CANLI YAYIN
Geri

CHP'li Yenişehir Belediyesi'ndeki rüşvet pazarlığı: "250 bin lira ver hemen başlatırlar"

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen ihaleye fesat ve rüşvet soruşturmasında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanırken; bir vatandaşın belediyede işe girebilmek için otomobilini satıp 250 bin liralık rüşveti poşet içinde teslim ettiği anlar ve skandal diyaloglar kare kare dosyaya girdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Mersin'de CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma operasyonunda aralarında Başkan Yardımcısı Ümit Civan'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.
  • Belediyenin yapı kontrol biriminde görev yapan Serhat Özmez, Mehmet Çalışır'ı 250 bin TL rüşvet karşılığında belediyeye işe aldırdı.
  • Mehmet Çalışır otomobilini satarak 250 bin lirayı poşet içinde teslim etti ve 25 Ağustos 2025'te belediyede işe başladı.
  • Soruşturma kapsamında 29 taşınmaz ve 13 araç hakkında el koyma kararı verildi.
  • Rüşvetin teslim edildiği anlara ilişkin fotoğraflar ve ikili arasındaki konuşmalar soruşturma dosyasında yer aldı.

Mersin'de geçen hafta CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından düzenlenen operasyonda aralarında başkan yardımcısı Ümit Civan'ın da olduğu 12 kişi tutuklandı.

Suçtan elde edilen 29 taşınmaz ve 13 araç hakkında da el koyma kararı verildi.

POŞETLE VERDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasında, belediyenin yapı kontrol biriminde görev yapan Serhat Özmen'in, Mehmet Çalışır'ı 250 bin TL rüşvet karşılığında belediyede nasıl işe aldırdığı ve parayı nasıl aldığı dosyada ayrıntılarıyla yer aldı.

Çalışır'ın bir poşet içinde 250 bin lirayı teslim ettiği ve 25 Ağustos 2025'te belediyede işe başladığı ortaya çıktı. Belediyede işe girmek için otomobilini satıp rüşvet veren Çalışır ve Serhat Özmez de tutuklananlar arasında bulunuyor. Rüşvetin teslim edildiği anlara ilişkin fotoğraflar ve ikili arasında geçen konuşmalar da dosyada yer alıyor.

İŞTE O DİYALOG:

ÇALIŞIR: Serhat'ım beni belediyeye aldırma gibi bir imkan var mı? Ne gerekiyorsa ben vermeye hazırım, diye soracaktım.

ÖZMEZ: Ayda 40 bin TL haftada iki gün izin.

ÇALIŞIR: Tamam.

ÖZMEZ: 250 bin TL istiyorlar, hemen de başlatırlar.


HABER: Murat Karaman

SONRAKİ HABER

Kaynanasının hesabına 440 milyon gönderdi

 CANLI | ABD-İran müzakerelerinde ikinci tur: Hürmüz krizi masada
ÖNCEKİ HABER

Müzakerelerde ikinci tur

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler