini sürekli ihlal ettiğine, zorbalık ve akıl dışı tutumuna dikkat çektiği belirtildi. Pezeşkiyan, ABD’nin sözde İran’a yönelik deniz ablukasındaki kışkırtıcı ve yasadışı eylemlerinin ateşkes mutabakatının açık bir ihlali ve BM Şartı'na aykırı olduğunu belirterek, "Bu tür eylemler, ABD’li yetkililerin İran'a yönelik tehditkar söylemiyle birleştiğinde ABD'nin ciddiyetine duyulan güvensizliği artırmakta, Washington'ın önceki kalıpları tekrarlaması ve diplomasiye ihanet etmek istediğini her zamankinden daha açık biçimde ortaya koymaktadır" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasının ablukasını aşmaya çalışan İran’a ait bir kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunduklarını bildirdi.
Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
İran bayraklı Touska adlı kargo gemisinin ABD’nin deniz ablukasını aşmaya çalıştığını kaydeden Trump, ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri USS Spruance’nin Umman Körfezi'nde Touska’nın durması için uyarıda bulunduğunu belirtti.
Trump, “İranlı mürettebat dinlemeyi reddetti, bu yüzden donanma gemimiz makine dairesinde bir delik açarak onları durdurdu. Şu anda gemi ABD Deniz Piyadelerinin gözetiminde.” diye yazdı.
Touska adlı geminin geçmişteki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı yaptırımları altında olduğunu savunan Trump, gemide inceleme başlattıklarını ifade etti.
İRAN BASINI YALANLADI
İran basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Umman Denizi’nde İran’a ait kargo gemisi TOUSKA’ya el koydukları yönündeki açıklamasını yalanladı. İran basınında yer alan haberde söz konusu geminin adına yer verilmezken, "Umman Denizi çevresindeki sulara konuşlanan ABD terör kuvvetleri, bir İran ticaret gemisini İran karasularına geri dönmeye zorlamak amacıyla ateş açtı. Ancak İran gemisine destek sağlamak üzere Devrim Muhafızları deniz birliklerinin zamanında bölgeye ulaşması ve hızlı müdahalesi sayesinde Amerikalılar geri çekilmek ve bölgeden kaçmak zorunda kaldı" denildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan paylaşıma göre, Arakçi ile Dar bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede uluslararası konular ile bölgesel meselelerin ele alındığı, deyatların ise daha sonra paylaşılacağı belirtildi. Arakçi, Tahran'ın artan ABD tehditlerine karşı ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumak için "tüm imkanlarını" kullanacağını söyledi.
ABD ve İran arasındaki karşılıklı restleşmelere rağmen Washington ve Tahran yönetimi görüşmelerin olumlu gittiğine dair açıklamalarda bulundu.
İran'ın ateşkesi "ciddi şekilde ihlal ettiğini" belirten ABD Başkanı Donald Trump, muhtemel barış anlaşmasına dair, "Olacak. Öyle ya da böyle. Kolay yoldan ya da zor yoldan. Olacak" dedi.
ABD HEYETİ İSLAMABAD'DA
Trump, "Temsilcilerim müzakareler için Pazartesi (bugün) akşamı (Pakistan'ın başkenti) İslamabad'da olacak" ifadelerini kullandı. İran'ın barış anlaşmasını kabul etmesi için "son şans" olduğunu söyleyen Trump "Bu anlaşmayı imzalamazsa, tüm ülke havaya uçacak" tehdidinde bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise savaşın genişletilmesini istemediklerini dile getirdi. Pezeşkiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, savaşın genişletilmesini istememektedir. Çatışmaların sürmesi hiçbir tarafın yararına değil. Sorunların çözümü gerilimi artırmakta değil, akılcılık, diyalog ve daha fazla yıkımdan kaçınmaktadır" dedi. Pezeşkiyan ayrıca, savaş peşinde olmadıklarını, ülkesinin haklarını talep ettiklerini ve savaşı onurlu bir şekilde sona erdirmeye çalıştıklarını söyledi.
Öte yandan İran basını, ABD ile mesaj alışverişinin devam ettiğini ancak Hürmüz'deki ablukanın devam etmesi halinde Tahran'ın müzakerelere katılmayacağını yazdı. Pakistanlı kaynaklar, dün ABD ile İran arasındaki ikinci tur müzakereler için Washington'dan gelen "öncü heyeti" taşıyan 2 uçağın İslamabad'a indiğini bildirdi. İkinci turu yapılacak müzakereler nedeniyle İslamabad'da yüksek güvenlik önlemleri alındığı kaydedildi.
"BİZ GEÇEMİYORSAK KİMSE GEÇEMEZ"
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalibaf, "Bugün Boğaz'da (Hürmüz) trafik varsa bunun nedeni boğazın bizim kontrolümüzde olmasıdır" dedi. ABD'nin ilan ettiği ablukayı "düşüncesizce" bir karar olarak nitelendiren Kalibaf, "Biz Hürmüz Boğazı'ndan geçemiyorsak başkalarının geçmesinin imkanı yoktur" ifadesini kullandı.İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD'ye işaret ederek "Okyanus ötesinden güvenlik dayatma dönemi sona erdi" dedi.