Okul saldırıları sonrası sosyal medyadan tehdit: 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrası sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yapan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 20'sinin İstanbul dışında olduğu belirlendi.

  • Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yapan 13'ü 18 yaşından küçük 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlattı.
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, okullarda saldırı içerikli paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesapları hakkında araştırma raporları düzenledi.
  • Şüphelilerden 20'sinin İstanbul dışında olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yapan 13'ü 18 yaşından küçük 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "okullarda saldırı" içerikli paylaşımlarda bulunulan sosyal medya hesapları hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince araştırma raporlarının düzenlendiği bildirildi.

25 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Açıklamada, raporlarda adı geçen 13'ü 18 yaşından küçük 25 şüpheli hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

20'Sİ İSTANBUL DIŞINDA

Şüphelilerden 20'sinin İstanbul dışında olduğu kaydedildi.

