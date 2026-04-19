Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) gençlerle buluştu. "ADF Youth" etkinliğinde yarının diplomat adaylarıyla bir araya gelen Fidan, Türkiye'nin küresel liderlik hedeflerini ve yeni dünya düzenindeki stratejik vizyonunu paylaştı.
Diplomasi koridorlarından gençlerin arasına geçen Fidan, geleceğin dış politika mimarlarına tecrübelerini aktardı.
ANTALYA'DA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde de yoğun temaslarını sürdüren Bakan Fidan, farklı coğrafyalardan gelen temsilcilerle görüşmeler gerçekleştirdi.
Forum kapsamında yürütülen temaslarda, bölgesel iş birlikleri ve küresel gelişmeler ele alındı.
AFRİKA BAŞLIĞI ÖNE ÇIKTI
Türkiye'nin Afrika ile artan ilişkileri, forumun dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Bakan Fidan, Afrika ülkelerinden gelen temsilciler ve üst düzey yetkililer onuruna düzenlenen resepsiyona katıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan resepsiyonda çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi ve ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
"ADF YOUTH"TA GENÇLERLE DOĞRUDAN TEMAS
Gençlerin sorularını yanıtlayan Fidan, Türkiye'nin dış politika önceliklerini ve küresel vizyonunu anlatarak, yeni nesil diplomat adaylarına önemli mesajlar verdi.