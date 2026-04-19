Bakan Fidan ADF Youth'ta konuştu: Geleceğin diplomatlarıyla buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gençlerle bir araya gelerek Türkiye’nin küresel vizyonunu paylaştı. “ADF Youth” etkinliğinde konuşan Fidan, diplomasinin geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

Bakan Fidan ADF Youth'ta konuştu: Geleceğin diplomatlarıyla buluştu
  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) gençlerle bir araya geldi ve çeşitli ülkelerden temsilcilerle temaslarda bulundu.
  • Bakan Fidan, "ADF Youth" etkinliğinde diplomat adaylarına Türkiye'nin dış politika vizyonunu ve küresel hedeflerini anlattı.
  • Forum kapsamında gerçekleştirilen diplomatik görüşmelerde bölgesel iş birlikleri ve küresel gelişmeler ele alındı.
  • Türkiye'nin Afrika ile ilişkileri forumun öne çıkan konularından biri olurken, Fidan Afrikalı yetkililer onuruna düzenlenen resepsiyona katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) gençlerle buluştu. "ADF Youth" etkinliğinde yarının diplomat adaylarıyla bir araya gelen Fidan, Türkiye'nin küresel liderlik hedeflerini ve yeni dünya düzenindeki stratejik vizyonunu paylaştı.

Diplomasi koridorlarından gençlerin arasına geçen Fidan, geleceğin dış politika mimarlarına tecrübelerini aktardı.

ANTALYA'DA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde de yoğun temaslarını sürdüren Bakan Fidan, farklı coğrafyalardan gelen temsilcilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Forum kapsamında yürütülen temaslarda, bölgesel iş birlikleri ve küresel gelişmeler ele alındı.

AFRİKA BAŞLIĞI ÖNE ÇIKTI

Türkiye'nin Afrika ile artan ilişkileri, forumun dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Bakan Fidan, Afrika ülkelerinden gelen temsilciler ve üst düzey yetkililer onuruna düzenlenen resepsiyona katıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan resepsiyonda çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi ve ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"ADF YOUTH"TA GENÇLERLE DOĞRUDAN TEMAS

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşinci Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "ADF Youth" etkinliğinde gençlerle doğrudan temas kurdu.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Fidan, Türkiye'nin dış politika önceliklerini ve küresel vizyonunu anlatarak, yeni nesil diplomat adaylarına önemli mesajlar verdi.

