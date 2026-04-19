Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) gençlerle buluştu. "ADF Youth" etkinliğinde yarının diplomat adaylarıyla bir araya gelen Fidan, Türkiye'nin küresel liderlik hedeflerini ve yeni dünya düzenindeki stratejik vizyonunu paylaştı.

AFRİKA BAŞLIĞI ÖNE ÇIKTI

Türkiye'nin Afrika ile artan ilişkileri, forumun dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Bakan Fidan, Afrika ülkelerinden gelen temsilciler ve üst düzey yetkililer onuruna düzenlenen resepsiyona katıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan resepsiyonda çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi ve ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.